Der Smart-Home-Hersteller SwitchBot bietet Euch bereits seit einigen Tagen die ersten Prime-Day-Deals mit einem Rabatt von bis zu 40 Prozent an. Sowohl auf Amazon als auch im hauseigenen Shop könnt Ihr Euch Saugroboter, smarte Türschlösser, Universal-Fernbedienungen und mehr zum deutlich besseren Kurs sichern. Wir haben die interessantesten Angebote herausgesucht und verraten Euch, was sich gerade richtig lohnt.

SwitchBot bietet eine riesige Palette an verschiedenen Smart-Home-Geräten an. Noch vor dem eigentlichen Prime Day am 16. und 17. Juli könnt Ihr hier ordentlich Prozente abgreifen, wenn Ihr den Rabattcode "5OFFJAPDSB" im Online-Shop des Unternehmens oder auf Amazon eingebt. Mit dabei sind sogar ganze Bundles, um Euch den Einstieg in die SwitchBot-Welt so einfach wie möglich zu gestalten.

Die besten Angebote von SwitchBot am Prime Day

SwitchBot S10

Dank der dualen Basis-Station kann der SwitchBot S10 Wasser selbstständig zuführen. / © SwitchBot

Den Anfang in unserer Liste macht der SwitchBot S10. Hierbei handelt es sich um einen Saugroboter mit integrierter Wischfunktion der Euch normalerweise 1.099 Euro kosten würde. Während der Prime-Day-Aktion zahlt Ihr allerdings nur noch 799 Euro. Das Besondere ist die Dual-Station, die es dem S10 ermöglicht, automatisch Wasser nachzufüllen und zu entleeren, wenn Ihr das Modul an Eure Hausleitung anschließt. Die Navigation erfolgt über LiDAR und KI-Hinderniserkennung.

Der Saugroboter arbeitet zudem vollständig autonom. Nicht nur der Wasserzufluss wird automatisch reguliert, sondern auch die Trocknung der Pads mit 50°C-Heißluft und die Entleerung des Abfalls über die mitgelieferte Basisstation erfolgt ohne Euer Zutun. Mit einer Saugkraft von 6.500 Pa kann der Putzteufel auch kleine Schmutzpartikel erwischen, die mit dem RevoRoll-Rollermopp aufgefangen werden. Durch die RinseSync-Technologie reinigt und wäscht der S10 seinen Mopp sogar während des Reinigungsvorgangs.

SwitchBot Lock Pro im Security-Bundle

Ist Euch Sicherheit im eigenen Haushalt wichtig, könnt Ihr Euch gleich ein ganzes Security-Bundle bei SwitchBot sichern. Es besteht aus einem SwitchBot Lock Pro, einem Keypad Tocuh und dem Hub Mini, der sogar mit Matter kompatibel ist. Der ursprüngliche Preis liegt hier bei 239,99 Euro. Mit dem Code "5OFFJAPDSB" gibt es jetzt 25 Prozent Rabatt und Ihr zahlt nur noch 177,99 Euro.

Das smarte Türschloss lässt sich problemlos an den meisten Türen anbringen. Dabei soll es neun Monate lang durchhalten, bevor Ihr die Batterien tauschen müsst. Ist Euch das zu wenig, habt Ihr die Möglichkeit Euch ein Dual-Akku-Pack für 19,99 Euro* zu sichern, dass die Lebensdauer auf 12 Monate erhöht. Mit den beiden Geräten in diesem Set stehen Euch 15 Methoden zur Entriegelung zur Verfügung und Ihr könnt hier via Fingerabdruck, Code, App oder Sprachbefehl agieren. Zusätzlich könnt Ihr das smarte Türschloss über Fernzugriff steuern, falls Ihr unterwegs seid.

SwitchBot Universal-Fernbedienung

Etwas ungewöhnlich ist die SwitchBot Universal-Fernbedienung schon. Mit ihr könnt Ihr nämlich nur Euren Smart-TV steuern, sondern auch eine Vielzahl von IR-Haushaltsgeräten und SwitchBot-Geräten. Noch besser wird das Ganze jedoch, wenn Ihr den SwitchBot Hub 2 oder Hub Mini nutzt. Durch die Verbindung mit einem Matter-Netzwerk könnt Ihr nämlich auch hier eine große Auswahl an Geräten steuern.

Normalerweise verlangt der Hersteller 69,99 Euro für die Universal-Fernbedienung. Während der Aktion gibt es jedoch 30 Prozent Rabatt und so zahlt Ihr nur noch 48,99 Euro. Achtet allerdings darauf, dass Ihr das Gadget nur im offiziellen SwitchBot-Shop erhaltet und den Code "5OFFJAPDSB" eingeben müsst.

SwitchBot K10+

Der SwitchBot K10+ findet sich bestens in kleinerem Terrain ohne Teppiche zurecht. / © nextpit

Der SwitchBot K10+ wird als kleinster Saugroboter vermarktet. Durch die sehr kompakte Basis-Station und den noch kompakteren Roboter hat er den Titel auch durchaus verdient. Der Miniatur-Sauger liefert eine gute Saugleistung auf glatten Oberflächen, die er mit 2.500 Pa reinigt.Wie gut sich der integrierte Wischer schlägt, könnt Ihr in unserem Test zum SwitchBot K10+ nachlesen.

Besonders spannend ist hier im Übrigen auch die ausgezeichnete App-Unterstützung und die wirklich gute Navigation. Zusätzlich sorgt ein selbstentleerender Staubbehälter für einen geringen Wartungsaufwand. Während der Aktion zahlt Ihr auf Amazon und im offiziellen Shop nur noch 299,99 Euro und somit 25 Prozent weniger, als der ursprüngliche Preis von 399,99 Euro vorsieht.

SwitchBot Curtain 3

Möchtet Ihr Eure Vorhänge automatisieren, bietet SwitchBot mit dem Curtain 3 auch hier eine entsprechende Lösung an. Wiegen Eure Vorhänge weniger als 15 kg könnt Ihr das Gadget ganz einfach installieren und dann via App oder mit Hilfe von Alexa, Siri und dem Google Assistant über eine Sprachbefehl steuern. Zusätzlich ist hier ein Lichtsensor integriert, durch den auch äußere Lichtverhältnisse erkannt werden und sich die Vorhänge entsprechend schließen oder öffnen können.

Für 62,99 Euro gibt es den Curtain 3 gerade bei SwitchBot und Amazon. Normalerweise müsst Ihr hier mit 89,99 Euro rechnen. Allerdings spart Ihr für kurze Zeit 30 Prozent.

Wir haben Euch oben lediglich eine kleine Auswahl der Produkte präsentiert. Auf Amazon findet Ihr eine Vielzahl an weiteren Angeboten, wie etwa den Water leak Detector für 16,49 Euro* oder die Pan/Tilt Cam Plus 3K für 55,99 Euro*.

Möchtet Ihr also in die riesige SwitchBot-Welt eintauchen und Euer Zuhause smarter machen, ist jetzt die perfekte Zeit dafür. Denkt zudem unbedingt daran, den Code "5OFFJAPDSB" im jeweiligen Shop einzugeben, um den Angebotspreis zu erhalten.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Kennt Ihr SwitchBot bereits? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und teilt uns Eure Erfahrungen mit!