Samsung Galaxy Watch 7 im Test: Tolles Upgrade, ein Manko bleibt

Nachdem die Galaxy Watch im letzten Jahr einen starken Preisanstieg erlebt hat, muss das Basis-Modell im Jahr 2024 eine andere Entwicklung fürchten. Denn mit der neuen Galaxy Watch Ultra bietet Samsung selbst eine wirklich leistungsstarke Alternative an. Kann die Galaxy Watch 7 da mithalten? Und für wen lohnt sich der Kauf sogar mehr? Klären wir alles im nextpit-Test der Samsung Galaxy Watch 7.

Schöne Anbindung an Android-Smartphones

Design, Display und Haltbarkeit

Während Samsung bei der Galaxy Watch Ultra mutige Akzente setzt, bleibt beim Basis-Modell fast alles beim Alten. Samsung behält die alten Gehäuse- und Displaygrößen bei, minimal gewachsen sind die beiden Varianten im Vergleich zum Vorjahr allerdings. Dank AMOLED-Technologie kommen wieder fantastische Displays zum Einsatz. Die Robustheit ist mit 5ATM und Saphirglas ebenfalls auf Oberklasse-Niveau.

Gefällt:

Wunderbare Verarbeitungsqualität

Gestochen scharfe, helle Displays

Saphirglas in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich

Gefällt nicht:

Wenig Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr

Keine Verbesserungen beim Display

Digitale Lünette noch immer ein wenig fummelig

Das Feedback der Samsung-Kunden bezüglich des Designs der Galaxy Watch scheint auch im Jahr 2023 positiv gewesen zu sein. Denn Samsung hält an der Designlinie aus den letzten Jahren fest und führt mit dem grünen Modell lediglich eine neue Farbvariante ein. Während das für Technikjournalisten, die im letzten Jahr auch die Galaxy Watch 6 getestet haben, ein wenig langweilig ist, müssen Samsung-Fans sich nicht umgewöhnen.

Und ohnehin ist das minimalistische Design in Kombination mit Samsungs hochwertigen AMOLED-Panels auch im Jahr 2024 noch zeitgemäß. Die Galaxy Watch 7 lässt sich sowohl zum Trüffeldöner-Essen im Adlon als auch in der verrauchten Kneipe gut tragen. Die bunten Verzierungen am Standard-Armband sind Geschmackssache – wie Ihr auf meinen Fotos erkennen könnt, sind sie aber zumindest gut verarbeitet.

Noch immer gibt's zwei Knöpfe an der rechten Seite, die für die Messung der Körperzusammensetzung zuständig sind. © nextpit Der Rand dient auch in diesem Jahr als "digitale Lünette". © nextpit Die Farbakzente des Standard-Armbandes sind ganz schick. © nextpit Der Lade-Puck haftet magnetisch an der Unterseite der Galaxy Watch 7. © nextpit Der Verschluss der Watch 7 hält sehr gut, sorgt aber für leichte Druckstellen. © nextpit

Diese Behauptung lässt sich auf das gesamte Gehäuse der Galaxy Watch 7 übertragen. Mit winzigen Spaltmaßen und einem Wasserschutz nach 5 ATM könnt Ihr sie sowohl beim Duschen als auch beim Schwimmen umlassen. Während Samsung auch im günstigsten Smartwatch-Modell dasselbe Saphirglas einsetzt wie im neuen Ultra-Modell, wartet dieses aber mit einer Wasserdichte von 10 ATM auf.

Eine weitere Besonderheit des Ultra-Modells ist die drehbare Krone, die man bereits von der Apple Watch kennt. Bei der Galaxy Watch 7 hält Samsung an der Bedienung über zwei Knöpfe an der rechten Gehäuseseite und an der digitalen Lünette fest. Dabei könnt Ihr außen um das kreisrunde Gehäuse streichen, um etwa durch Menüs zu scrollen. Das funktioniert im Alltag durchaus, ist aber weniger angenehm als eine "echte" Bedienmöglichkeit.

Insgesamt gibt's beim Design, dem Display und der Helligkeit gäääääähnau dasselbe. Ein bisschen langweilig, aber Samsungs Watch-Design ist und bleibt damit altbewährt!