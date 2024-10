Zu den größten Kassenschlagern am Amazon Prime Day zählen zweifelsohne Saugroboter mit Wischfunktion. Die Haushaltshilfen gibt es in allen Formen und Größen, kosten Euch aber auch gerne über 1.200 Euro. Während des Spar-Events bekommt Ihr jedoch echte Premium-Sauger deutlich günstiger. Grund genug, Euch unsere Auswahl der fünf besten Saugroboter-Deals am Prime Day zu präsentieren.