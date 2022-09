Dreame L10s Ultra im Test: der beste Saug-Wischroboter?

Next Pit TV

App zeigt Position nicht immer in Echtzeit an

Ihr könnt den Dreame L10s Ultra ab sofort bei MediaMarkt, Saturn und Cyberport kaufen. Bis einschließlich 30. September gilt der obengenannte Einführungspreis von 1099 Euro, am 1. Oktober ist der Dreame L10s Ultra 100 Euro teurer.

Der Dreame L10s Ultra bietet mit seinen zwei rotierenden Scheiben eine hervorragende Wischleistung – und spielt bei der Saugleistung in einer Liga mit dedizierten Saugrobotern. Die Softwareunterstützung und das Mapping sind ebenfalls sehr ordentlich. Unterm Strich leistet sich der L10s Ultra keine echten Schwächen und ist der beste Saugwischroboter, den wir bis dato getestet haben. Allerdings hat der Putzhelfer mit 1100 Euro auch einen saftigen Preis.

Dreame L10s Ultra: Auspacken und Einrichten

Der Dreame L10s Ultra ist in wenigen Minuten einsatzbereit und hat Eure Wohnung dank Lasersystem ebenso schnell vermessen. Anschließend habt Ihr in der App alle Möglichkeiten, um Eure Wohnung nach Zeitplan oder nach Bedarf zu reinigen. Und in der DreameHome-App könnt Ihr den Roboter sogar als Überwachungskamera auf Patrouille schicken.

Gefällt:

schnelles und unkompliziertes Setup

gute Verarbeitung und solides Design

Support via Xiaomi- und DreameHome-App

Gefällt nicht:

keine Kamera-Funktion über Xiaomi-App

Der Karton des Dreame L10s Ultra ist riesig und sauschwer. Neben dem solide verarbeiteten Saugroboter findet Ihr im Karton noch die Basisstation mitsamt Reinigungsmittel und ein paar Kleinteilen. Das Aufbauen ist denkbar einfach: Absaugstation aufstellen und anschließen, Reinigungsbürste in den Roboter einstecken und diesen in die Basisstation einschieben. Zu guter Letzt müsst Ihr noch den Tank für sauberes Wasser füllen sowie den kleinen Tank mit dem Reinigungsmittel einstecken.

Zwischen den beiden Tanks für sauberes (weiß) und schmutziges Wasser (schwarz) ist Platz für eine Kartusche mit Reinigungsmittel. / © NextPit

Anschließend geht's ans Software-Setup. Ihr habt hier die Wahl zwischen der DreameHome-App und der Xiaomi-App. In beiden Fällen funktionierte das Einrichten binnen weniger Minuten: Verbindung zum Dreame L10s Ultra per Bluetooth herstellen, WLAN-Zugangsdaten eintippen, und fertig. Die Apps bieten für den Reinigungsroboter nahezu den gleichen Funktionsumfang – nur die Kamera-Überwachungsfunktion steht ausschließlich über die DreameHome-App zur Verfügung.

Anschließend folgt das erste Mapping, das dank Lasernavigation blitzschnell geht, im ersten Anlauf übersieht der Saugroboter allerdings ein Zimmer. Das macht aber nichts – im ersten Reinigungsdurchgang vervollständigt der Dreame L10s Ultra den Grundriss. Sobald dieser steht, könnt Ihr ihn in einzelne Zimmer aufteilen. So könnt Ihr den Putzroboter dann einzelne Zimmer reinigen lassen – und die Küche nach dem Kochabend beispielsweise auch gleich Doppelt oder Dreifach. Natürlich könnt Ihr auch No-Go-Zonen für den Roboter einrichten, um etwa einen besonders empfindlichen Teppich zu schützen.

Der Dreame L10s Ultra leistet beim Mapping gute Dienste. Ihr könnt den Saugroboter mit Wischfunktion auch auf mehreren Ebenen einsetzen – tragen müsst Ihr ihn dann aber selbst. / © NextPit

Schließlich gibt's in der App die üblichen Optionen, um Zeitpläne für die automatische Reinigung anzulegen oder den Roboter für's Spot-Cleaning an eine bestimmte Stelle zu beordern. Außerdem könnt Ihr den Roboter auch als Überwachungskamera nutzen – dann allerdings nur über die DreameHome-App. Entweder steuert Ihr Ihn via Live-Kamerabild und über virtuelle Pfeiltasten oder Ihr lasst ihn über Wegpunkte auf Eurem Grundriss patrouillieren.