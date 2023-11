Black Friday bei Google: Smartphones, Smart Home und zu Top-Preisen!

Der Suchmaschinen-Riese Google hat seine Black-Friday-Angebote veröffentlicht. Doch nicht nur die beliebten Pixel-Geräte sind gerade deutlich reduziert. Denn auch Produkte von Google Nest oder der Google Chromecast sind günstiger erhältlich. Ob sich die Angebote des Herstellers lohnen, erfahrt Ihr in diesem Deal-Check.

Der Black Friday zählt zu den umsatzstärksten Tagen im Online-Handel. Laut der IfH Köln (Statista) wurden hier im letzten Jahr, zusammen mit dem Cyber Monday, ganze 5,2 Milliarden Euro allein in Deutschland erwirtschaftet. Natürlich möchte auch Google ein Stück vom Kuchen haben und veröffentlichte die aktuellen Black-Friday-Angebote. Neben den beliebtesten Pixel-Modellen finden sich hier auch verschiedene Angebote aus dem Nest-Portfolio und der Google Chromecast.

Affiliate Angebot Black Friday bei Google Spart beim Kauf von Pixel-Smartphones, Nest-Geräten oder dem Google Chromecast!

Wir haben es uns nicht nehmen lassen und die Angebote einmal genauer unter die Lupe genommen. Wir haben die Angebote bereits einem Preis-Check unterzogen und können Euch vorab verraten, dass Ihr einige der Geräte derzeit nicht günstiger bekommt. Mit einem Klick auf einen der folgenden Links kommt Ihr direkt zu den Geräten, die Euch interessieren.

Hier geht's zu den Google-Angeboten

Pixel-Geräte zum Schnäppchenpreis am Black Friday

Geht es um Google-Geräte, denken viele sicherlich zuerst an die wirklich guten Pixel-Smartphones. Logisch also, dass Ihr am Black Friday hier einige Rabatte erhaltet. Die beliebten Kamera-Smartphones erhalten jedoch nicht nur einen Direktabzug, sondern bieten auch die Möglichkeit Euer Altgerät einzuschicken und somit noch einmal deutlich mehr zu sparen.

Ihr bekommt hier das derzeitige Flaggschiff, das Google Pixel 8 (zum Test), für 729 Euro in der 128-GB-Version. Der beste Preis liegt jedoch bei Expert mit 725 Euro. Habt Ihr jedoch ein Altgerät, könnt Ihr dieses einschicken und bekommt dafür bis zu 620 Euro zurück. Selbst ältere Geräte dürften diese Hürde von 4 Euro überwinden, wodurch Ihr mit einem passenden alten Smartphone bei Google gerade den absoluten Bestpreis erzielt.

Affiliate Angebot Google Pixel 8 Spart bis zu 620 Euro zusätzlich, wenn Ihr ein Altgerät einschickt!

Auch das Google Pixel 7 (zum Test) gibt es gerade mit einem reduzierten Preis direkt beim Hersteller. Hier kostet Euch die kleinste Speichervariante 499 Euro, während andere Händler 482 Euro verlangen. Doch auch hier gilt, dass Ihr ein Altgerät einsenden könnt und somit noch einmal bis zu 520 Euro spart.

Affiliate Angebot Google Pixel 7 Für ein altes Smartphone erhaltet Ihr hier bis zu 520 Euro Rabatt. Tarifvergleich

Soll es lieber etwas günstiger sein, bietet Google das Pixel 7a (zum Test) für 449 Euro an. Im Netz kursieren zwar Preise von 439 Euro, allerdings gibt es hier für ein Altgerät bis zu 410 Euro zurück. Ihr seht also, dass Ihr mit den Google-Deals zwar etwas über den aktuellen Bestpreisen liegt, diese aber bereits mit einem älteren Smartphone deutlich unterschreiten könnt.

Affiliate Angebot Google Pixel 7a Dank Ankaufprämie gibt es hier bis zu 410 Euro Rabatt. Tarifvergleich

Zusätzlich zu diesen Angeboten bietet Google auch das Google Pixel Fold, das Pixel 6a und das Pixel Tablet derzeit mit einem deutlichen Rabatt an. Entscheidet Ihr Euch für das Pixel Fold gibt es bis zu 700 Euro für ein Altgerät und beim 6a immerhin noch bis zu 320 Euro. Lediglich das Tablet nimmt nicht an der Recycle-Aktion teil. Die entsprechenden Angebote findet Ihr nachfolgend mit dem derzeitigen Bestpreis.

Die Google-Nest-Deals im Überblick

Neben den beliebten Pixel-Geräten, habt Ihr auch die Möglichkeit, bei verschiedenen Google Nest-Produkten zu sparen. Dabei handelt es sich um die Produktlinie rund um Euer Smart Home. So gibt es etwa das Google Nest-Wifi-System gerade mit einem ordentlichen Rabatt. Für die Einzel-Variante zahlt Ihr hier nur 65 Euro und somit den derzeitigen Bestpreis. Das Pro-System hingegen kostet Euch einzeln gerade nur 169,99 Euro statt den im Netz üblichen 192 Euro.

Affiliate Angebot Google Nest WiFi Access-Points für Euer Netzwerk

Zusätzlich gibt es die Google Nest Doorbell (mit Akku) gerade für 149 Euro. Im Netz zahlt Ihr für die smarte Türklingel mindestens 178 Euro. Außerdem könnt Ihr Euch die Google Nest Indoor-Kamera für 69 Euro sichern. während sie im Netz mit einem Preis von mindestens 89,95 Euro gehandelt wird. Die Outdoor-Variante hingegen kostet Euch beim Hersteller gerade 149,99 Euro, statt dem derzeitigen Bestpreis im Netz von 159,99 Euro.

Affiliate Angebot Google-Nest-Kameras Nest-Kameras für innen und außen sind gerade zum Bestpreis erhältlich!

Affiliate Angebot Google Nest Doorbell Die Video-Türklingel ist gerade zum Tiefstpreis erhältlich.

Weitere Deals zum Black Friday

Während der Black-Friday-Aktion könnt Ihr auch bei verschiedenen Bundles ordentlich sparen. Außerdem gibt es den Google Chromecast in der Standard-Variante* für 27,99 Euro. Möchtet Ihr lieber die 4K-Variante zahlt Ihr 54,99 Euro direkt beim Hersteller. Möchtet Ihr Euch die Angebote genauer unter die Lupe nehmen, solltet Ihr unbedingt auf der Aktionsseite von Google* vorbeischauen.

Gerade die Nest-Deals sind während der Aktion besonders spannend, da Ihr die Geräte nirgends günstiger bekommt. Durch die Ankaufprämie sind auch die Pixel-Angebote interessant, allerdings benötigt Ihr dafür ein entsprechendes Smartphone, um es einsenden zu können und wirkliche Bestpreise zu erzielen. Ansonsten sind es durchaus attraktive Preise, jedoch keine Bestpreise für die Pixel-Smartphones.

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Habt Ihr passende Altgeräte, damit sich die Pixel-Angebote lohnen? Lasst es uns wissen!