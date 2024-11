Bei Dreame könnt Ihr Euch pünktlich zum Black Friday wieder starke Angebote sichern. Bereits in der Vergangenheit konntet Ihr bei einigen Top-Modellen richtig Geld sparen und auch in diesem Jahr gibt es mit dem Dreame X40 Ultra Complete den wohl besten Saugroboter mit Wischfunktion deutlich günstiger. Welche Deals Euch sonst noch erwarten und wie viel Geld Ihr sparen könnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.