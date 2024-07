Mit einem Smart Lock benötigt Ihr keinen Haustürschlüssel mehr. Es gibt eine Vielzahl von solchen Türschlössern, bei denen Nuki wohl zu den bekanntesten Herstellern zählen dürfte. Mit der vierten Generation des Nuki Pro gibt es nun auch eine Matter-Integration für Euer Heim-Netzwerk. Normalerweise kostet Euch das smarte Türschloss eine ordentliche Stange Geld, am Prime Day bekommt Ihr das Nuki Smart Lock Pro 4.0 allerdings zum bisherigen Bestpreis geboten.

Das Nuki Smart Lock Pro 4.0 im Kurz-Check

Das smarte Türschloss lässt sich problemlos an so gut wie jeder Tür installieren. Dafür stehen Euch im Lieferumfang verschiedene Schablonen und eine Anleitung zur Verfügung, die Ihr lediglich befolgen müsst. Ist das geschafft, ladet Ihr Euch nur noch die Nuki-App aus dem Google Play Store oder App-Store herunter und schon könnt Ihr munter Zugangsberechtigungen verteilen oder wieder entziehen.

Das Nuki Smart Lock Pro 4.0 lässt sich ganz einfach an Eurer Tür montieren. / © Nuki

Hat jemand ein solches Recht erhalten, benötigt diese Person keinen Schlüssel mehr, um in Eure Wohnung zu kommen – also solltet Ihr sie vielleicht nicht wie alte Kamellen an Karneval verschenken. Das Nuki lässt sich durch Sprachassistenten wie Alexa oder den Google Assistant ebenfalls bedienen und die neueste Generation ermöglicht zudem die Integration in Matter. Zusätzlich hat Nuki das Akkupack verbessert, was für eine längere Laufzeit spricht und bei der Pro-Version benötigt Ihr kein zusätzliches WLAN-Modul für den Fernzugriff.

Lohnt sich das Prime-Day-Angebot von Nuki?

Das Smart Lock kostet Euch normalerweise 289 Euro. Am Prime Day sinkt der Preis jedoch auf 216,99 Euro. So günstig gab es das Pro bisher nicht. Der bisherige Bestpreis lag mit 239 Euro jedoch nur etwas höher. Bleibt also noch die Frage, ob der Amazon-Bestseller wirklich 25 Prozent günstiger ist.

Die Antwort lautet ja. Der nächstbeste Preis im Netz liegt mit 280 Euro nur 9 Euro unter den hier angegebenen 289 Euro. Dementsprechend könnt Ihr gerade tatsächlich einiges sparen und der Deal ist nicht aufgebläht. Sucht Ihr also nach einem smarten Türschloss, nutzt Matter und möchtet keine zusätzliche Bridge besorgen, solltet Ihr Euch das Angebot genauer anschauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Nuki Smart Lock Pro 4.0 interessant für Euch? Lasst es uns wissen!