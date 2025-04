Roborock Saros 10 im Test: Das kann die neue Saugroboter-Modellreihe

Den Auftakt machen die Modelle Roborock Saros 10 und der Saros 70. Der Saros 70 ist dabei ein experimentelles Modell mit integriertem Greifarm , dessen Preis bislang nicht bekannt ist. Der Saros 10 hingegen erfüllt sämtliche Erwartungen, die man im Jahr 2025 an einen High-End-Saugroboter stellen kann. Ich hatte die Möglichkeit, den Roboter bereits drei Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart intensiv zu testen.

Die S-Serie von Roborock galt bislang als zuverlässige Wahl für diejenigen, die auf der Suche nach einem leistungsstarken und hochwertigen Saugroboter waren. Viele Modelle erhielten in unseren Tests Bestnoten, und persönlich nutze ich seit rund drei Jahren den S7 MaxV. Doch nun beginnt für Roborock eine neue Ära. Mit der Saros-Serie präsentiert das Unternehmen eine völlig neue Produktlinie von High-End-Saugrobotern. Wir haben das erste Modell dieser Reihe unter die Lupe genommen und verraten euch, ob sich eine Anschaffung lohnt.

Sowohl der Saugroboter als auch die Station überzeugen mit ihrer erstklassigen Verarbeitung. Dies spiegelt sich auch im vergleichsweise hohen Gewicht wider – ein Vorteil, da der Roboter beim Wischen einen stärkeren Druck auf den Boden ausüben kann. Kritik gibt es nur an der spiegelnden Front der Station. Diese sieht zwar schick und edel aus, ist aber aufwendig sauber zu halten.

Navigation ohne sichtbaren Laser-Turm

Wenn ein Saugroboter bestimmte Bereiche im Raum nicht erreicht oder durch umgestellte Möbel aus dem Konzept gebracht wird, kann selbst die beste Saugleistung nicht überzeugen. Eine exzellente Navigation ist daher essenziell. Lidar-Lasertürme in Kombination mit einer effektiven Hinderniserkennung haben sich hier bewährt. Der Saros 10 verzichtet jedoch auf den klassischen Lidar-Turm und setzt stattdessen auf zwei ToF-Sensoren an der Front des Roboters. Dank dieser Technologie kann der Saros 10 seine Umgebung dreidimensional erfassen und eine präzise Karte erstellen. Mit einer Höhe von unter 8 Zentimetern ist er zudem in der Lage, auch unter niedrigen Möbeln problemlos zu reinigen.

Die innovative Technik funktioniert ähnlich wie FaceID bei Apple und projiziert unsichtbare Lichtpunkte in den Raum, die von einer Kamera erfasst werden. Beeindruckend ist, dass dies selbst bei völliger Dunkelheit einwandfrei funktioniert.

Sobald der Roboter eingerichtet ist, startet er die Kartierung der Umgebung. Dabei empfiehlt es sich, alle Türen zu öffnen und Hindernisse zu entfernen. Die Erstellung der Karte dauert pro Raum nur wenige Minuten, bevor der Saros 10 zur Station zurückkehrt. In unserem Test war die erstellte Karte fehlerfrei, und die automatische Raumaufteilung funktionierte gut. Solltet Ihr jedoch andere Raumaufteilungen bevorzugen oder eigene Namen für die Räume vergeben wollen, ist das problemlos im Anschluss möglich.

Ergänzend zur Kamera an der Front verfügt der Saros 10 über einen zweiten Sensor an der rechten Seite. Dieser erlaubt es dem Roboter, unregelmäßig geformte Wände und Möbel präzise zu erkennen und bis zum Rand zu reinigen. Selbst kleine Hindernisse, wie ein Smartphone-Ladekabel oder eine Lego-Figur, wurden in unserem Test zuverlässig erkannt und geschickt umfahren.