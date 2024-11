Der C4 OLED evo TV von LG punktet in so gut wie allen Bereichen und ist jetzt deutlich günstiger erhältlich. Dabei könnt Ihr entscheiden, ob Ihr riesige 65 Zoll Bildschirmfläche willst oder ob Euch doch 55 Zoll ausreichen. Wichtig ist hier natürlich auch die Entfernung zum Bildschirm. Sollte der OLED-TV nicht bereits vorher ausverkauft sein, habt Ihr während der Black Week die Möglichkeit, den LG C4 zum bisherigen Bestpreis zu bestellen.

Affiliate Angebot LG OLED65C43LA OLED evo TV

Bildqualität in Perfektion? Das bietet der OLED-TV von LG

Den OLED C4 TV gibt es in zahlreichen Ausführungen. Erst vor kurzer Zeit war der OLED C49LA im Angebot. Jetzt senkt MediaMarkt den Preis für die Modelle mit den Bezeichnungen LG „OLED65C43LA“ beziehungsweise „OLED55C43LA“. Der Hauptunterschied liegt hier in der Anzahl der Tuner und der Nutzung des WiSA-Standards. Zwei Faktoren spielen bei der Wahl eine wichtige Rolle: Zum einen müsst Ihr beachten, wie weit Ihr vom Smart-TV (Kaufberatung) entfernt sitzt. Den empfohlenen Sitzabstand könnt Ihr mit folgender Formel berechnen: 1,5 x Bildschirmdiagonale in cm = Sitzabstand in cm.

Zum anderen ist es wichtig, ob Ihr lieber einen riesigen Bildschirm vor Augen habt oder doch kleinere Panels bevorzugt. Werfen wir aber zunächst einen Blick auf die Spezifikationen des OLED-TVs. Da es sich hierbei um einen Fernseher mit "OLED evo"-Technologie handelt, ist eine noch höhere Helligkeit als bei reinem OLED möglich. Darüber hinaus stellt der Bildschirm Schwarzwerte perfekt dar und sorgt generell für satte und lebendige Farben.

Der LG C4 OLED Evo TV bietet eine herausragende Bildverarbeitung dank AI-Prozessor. / © LG

Doch damit nicht genug, erreicht der TV eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz. Dadurch sehen vor allem schnelle Bewegungen noch flüssiger aus. Das merkt man insbesondere bei actionreichen Filmen oder Sportsendungen beziehungsweise beim Gaming. Alle Inhalte sehen zudem dank 4K-Auflösung gestochen scharf aus und der α9 Gen7 4K AI-Prozessor arbeitet nicht nur schnell, sondern verarbeitet Bilder effektiv.

Aber nicht nur die Darstellung ist brillant. Der Fernseher unterstützt auch Dolby Atmos, wodurch ein Raumklang erzeugt werden kann. Ebenfalls cool: Der OLED evo TV hat eine smarte Oberfläche – Ihr könnt also ohne ein weiteres Gerät Eure liebsten Serien über Netflix oder Disney+ schauen oder den LG per Sprachbefehl steuern. Alle nötigen Anschlüsse sind selbstverständlich ebenso vorhanden.

Lohnt sich das Angebot von MediaMarkt?

Schauen wir abschließend noch einmal auf den Preis. Beim 65-Zoll-Modell spart Ihr satte 59 Prozent gegenüber dem UVP – das sind fast 2.000 Euro. Dadurch kostet Euch das 2024-Modell jetzt nur noch 1.299 Euro. Genügt Euch der etwas kleinere Fernseher, sparst Ihr nochmal 300 Euro. Denn der kostet nur 999 Euro und ist somit 58 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung reduziert. Beide Preise sind im Netz ebenfalls ungeschlagen. Versandkosten fallen aktuell nicht an.

Affiliate Angebot LG OLED65C43LA OLED evo TV

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist der LG C4 der Fernseher Eurer Wahl? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!