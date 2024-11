Hersteller wie Xiaomi, Motorola oder Samsung zeigen immer wieder, dass gute Smartphones nicht unbedingt teuer sein müssen. Auch Motorola ist seit einigen Jahren mit seiner Edge-Serie im Mittelklasse-Bereich vertreten. Mit dem Edge 50 Neo hat der Hersteller vor einigen Monaten sein neues Gerät ins Rennen geschickt und doch ist es recht unbekannt. Nun könnt Ihr Euch den Midranger bei MediaMarkt und Otto jedoch für weniger als 300 Euro schnappen. Höchste Zeit also, sich das Gerät und den Deal genauer anzuschauen.

Motorola bietet neben faltbaren Smartphones auch eine Reihe von günstigen Mittelklasse-Smartphones an. Eines der neuesten Mitglieder ist hier das Edge 50 Neo, dass mit einem Kostenpunkt von knapp 500 Euro vor einiger Zeit in Deutschland veröffentlicht wurde. Mittlerweile ist der Preis jedoch gefallen – Bei MediaMarkt und Otto sogar so stark, dass Ihr keine 300 Euro mehr zahlen müsst.

Motorola Edge 50 Neo – Zu viel des Guten?

Ehrlich gesagt, ging das Edge 50 Neo komplett an mir vorbei. Allerdings muss es sich nicht vor anderen Smartphones bis 300 Euro verstecken. Vor allem das 6,4-Zoll-OLED-Display mit seiner 120-Hz-Bildwiederholrate sind alles andere als untere Mittelklasse. Hinzu kommt eine maximale Helligkeit von 2.300 Nits und eine Rückseite im Leder-Look. Mit einem MediaTek Dimensity 7300 ausgestattet ist auch die Performance dank 12 GB RAM im Alltag mehr als ausreichend.

Beim Flash-Speicher reicht es zudem für 512 GB. Allerdings ist die Leistung bei anspruchsvollen Apps etwas eingeschränkt. Dafür verspricht der 4.310-mAh-Akku eine recht lange Laufzeit und lässt sich dank 68-W-Schnellladefunktion recht fix wieder mit Saft versorgen. Das Triple-Kameramodul auf der Rückseite bietet eine 50-MP-Hauptkamera, die von einer 12-MP-Ultraweitwinkel- und 10-MP-Telekamera unterstützt wird.

Lohnt sich das Smartphone unter 300 Euro?

MediaMarkt und Otto bieten das Motorola-Smartphone derzeit in allen Farbvarianten für 299 Euro an – Günstiger war es nie. Im Vergleich zu anderen Smartphones unter 300 Euro sind vor allem das gut ausbalancierte Display, die Akkulaufzeit und die schicke Kamera hervorzuheben. Zusätzlich liegt der nächstbeste Preis im Netz mit 406 Euro derzeit deutlich höher.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem Midranger, der durchaus performant ist, Euch aber nicht zu viel kosten soll, macht Ihr bei diesem Angebot eigentlich nichts falsch. Durch die Preissenkung entwickelt sich das Motorola Edge 50 Neo hier zu einem echten Preis-Leistungs-Tipp. Gerade in Verbindung mit einem günstigen Handyvertrag könnt Ihr ein richtiges Schnäppchen ergattern.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Worauf legt Ihr besonders Wert bei einem günstigen Smartphone? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!