In weniger als 12 Stunden ist es soweit und der zweite Amazon Prime Day findet statt. Bereits vorab schaltet der Versandriese jedoch einige Angebote frei. So könnt Ihr Euch bei Amazon-Geräten bis zu 60 Prozent sichern oder gratis Abonnements zu Amazon Music Unlimited und mehr Services abgreifen. Ein besonders spannendes Angebot bildet gerade der Echo Show 8. Der smarte Lautsprecher von 2023 ist erstmals unter 100 Euro erhältlich.

Smart-Home-Zentrale mit Touch-Display: So gut ist der Echo Show 8 (2023)

Der Echo Show 8 unterscheidet sich bereits durch sein 8-Zoll-Touch-Display von anderen smarten Lautsprechern wie dem Echo Dot (Test). Hier könnt Ihr unter anderem Videoanrufe annehmen oder Euer Smart Home steuern. Letzteres funktioniert durch den Thread- und Zigbee-Support hervorragend mit den meisten Geräten. Besitzt Ihr also bereits einige Geräte, die Matter unterstützen, habt Ihr mit dem Echo-Lautsprecher (Bestenliste) endlich die Möglichkeit, ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen.

Der Echo Show 8 (2023) bietet ein 8-Zoll-Display mit Touch-Funktion und HD-Auflösung. / © nextpit

Auch die Audioqualität kann sich dank Computational Audio durchaus sehen, oder eher hören, lassen. Natürlich ist auch Sprachassistentin Alexa direkt integriert und lässt sich mühelos über die entsprechende App einrichten. Wir haben den Echo Show 8 getestet, wobei uns neben diesen ganzen positiven Aspekten auch einige negative Punkte aufgefallen sind. Denn das Touch-Interface ist manchmal einfach nutzlos, die Bedienung ab und an hakelig und auch die geringe Anzahl an Streaming-Diensten könnte einige Personen stören.

Amazon Echo Show 8 erstmals unter 100 Euro

Preislich seid Ihr hier auf einem wirklich guten Weg. Denn der Echo Show 8 kostet Euch in der UVP satte 170 Euro. In der "realen" Internet-Welt sieht es allerdings so aus, dass Ihr Euch den Lautsprecher zu geringen Preisen abgreifen könnt. Erst vor wenigen Wochen lag der Tiefstpreis hier bei 104,95 Euro. Allerdings gab es das Gerät bisher nie unter 100 Euro.

Seid Ihr keine Fans von Amazon, habt aber trotzdem Interesse an dem Echo Show 8, könnt Ihr ihn Euch auch bei anderen Händlern zum reduzierten Preis sichern. So verlangt MediaMarkt ebenfalls 99,99 Euro und bei tink zahlt Ihr gerade sogar nochmal 4 Cent weniger. Letzterer hat zudem einige spannende Bundles für Euch auf Lager. Seid Ihr auf der Suche nach einem guten Smart Speaker mit Alexa und habt schon länger Interesse am Echo Show 8, könnt Ihr hier also schon vor dem Prime Day getrost zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der Echo Show 8 interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Varianten ohne Display? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!