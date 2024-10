Wirklich gute Kopfhörer kosten Geld. Viel Geld. Zum Glück gibt es jedoch das Internet und seine Spar-Events wie den Prime Day oder Black Friday, an denen Ihr Bluetooth-Kopfhörer zu deutlich günstigeren Kursen erhaltet. Teilweise erreichen Top-Modelle hier sogar Bestpreise. Das gilt auch für die Bose QuietComfort SC, für die Ihr normalerweise mindestens 214 Euro auf den Tisch legen dürft. Bei Amazon bekommt Ihr die kabellosen Kopfhörer jedoch schon für rund 180 Euro.

Affiliate Angebot Bose QuietComfort SC Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit | Gute Audioqualität | Ausgezeichnetes ANC | Multipoint-Bluetooth

So gut sind die Bose QuietComfort SC

Wir konnten die Bose QuietComfort bereits testen und unser Kopfhörer-Experte Antoine war durchaus überzeugt. Die gute Audioqualität, die ausgezeichnete Geräuschunterdrückung und die ordentliche Akkulaufzeit waren dabei ganz klare Pluspunkte der Bluetooth-Kopfhörer. Etwas schade ist die fehlende IP-Zertifizierung, sowie das Ausbleiben von HD-Codecs und einer Anschlusserkennung.

Die Ohrpolster der Bose QuietComfort Headphones bieten eine sehr gute passive Abschirmung und ihre Größe ist auch für große Ohren geeignet. / © nextpit

Dennoch sind die Kopfhörer bequem zu tragen und verfügen über Multipoint-Bluetooth, einen Auto Off-Modus und Spotify Tap. Für Audiophile sind die Bose QuietComfort SC eventuell nicht unbedingt zu empfehlen, für den Alltagsgebrauch jedoch wirklich spannend. Bevor Ihr Euch wundert noch ein Hinweis: SC steht hier einfach nur für Soft Case. Nichts anderes.

Lohnt sich das Bose-Angebot am Prime Day?

Die Bose QuietComfort SC kosten Euch in der Regel mindestens 210 Euro. Am heutigen Prime Day sind sie endlich wieder für unter 200 Euro zu haben und kosten Euch nur noch 179 Euro. Der nächstbeste Preis im Netz liegt mit 206 Euro (inklusive Versand) noch einmal deutlich höher. Das letzte Mal, als Ihr so wenig zahlen musstet, war übrigens am vergangenen Prime Day.

Vergleichbare Kopfhörer, wie die Sennheiser Momentum 4 (Test) oder die Sony WH-1000XM5 (Test), kosten Euch in der Regel deutlich mehr, bieten dafür jedoch auch HD-Codecs und andere Features, die Ihr bei den Bose nicht habt. Für den alltäglichen Gebrauch und Musik-Fans sind die QuietComfort SC allerdings mehr als ausreichend und gerade zu diesem Preis durchaus eine Empfehlung wert.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Bose-Kopfhörer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!