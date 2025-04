Fazit zum BYD Atto 2

Was bleibt? Beim BYD Atto 3 gibt es echt eine bunte Mischung, Licht und Schatten halten sich die Waage. Der kleine SUV in der C-Klasse hat innen echt was drauf, sieht schick aus und fährt sich im Alltag angenehm komfortabel. Das gut abgestimmte Fahrwerk hat uns besonders begeistert. Sicherheitstechnisch ist das E-Auto auch top, volle fünf Sterne gab's beim Euro-NCAP-Test, obwohl uns der Spurhalteassistent im Test manchmal echt genervt hat. Besonders nachts.

Und noch etwas war eine Enttäuschung: die Ladeleistung an Schnellladesäulen. BYD ist doch Akku-Experte, da sollte doch mehr drin sein als so eine lahme Ladeperformance. Mindestens 100 kW, noch besser wären 120 kW, das wäre doch was. Das Platzangebot ist nur vorn wirklich gemütlich. Und das Navi? Naja, die Echtzeitinfos sind manchmal eher so "ungefähr" und die Ansagen auch nicht immer präzise. Aber eine Wärmepumpe ist erfreulicherweise serienmäßig mit an Bord, was die Effizienz des Autos erhöht.

Die große Heckklappe ist nur im teuersten Modell des Atto 3 elektrisch. / © Hayo Lücke / nextpit

Dass der kleine Crossover hier in Deutschland fast 40.000 Euro kostet, liegt unter anderem an den Zöllen für die Einfuhr aus China. Und auch daran, dass der Preiswettbewerb bei E-Autos noch nicht so recht in Schwung kommen will. Gut für die Hersteller, schlecht für den Endkonsumenten. In China bekommt man den Atto 3 wegen eines schärferen Wettbewerbs viel günstiger – und da gibt's ihn übrigens auch schon in einer leicht aufgefrischten Version. Das auffälligste Update: Hinten steht nicht mehr "Build Your Dreams" an der Heckklappe, sondern nur noch BYD. Und der Gangwahlhebel ist einem Schalter am Lenkrad gewichen.

Ach ja: Das Händlernetz von BYD ist hierzulande noch nicht so riesig. Aber BYD will da in den nächsten Monaten ordentlich Gas geben. Wenn das klappt, dann werden wir in Zukunft wohl viel öfter BYD-Stromer auf unseren Straßen sehen.