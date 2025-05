Ecovacs Goat A1600 RTK: Einrichtung und smarte Features

Design Maße der Station 74 x 54 x 29,8 cm Software Ecovacs-Home-App RTK-Station oder Begrenzungskabel notwendig? Ja, RTK-Station

Der Ecovacs Goat A1600 RTK steckt in einem riesigen Karton. Ihn aus der Verpackung zu wuchten, macht wenig Spaß. Auf den ersten Blick sieht der Goat 1600 RTK wie jeder andere Ecovacs-Goat-Mähroboter aus. Er ist nach IPX6 wasserdicht. Beim Blick auf die Unterseite werdet Ihr die erste Besonderheit finden. Der Mähroboter verfügt über einen zweiten Mähteller. Das Doppelklingen-System soll für eine bessere und effizientere Mähleistung sorgen. Das Gute: Ecovacs verzichtet auf die bekannten Navigations-Beacons. Stattdessen stellt Ihr eine RTK-Station unter freiem Himmel auf. Um den Roboter in der App einzurichten, muss eine WLAN- und Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.

Diebstahlschutz ist natürlich auch integriert / © nextpit

Der Kartierungsprozess ist einzigartig. Ihr könnt den A1600 RTK Euren Garten automatisch und selbstständig kartieren lassen – so wie das bei Saugrobotern (Bestenliste) funktioniert. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ja, der Roboter lässt einige Stellen aus. In diesem Fall liegt das nicht an einer mangelhaften Navigation, sondern um eine Art Sicherheitsabstand, den der Robo zu gewissen Hindernissen lässt. In unserem Test-Beispiel hat der Rasenmäher die Fläche rund um einen neu gepflanzten Baum ausgelassen. Im Nachgang könnt Ihr bestimmte Stellen Eures Gartens manuell hinzufügen. Hierfür fahrt Ihr mit ihm die fehlenden Stellen in Kreisform ab.

Der Ecovacs Goat A1600 RTK ist ein schicker Mähroboter © nextpit

Für die Steuerung benötigt Ihr die Ecovacs-Home-App. Der Hersteller verpackt gewohnt viele Einstellungen in der Software. Nutzer legen hier die Schnitthöhe fest, sowie die Schnittrichtung, ausgehend vom Dock. Ein Highlight ist das Tempo des Mähers. Die App bietet Euch sogar die Möglichkeit, die Fahrgeschwindigkeit zu erhöhen. Blitzer raus! Ihr könnt zwischen einer Geschwindigkeit von 0,4 m/s und 0,7 m/s wählen. Ob die Mähleistung darunter leidet, lest Ihr im kommenden Abschnitt.

Die Einstellungen in der Ecovacs-Home-App / © nextpit

Ansonsten findet Ihr die übliche Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten. Der Roboter verfügt über einen Regensensor. In der App legt Ihr fest, nach wie vielen regenfreien Stunden die Arbeit fortgesetzt werden soll. Tierschutz ist ebenfalls Teil des Funktionsumfangs. Wie gewöhnlich wird hier der Zeitraum angegeben, in dem der Roboter keine Runden drehen darf. Apropos Zeiträume – Nutzer können dem Goat A1600 RTK genaue Zeitpläne für die Arbeit vorgeben.

Diebstahlschutz ist natürlich auch integriert / © nextpit

Zu guter Letzt vernachlässigt Ecovacs Diebstahlschutz nicht. Einerseits ertönt ein Alarm, wenn der Goat angehoben wird. Zum anderen könnt Ihr Euch den Live-Standort des Geräts anzeigen lassen. Davon abgesehen gibt es natürlich eine PIN, die von Euch eingegeben werden muss.