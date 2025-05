Skoda Elroq Respectline: Der VW Polo Harlekin lässt grüßen

Erinnert sich noch jemand an den VW Polo Harlekin? Zwischen 1995 und 1997 war das sozusagen der bunte Vogel auf vier Rädern. Rotes Dach, türkisblaue Haube, blaue Kotflügel vorne – bunter ging's echt nicht! War alles eigentlich nur als witziger Marketing-Gag gedacht, aber am Ende hat Volkswagen fast 4.000 Stück davon verkauft. Und jetzt macht Skoda, die ja zu VW gehören, einen ähnlichen Spaß, aber mit einem etwas anderen Dreh. Der neue Skoda Elroq, der erst vor einem halben Jahr vorgestellt wurde und für den laut Herstellerangaben schon über 55.000 Bestellungen aufgelaufen sind, steht jetzt als Konzeptfahrzeug Elroq Respectline im Bunt-Look bereit.

Aber anders als einst beim Harlekin-Polo sind bei dem Elektro-Skoda, der jetzt im Europäischen Monat der Vielfalt seine Premiere feierte, nicht einzelne Teile in verschiedenen Farben lackiert. Vielmehr gehen die Farben wie bei einem schimmernden Regenbogen fließend von vorne bis hinten ineinander über. Echt ein Hingucker auf dem Automarkt und eine Hommage an Werte wie Respekt, Inklusion, Gleichberechtigung und faires Miteinander.

Aber nicht nur das Äußere, das von Skoda-Mitarbeitern weltweit entworfen wurde, soll beim Elroq Respectline beeindrucken. Unter anderem mit einer animierten LED-Beleuchtung in Regenbogenfarben am Kühlergrill. Auch innen hat sich Skoda beim Elroq Respectline etwas Besonderes einfallen lassen. Da setzen die Designer nämlich auf recycelte Materialien, Regenbogen-Stickereien auf den Sitzen und bunte Deko-Elemente.

Hier gibt es den Skoda Elroq Respectline zu sehen

Den Skoda Elroq Respectline könnt Ihr Euch das erste Mal am 9. Mai bei der Verleihung der Best Car Awards in Hamburg von der Zeitschrift "auto motor und sport" anschauen. Danach geht's ab nach Mlada Boleslav, wo am 10. Mai ein Firmen-Musikfestival stattfindet. Im Sommer sind dann noch weitere Auftritte geplant. Zum Beispiel beim Metronome Musikfestival in Prag, beim Prague Pride, beim Open-Air-Konzert der Tschechischen Philharmonie und bei der Tour de France.

Ob es den Skoda Elroq Respectline irgendwann mal so als Sondermodell zu kaufen geben wird, steht im Moment noch in den Sternen. Zu erwarten ist es aber nicht. Das normale Modell vom vollelektrischen Skoda Elroq könnt ihr aber schon ab 35.400 Euro bekommen.