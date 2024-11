Eine der beliebtesten Black-Friday-Aktionen stammt von Samsung. Auch in diesem Jahr bietet das Unternehmen wieder einige spannende Möglichkeiten, richtig Geld zu sparen. Ganz vorne dabei: Swipe, Swipe, Match! Dadurch könnt Ihr ein Gerät kaufen und erhaltet eine gratis Zugabe. Doch auch verschiedene Gutscheine und verschiedene Mini-Games sind mit dabei. Wir haben alle Aktions-Infos für Euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Während der Black Friday vor einigen Jahren noch einem typischen Winterschlussverkauf glich, gehört das mittlerweile längst der Vergangenheit an. Der gesamte November steht im Zeichen des Spar-Events und gerade in der Woche vor dem eigentlichen Deal-Tag purzeln die Preise. Dasselbe gilt auch für Samsung. Das südkoreanische Unternehmen startete seine Black-Friday-Aktion bereits vor einigen Tagen, allerdings nur über die hauseigene Samsung-App.

Affiliate Angebot Black Weeks bei Samsung Während der Black Weeks stehen Euch bei Samsung zahlreiche Deals zur Auswahl

Mittlerweile sind die Angebote jedoch auch für "Normalos" zugänglich. Bereits im letzten Jahr konnte eine ganz besondere Aktion viele überzeugen. Die Rede ist von "Build your Own", die mittlerweile "Swipe, Swipe, Match!" heißt. Doch auch zwei Minispiele stehen parat, durch die Ihr Euch einen zusätzlichen Gutschein erspielen könnt. Nachfolgend bröseln wir Euch die verschiedenen Aktionen noch einmal etwas auf, damit Ihr hier den Überblick behaltet.

Swipe, Swipe, Match! So funktioniert das Geräte-Dating von Samsung

Während der Black Weeks reduziert Samsung eine Vielzahl von Geräten. Dadurch entstehen bereits recht spannende Angebote. Richtig interessant wird es jedoch erst, wenn Ihr das Geräte-Dating des Herstellers nutzt. Dadurch könnt Ihr Euch ein Wunsch-Bundle selbst zusammenstellen. Interessiert Ihr Euch beispielsweise für ein Samsung Galaxy Z Flip 6 (Test) zahlt Ihr für die 256-GB-Variante gerade 1.076,15 Euro im Samsung-Shop. Das Gerät kostet Euch im Netz allerdings nur 815 Euro. Hier kommt die Black-Friday-Aktion wie gerufen.

Mit "Swipe, Swipe, Match!" könnt Ihr Euer Wunschbundle direkt bei Samsung mit einer gratis Zugabe sichern! / © Samsung

Legt Ihr beispielsweise eine Samsung HW-S710GD im Wert von aktuell 315 Euro in Euren Warenkorb, könnt Ihr tatsächlich Geld sparen. Allerdings seid Ihr nicht an die Soundbar gebunden. Ihr habt hier die Wahl zwischen In-Ears, der aktuellen Galaxy Watch 7 (Test) und sogar einer Waschmaschine. Entscheidend ist, dass Ihr nur das erste Produkt zahlt. Das zweite gibt es dann kostenlos dazu. Welche Bundles Ihr Euch sichern könnt, findet Ihr auf der "Dein Bundle"-Sonderseite von Samsung* heraus. Doch es gibt noch mehr zu entdecken.

Affiliate Angebot Swipe, Swipe, Match! Wählt aus einem Produkt aus und fügt Euch eine gewünschte Gratiszugabe gratis hinzu!

Minispiele, Gutscheine und Speicherupgrades

Ebenfalls sehr beliebt sind die Mini-Games von Samsung. Hier könnt Ihr aus zwei verschiedenen Spielen auswählen. Bewältigt Ihr alle Level, gibt es einen Gutschein über 5 Prozent am Ende. Klingt zwar nicht nach viel, allerdings ist der Coupon auch mit den aktuellen Black-Friday-Rabatten kombinierbar, wodurch Ihr noch mehr Geld sparen könnt, wenn Ihr 10 Minuten Eurer Zeit investiert.

Das Samsung Galaxy S24 FE gibt es jetzt mit einem Speicherupgrade direkt beim Hersteller. / © nextpit

Zusätzlich winken Euch Direktgutscheine. Ihr könnt so das Samsung Galaxy S24 FE (Test) mit 256 GB Flash-Speicher noch einmal günstiger bekommen. Normalerweise kostet Euch das Smartphone direkt beim Hersteller 809 Euro. Durch die Black Weeks sinkt der Preis jedoch auf 629 Euro. Mit der Eingabe des Codes "BWS24" sichert Ihr Euch die Fan-Edition jedoch schon für 569 Euro. Außerdem bekommt Ihr derzeit ein Speicherupgrade, wodurch Ihr die 256-GB-Variante jetzt zum Preis der 128-GB-Version erhaltet.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 FE Mit Speicherupgrade und Gutschein zum Sonderpreis direkt vom Hersteller!

Samsung Black Weeks: Eine Kurzfassung und erste Deals

Alles in allem bekommt Ihr während der Black Weeks also nicht nur günstigere Preise geboten, sondern könnt Euch Gutscheine erspielen, gratis Zugaben sichern und Speicherupgrades für aktuelle Smartphones abstauben. Einige Deals haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgelistet:

Welche Deals Euch genau erwarten, könnt Ihr jedoch am besten selbst herausfinden. Es gibt auch zahlreiche Tarif-Angebote bei Samsung*. Auch hier bekommt Ihr Top-Smartphones mit passenden Handyverträgen zu richtig guten Konditionen. Alles in allem zeigt Samsung auch in diesem Jahr, dass sie den Black Friday wirklich ernst nehmen.

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Lasst es uns wissen!