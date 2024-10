Der Amazon Prime Day findet in wenigen Stunden bereits statt. Damit Ihr Euch entsprechend vorbereiten könnt, haben schon jetzt einige spannende Deals für Euch herausgesucht. Außerdem verraten wir Euch unsere heißen Tipps für das nahende Spar-Event. Worauf wartet Ihr noch? Der Spar-Wahnsinn fängt an!

Der Amazon Prime Day naht. Nein, Ihr habt kein Déjà-vu, sondern könnt von einem zweiten Deal-Event noch vor dem nahenden Black Friday. der im November stattfindet, profitieren. Bereits in wenigen Stunden ist es soweit und Ihr könnt wieder von massenhaften Rabatte, Blitzdeals und Bestpreisen profitieren.

Wann findet der zweite Amazon Prime Day statt?

Amazon hält seine Linie bei und veranstaltet auch im Jahr 2024 einen zweiten Prime Day. Das Herbst-Fest findet im Oktober statt und ist somit kurz vor dem Black Friday. Amazon hat am 17. September offiziell bestätigt, dass der nächste Prime Deal Day schon morgen, also am 08. Oktober beginnt und am 09. Oktober endet. Außerdem scheint der Versandriese mit dem bisherigen Namen unzufrieden und setzt noch ein "Deal" dazwischen – also heißt das Ganze nun "Prime Deal Day".

Wie üblich, gibt Euch nextpit in diesem Artikel eine Übersicht der besten Deals. Dafür vergleichen wir die Preise mit dem Tool Keepa, um Euch keine unnötig aufgeblähten Angebote zu präsentieren. Bei den hier vorgestellten Produkten handelt es sich daher um tatsächliche Bestpreise – zumindest auf Amazon. Damit Ihr nicht unnötig teuer kauft, schauen wir uns die jeweiligen Deals auch auf idealo an. Allerdings empfiehlt es sich, auch selbst noch einmal einen Blick auf Euren favorisierten Preisvergleich zu werfen.

Besonders beliebt am Prime Day: Saugroboter von Ecovacs und Dreame! / © nextpit

Hier noch ein Hinweis: Ihr solltet daran denken, dass der Prime Day ausschließlich für Prime-Kunden verfügbar ist. Habt Ihr kein aktives Abonnement, müsst Ihr Euch allerdings keine Sorgen machen. Denn Ihr könnt den Premium-Service von Amazon 30 Tage lang kostenlos testen und somit auch von den fetten Rabatten profitieren.

Der nextpit Survival-Guide zum Prime Day

Am vergangenen Black Friday haben wir Euch bereits einen Survival-Guide zusammengestellt. An dieser Stelle präsentieren wir Euch diesen gerne noch einmal in einer etwas abgewandelten Form, damit Ihr auch für zukünftige Prime Days gerüstet seid. Danke auch nochmal an BuddyHoli aus unserer nextpit-Community, der einige Punkte in seiner Version beigetragen hat.

Die richtige Auswahl: Ihr solltet Euch im Vorab bereits klar darüber sein, was Ihr unbedingt kaufen möchtet. Soll ein neuer Saugroboter her? Möchtet Ihr einen Fernseher? Erstellt Euch eine klare Struktur.

Ihr solltet Euch im Vorab bereits klar darüber sein, was Ihr unbedingt kaufen möchtet. Soll ein neuer Saugroboter her? Möchtet Ihr einen Fernseher? Erstellt Euch eine klare Struktur. Wunschlisten erstellen: Eine gute Möglichkeit Eure getroffene Auswahl im Blick zu behalten, sind Wunschlisten. Bei Amazon könnt Ihr dies über den Wunschzettel tun. Dort habt Ihr auch die Möglichkeit, die Listen Eurer Freunde einzusehen. Habt Ihr bereits einen Artikel im Blick, fügt diesen ganz einfach einer Liste hinzu, indem Ihr auf der Produktseite "Auf die Liste" anklickt und dann die entsprechende Liste wählt. Bei idealo handelt es sich um den "Merkzettel". So behaltet Ihr am Prime Day immer den Überblick.

Eine gute Möglichkeit Eure getroffene Auswahl im Blick zu behalten, sind Wunschlisten. Bei Amazon könnt Ihr dies über den Wunschzettel tun. Dort habt Ihr auch die Möglichkeit, die Listen Eurer Freunde einzusehen. Habt Ihr bereits einen Artikel im Blick, fügt diesen ganz einfach einer Liste hinzu, indem Ihr auf der Produktseite "Auf die Liste" anklickt und dann die entsprechende Liste wählt. Bei idealo handelt es sich um den "Merkzettel". So behaltet Ihr am Prime Day immer den Überblick. Preisverläufe vorab checken: Soll es ein bestimmtes Produkt werden, schaut Euch unbedingt jetzt schon die Preisverläufe an. Auf idealo könnt Ihr diesen bis zu einem Jahr rückverfolgen und Euch somit vor Augen führen, wie der Preis sich hier in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Möchtet Ihr bei Amazon shoppen, bietet sich zudem das Tool "Keepa" an, mit dem Ihr direkt auf den Produktseiten sehen könnt, ob es Euren Wunschartikel bereits günstiger gab.

Soll es ein bestimmtes Produkt werden, schaut Euch unbedingt jetzt schon die Preisverläufe an. Auf idealo könnt Ihr diesen bis zu einem Jahr rückverfolgen und Euch somit vor Augen führen, wie der Preis sich hier in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Möchtet Ihr bei Amazon shoppen, bietet sich zudem das Tool "Keepa" an, mit dem Ihr direkt auf den Produktseiten sehen könnt, ob es Euren Wunschartikel bereits günstiger gab. Lesezeichen-Ordner: Habt Ihr bei Eurer Deal-Recherche schon erste Geräte gefunden, lohnt es sich auch, einen Lesezeichen-Ordner einzurichten. Packt hier die Produktseiten der Geräte rein, die Ihr Euch eventuell kaufen möchtet, um möglichst schnell auf Blitz-Angebote oder kurzfristige Deals zu reagieren.

Wie bereits am ersten Prime Day solltet Ihr auch die folgenden Punkte nicht außer Acht lassen:

Schnell sein lohnt sich: Anders als am Black Friday (besser gesagt während der Black Week), läuft der Prime Day zwei Tage. Habt Ihr Euch für den Kauf entschieden, solltet Ihr besser schnell zuschlagen, da häufig nur eine begrenzte Menge vorhanden ist. Gerade bei Blitz-Deals gilt diese Devise.

Anders als am Black Friday (besser gesagt während der Black Week), läuft der Prime Day zwei Tage. Habt Ihr Euch für den Kauf entschieden, solltet Ihr besser schnell zuschlagen, da häufig nur eine begrenzte Menge vorhanden ist. Gerade bei Blitz-Deals gilt diese Devise. nextpit verfolgen: Auch auf nextpit findet Ihr zahlreiche Deals. Wir präsentieren Euch hier bereits allerhand Tech-Deals aus allen Bereichen, bei denen Ihr eine tatsächliche Ersparnis erhaltet.

Auch auf nextpit findet Ihr zahlreiche Deals. Wir präsentieren Euch hier bereits allerhand Tech-Deals aus allen Bereichen, bei denen Ihr eine tatsächliche Ersparnis erhaltet. Vergleicht Preise aktiv: Ihr solltet Euch in Eurem Browser immer einen Tab aufheben, in dem Ihr eine Seite zum Preisvergleich offen habt. Beliebt sind hier vor allem idealo und Geizhals, denn dort findet Ihr direkt den aktuell besten Preis. Auch die App von idealo ist hier äußerst hilfreich, da Ihr mithilfe eines Fotos direkt checken könnt, ob das Angebot Sinn ergibt.

Ihr solltet Euch in Eurem Browser immer einen Tab aufheben, in dem Ihr eine Seite zum Preisvergleich offen habt. Beliebt sind hier vor allem idealo und Geizhals, denn dort findet Ihr direkt den aktuell besten Preis. Auch die App von idealo ist hier äußerst hilfreich, da Ihr mithilfe eines Fotos direkt checken könnt, ob das Angebot Sinn ergibt. Nicht ärgern: Auch wenn es etwas seltsam klingt: Ärgert Euch nicht. Viele Artikel sind nur begrenzt verfügbar. Dementsprechend müsst Ihr hier den Mittelwert zwischen einer ruhigen Shopping-Phase und einem überstürzten Kauf finden. Häufig ziehen andere Händler mit Amazon mit, wodurch Ihr im Netz weitere spannende Deals finden könnt.

Auch wenn es etwas seltsam klingt: Ärgert Euch nicht. Viele Artikel sind nur begrenzt verfügbar. Dementsprechend müsst Ihr hier den Mittelwert zwischen einer ruhigen Shopping-Phase und einem überstürzten Kauf finden. Häufig ziehen andere Händler mit Amazon mit, wodurch Ihr im Netz weitere spannende Deals finden könnt. Differenz-Erstattung: In der Regel hat Amazon bei den vergangenen Prime Days eine Differenz-Erstattung angeboten. Das bedeutet, dass Ihr zu viel gezahltes Geld zurückfordern könnt, wenn ein Angebot innerhalb eines bestimmten Zeitraums noch günstiger als am Prime Day erhältlich ist. Dafür müsst Ihr Euch lediglich an den Kundenservice wenden, der in solchen Fällen mehr als kulant agiert.

In der Regel hat Amazon bei den vergangenen Prime Days eine Differenz-Erstattung angeboten. Das bedeutet, dass Ihr zu viel gezahltes Geld zurückfordern könnt, wenn ein Angebot innerhalb eines bestimmten Zeitraums noch günstiger als am Prime Day erhältlich ist. Dafür müsst Ihr Euch lediglich an den Kundenservice wenden, der in solchen Fällen mehr als kulant agiert. Vorsicht mit Bewertungen: Was noch am Black Friday als gutes Hilfsmittel dient, ist am Prime Day häufig eine trügerische Falle. Bewertungen bei Amazon sind leider nicht so aussagekräftig, wie wir es uns wünschen würden. Hier empfiehlt sich eine kurze Recherche im Internet (oder auf nextpit) zu Eurem Wunsch-Gerät.

Was noch am Black Friday als gutes Hilfsmittel dient, ist am Prime Day häufig eine trügerische Falle. Bewertungen bei Amazon sind leider nicht so aussagekräftig, wie wir es uns wünschen würden. Hier empfiehlt sich eine kurze Recherche im Internet (oder auf nextpit) zu Eurem Wunsch-Gerät. Nach dem Prime Day sparen: Häufig bleiben Geräte übrig und Ihr könnt auch nach dem Prime Day die letzten Bestände zu reduzierten Preisen aufkaufen. Schaut also auch einen Tag später in diesen Artikel, denn dann präsentieren wir Euch die weiterhin interessantesten Angebote.

Hoffentlich helfen Euch diese Tipps weiter, echte Schnäppchen zu ergattern. Bedenkt unbedingt, dass der Black Friday einige Wochen später ebenfalls stattfindet. Seid Ihr Euch bei einem Angebot unsicher und wollt Euch nicht festlegen, müsst Ihr Euch also in Geduld üben.

Und noch einen letzten Tipp: Gerade neuere Technik werden häufig mit einem vermeintlichen Rabatt angeboten. Dieser ist aber nicht zwangsläufig gut. Vor allem bei Smartphones und Konsolen solltet Ihr vorsichtig sein. Schreibt uns gefundene Deals gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren.

Noch vor dem Prime Day: Diese Deals sind besonders spannend

Auch ohne den Prime Day tummeln sich die Prozente auf Amazon. So ist es also nicht verwunderlich, dass Ihr auch jetzt schon einige spannende Deals finden könnt. Auf der Angebotsseite von Amazon* sind bereits jetzt verschiedenste Produkte mit satten Rabatten zugegen. Wir haben uns einige der Geräte genauer angeschaut. Nachfolgend findet Ihr eine kleine Auswahl der aktuellen Deals des Versandriesen, um Euch in die richtige Prime-Day-Stimmung zu bringen:

Affiliate Angebot Roborock S8 Pro Ultra

Affiliate Angebot Amazon Echo Show 8 (2023)

Affiliate Angebot Kindle Unlimited Testet den eBook-Service 30 Tage lang kostenlos

Affiliate Angebot Amazon Music Unlimited Jetzt vier Monate kostenlos genießen!

Affiliate Angebot Roborock Qrevo S Direkt vom Hersteller kaufen!

Affiliate Angebot Amazon Fire HD 10 (2023)

Affiliate Angebot Ring Akku-Videotürklingel Die neue Ring Video-Türklingel mit integriertem Akku zum Vorzugspreis sichern!

Affiliate Angebot Anker Soundcore Liberty 4

Affiliate Angebot Asus TUF Gaming VG34VQ3B

Affiliate Angebot Ugreen Revodok Pro 10-in-1

Affiliate Angebot Razer BlackWidow V3 Pro

Affiliate Angebot Reolink RLC-510WA

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick

Auf diese Deals dürft Ihr Euch am Prime Day freuen – ein Ausblick

Ist bei den genannten Angebote nichts für Euch dabei, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen. Denn am morgigen Prime Day gibt es über 30.000 Deals, aus denen Ihr Euch etwas heraussuchen könnt. Natürlich gibt es noch keine genauen Informationen, allerdings zeigen unsere Erfahrungen, dass vor allem Saugroboter (Bestenliste) und andere Haushaltshelfer wieder hoch im Kurs sein dürften. Auch Gamer können am Prime Day günstig an Mäuse, Tastaturen und Gaming-Monitore kommen.

Smart-Home-Geräte, Echo, Bluetooth-Lautsprecher oder Over-Ear-Kopfhörer zählen in der Regel zu den Technik-Kassenschlagern. Seid Ihr auf der Suche nach einem Smartphone (Bestenliste) müsst Ihr Euch jedoch vorab informieren, um nicht in eine Deal-Falle zu tappen. Dasselbe gilt für Fernseher und Küchengroßgeräte. Es bleibt also abzuwarten, welche Angebote uns tatsächlich erwarten, vor allem im Hinblick auf den nahenden Black Friday.

Wie ist es bei Euch? Fiebert Ihr dem Prime Day entgegen? Ist Euch das Event egal? Wartet Ihr auf den Black Friday? Lasst es uns wissen!