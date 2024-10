Der Prime Day eignet sich hervorragend, um in die Welt des smarten Zuhausees einzusteigen. Durch zahlreiche Rabatte könnt Ihr Euch kostengünstig Euer eigenes Smart Home zusammenstellen. Vor allem Saugroboter (Bestenliste) erfreuen sich an den Spartagen großer Beliebtheit, was vor allem an den starken Preissenkungen liegen dürfte. Premium-Sauger mit Wischfunktion, wie der Roborock S8 Pro Ultra, gibt es nämlich häufig zu echten Bestpreis-Konditionen.

Affiliate Angebot Roborock S8 Pro Ultra Sichert Euch 35 Prozent Rabatt!

So gut ist das Roborock-Angebot wirklich

Ihr zahlt bei Amazon nur noch 850 Euro, statt der UVP von 1.299 Euro. Somit liegt Ihr nicht nur deutlich unter dem aktuellen Preis im Netz, sondern könnt auch noch 100 Euro gegenüber dem vergangenen Bestpreis sparen. Dieser lag mit 949 Euro nämlich noch einmal deutlich höher. Zusätzlich fällt hier kein Versand an – logisch, bei einem Prime-only-Angebot. Verkäufer ist hier übrigens Roborock selbst, wodurch Ihr Euch bei Problemen direkt an den Hersteller wenden könnt.

Die Navigation des Roborock S8 Pro Ultra ist hervorragend. / © NextPit

Natürlich haben wir es uns auch nicht nehmen lassen, den Roborock S8 Pro Ultra für Euch zu testen. Hier sind vor allem das coole Design der Basisstation, die makellose Navigation, die ausgezeichnete Saug- und Wischleistung und die geringe Ladezeit positiv aufgefallen. Somit bietet der Sauger alles, was einen guten Saugroboter mit Wischfunktion ausmacht. Im Test selbst mussten zwei Punkte jedoch negativ bewertet werden. Zum einen der hohe Preis, der sich durch diesen Deal jedoch verflüchtigt und zum anderen die fehlende Kamera-Funktion.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem Premium-Sauger, wollt nicht mehr als 900 Euro ausgeben und könnt Euch mit Roborock (Bestenliste) anfreunden, macht Ihr bei diesem Angebot absolut nichts falsch. Es ist zudem fraglich, ob wir einen ähnlichen Preis am Black Friday noch einmal zu Gesicht bekommen. Bedenkt zudem, dass dieser Deal nur so lange hält, wie auch Vorrat vorhanden ist. Möchtet Ihr Euch den Sauger also zulegen, solltet Ihr Euch besser beeilen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Roborock S8 Pro Ultra interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu anderen Herstellern? Lasst es uns wissen!