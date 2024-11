Bei waipu.tv ist einiges los. Der Live-TV-Provider hat nämlich seine Cyberweek gestartet und bietet Euch 50 Prozent Rabatt auf alle Abonnements. Dadurch bekommt Ihr waipu.tv schon ab 3,74 Euro pro Monat. Da hier alle Pakete betroffen sind, gilt das auch für Perfect Plus mit Disney+ oder Netflix. Wie gut die Angebote tatsächlich sind, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Erst vor wenigen Tagen enthüllte waipu.tv einen Deal, der es wirklich in sich hatte. Nun ist das Angebot jedoch vorbei und schon steht die nächste Aktion in den Startlöchern. Die Cyberweek bietet Euch über ein Jahr lang 50 Prozent Rabatt auf das gesamte Portfolio des Streaming-Anbieters. Mit dabei sind auch verschiedene Kombi-Pakete, wie das Perfect-Plus-Abo mit dem waipu 4K Stick.

Cyberweek bei waipu.tv

Streaming unter 4 Euro – Das bietet Euch waipu.tv

Insgesamt neun Pakete stehen Euch derzeit zur Verfügung. Immer mit dabei: waipu.tv. Der Provider bietet Euch in seinem Comfort-Abonnement 226 TV-Sender (193 in HD) und Zugang zur waiputhek mit 20.000 Serien und Filmen. Hinzu kommt bei der günstigsten Variante auch ein Aufnahmespeicher von 50 Stunden, sowie die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig zu streamen. Hierfür verlangt der Anbieter gerade statt 7,49 Euro pro Monat allerdings nur 3,74 Euro.

Reicht Euch das nicht aus, könnt Ihr Euch auch verschiedene Pakete mit Perfect Plus sichern. Hier sind es sogar 299 TV-Sender (285 in HD), 30.000 Inhalte in der waiputhek, 100 Stunden Aufnahmespeicher und vier gleichzeitige Streams. Durch den Rabatt zahlt Ihr derzeit nur 6,50 Euro für diese Abo-Variante. Soll es noch ein zusätzlicher waipu.tv 4K Stick sein, sind es 8 Euro monatlich. Alle Abo-Modelle gibt es noch als Kombi-Paket. Hier könnt Ihr Euch für einen geringen Aufpreis ein Abo von Netflix- oder Disney+ hinzubuchen.

Damit Ihr nicht ewig herumsuchen müsst, findet Ihr nachfolgend die wichtigsten Eckdaten in unserer großen Übersicht.

Cyberweek bei waipu.tv

waipu.tv Comfort waipu.tv Perfect Plus waipu.tv Perfect Plus + 4K Stick waipu.tv Perfectr Plus + Netflix Standard waipu.tv Perfectr Plus + Netflix Standard waipu.tv Perfectr Plus + Netflix Premium waipu.tv Perfectr Plus + Disney+ Standard waipu.tv Perfectr Plus + Disney+ Standard waipu.tv Perfectr Plus + Disney+ Premium Sender 226 299 299 299 299 299 299 299 299 HD-Sender 193 285 285 285 285 285 285 285 285 On-Demand 20.000 Inhalte in waiputhek 20.000 Inhalte in waiputhek 20.000 Inhalte in waiputhek 20.000 Inhalte in waiputhek

Netflix-Inhalte 20.000 Inhalte in waiputhek

Netflix-Inhalte 20.000 Inhalte in waiputhek

Netflix-Inhalte 20.000 Inhalte in waiputhek

Disney+-Inhalte 20.000 Inhalte in waiputhek

Disney+-Inhalte 20.000 Inhalte in waiputhek

Disney+-Inhalte Aufnahmespeicher 50 Stunden 100 Stunden 100 Stunden 100 Stunden 100 Stunden 100 Stunden 100 Stunden 100 Stunden 100 Stunden Gleichzeitige Streams 2 4 4+2 4+2 4+2 4+4 4+2 4+2 4+4 Zusätzliches Abonnement - - - Netflix Standard mit Werbung Netflix Standard Netflix Premium Disney+ Standard mit Werbung Disney+ Standard Disney+ Premium Mindestlaufzeit 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate Monatliche Kosten 7,49 € 3,74 € 14,99 € 6,50 € 15,99 € 8,00 € 17,99 € 8,00 € 27,49 € 12,74 € 33,49 € 15,74 € 19,99 € 9,00 € 23,49 € 10,74 € 27,49 € 12,74 € Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Ihr den Rabatt über die Mindestlaufzeit erhaltet. Diese beträgt 12 Monate. Allerdings bekommt Ihr hier ein Premium-Abonnement zu Disney+ schon für effektiv 6,24 Euro, was durchaus spannend ist. Der reguläre Preis des Anbieters stieg nämlich erst vor wenigen Wochen, wodurch Ihr für das Einzelabo bereits 11,99 Euro zahlen dürft.

So sind die Angebote von waipu.tv wirklich

Wie bereits erwähnt, kosten Euch die Kombi-Angebote derzeit weniger, als einzelne Abonnements. Dies gilt nicht nur für die Disney-Bundles. Auch Netflix verlangt für die Premium-Variante mittlerweile 19,99 Euro monatlich. Während der Cyberweek verlangt waipu.tv nicht nur knapp 4 Euro weniger, sondern legt sogar das Premium-Plus-Abo obendrauf.

Möchtet Ihr also Kosten sparen, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut beraten. Gerade in Anbetracht der ständig steigenden Kosten, ist es sinnvoll bei monatlichen Ausgaben den Überblick zu bewahren.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Nutzt Ihr bereits Kombi-Angebote für Euer TV-Streaming? Lasst es uns wissen!