Samsung bringt das "One UI 6 Watch"-Update, das zuerst auf der Galaxy Watch 6 Serie eingeführt wurde, auf weitere Galaxy-Smartwatches. Das Update, das auf Wear OS 5 basiert, bietet viele neue Funktionen und Verbesserungen.

Samsung verkündet, dass das "One UI 6 Watch"-Update jetzt für die Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4, Watch 4 Classic und Watch FE verfügbar ist. Der Rollout beginnt heute, aber der Zeitpunkt kann je nach Land und Anbieter variieren. Dieses Update folgt auf die Veröffentlichung der Software für die Galaxy Watch 6 (Testbericht) und die Galaxy Watch 6 Pro vor weniger als einem Monat.

Was ist neu in der One UI 6 Watch?

Energy Score, Schlafapnoe-Überwachung und Galaxy-AI-Funktionen

Mit dem Update wird die Funktion Energy Score eingeführt, die ursprünglich mit der Galaxy Watch 7 (Test) und der Galaxy Watch Ultra (Test) eingeführt wurde. Mit diesem Tool erhaltet Ihr täglich eine Punktzahl, die auf den wichtigsten Gesundheitskennzahlen basiert, darunter der körperliche Erholungszustand, die Herzfrequenz und die Schlafqualität. Es ist vergleichbar mit dem Readiness Score der Fitbit-Geräte.

Samsungs "One UI 6 Watch"-Update fügt der Galaxy Watch die KI-gestützte Funktion Energy Score hinzu. / © Samsung

Eine weitere wichtige Neuerung ist die Überwachung der Schlafapnoe, die über die "Samsung Health Monitor"-App zugänglich ist. Diese Funktion verfolgt Atemmuster im Schlaf und identifiziert Anzeichen von mittlerer bis schwerer Schlafapnoe. Schlafapnoe kann, wenn sie nicht behandelt wird, zu ernsthaften Gesundheitsstörungen wie Bluthochdruck, Diabetes und Herzerkrankungen führen.

Das Update verbessert außerdem die Schlaferkenntnisse mithilfe von Galaxy AI. Zusätzlich zu den grundlegenden Schlafzuständen könnt Ihr jetzt detaillierte Daten wie Herzfrequenz, Atemfrequenz, Bewegungsaufzeichnungen und Schlaflatenz abrufen.

Personalisierte Workouts und neue Gestensteuerungen

Fitnessbegeisterte können jetzt mit der Funktion "Workout Routine" personalisierte Trainingsroutinen erstellen und sich individuelle Ziele setzen. Für Läuferinnen und Läufer bietet das Update eine Echtzeit-Fortschrittskontrolle direkt auf der Galaxy Watch.

Außerdem spendiert Samsung kompatiblen Uhren eine neue Double Pinch-Geste für die berührungslose Steuerung, mit der die Uhr noch bequemer zu bedienen ist. Außerdem gibt es neue Zifferblattstile zu entdecken, darunter die verspielte "Spatial Number" und das funktionsreiche "Ultra Info Board", das umfangreiche Komplikationen bietet.

Für das Schreiben von SMS enthält das Update smarte Antworten, die ebenfalls von Galaxy AI unterstützt werden und es uns ermöglichen, schnell kontextabhängige Antworten zu senden.

Besitzt Ihr eines der oben genannten Galaxy-Watch-Modelle? Habt Ihr das "One UI 6 Watch"-Update schon erhalten? Lasst uns wissen, was Ihr davon haltet und teilt Eure Lieblingsfunktionen in den Kommentaren unten mit!