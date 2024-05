Der Husqvarna 410XE Nera schaut über den Tellerrand hinaus. Nun gut, eher mit dem zweiten Mähteller den Husqvarna unter dem Heck des Mähroboters verbaut, damit nah an Gartenbegrenzungen gemäht wird. Mit Zusatz-Zubehör wird der 410XE Nera zu einem Mähroboter ohne Begrenzungsdraht. Wir haben den Husqvarna 410XE Nera mit EPOS, also ohne Begrenzungsdraht getestet und verraten Euch im ausführlichen nextpit-Test, wo die Stärken des Mähroboters sind und wo Husqvarna noch Nachholbedarf hat.

Bevor es an die Kartierung geht, fügt Ihr noch die Ladestation und die RTK-Antenne in der App hinzu. Das Setup ähnelt dem des Segway Navimow i105 (Test) . Beachtet hier, dass die Antenne unter freiem Himmel montiert sein muss. Mitgeliefert ist eine Aufnahme für die Wandmontage oder alternativ an einem Pfosten mit Hilfe von Schellen. Eine entsprechende Stange ist im Lieferumfang allerdings nicht enthalten. In unserem Test haben wir dafür einen Navigations-Beacon vom Ecovacs Goat G1-800 (Test) zweckentfremdet.

Das Setup in der App ist etwas komplizierter als bei Mährobotern, die keine zwei Betriebsmodi erlauben. Ihr stellt zunächst eine Bluetooth und dann eine WLAN-Verbindung zwischen Roboter und Smartphone beziehungsweise Heimnetzwerk her. Danach setzt Ihr das Plug-in-Kit in den Mähroboter. Hierfür entfernt Ihr zuerst die obere Abdeckung des Roboters. Die beiden Schrauben lösen, den Blindstopfen des aus dem Roboter bereitliegenden Kabels entfernen, das Kit daran anschließen und alles wieder befestigen.

Stichwort Unterseite: Hier offenbart der Roboter seine erste Besonderheit. Das Husqvarna-Modell hat einen zweiten Mähteller unter dem Heck, um möglichst nah bis an den Rand der Rasenflächen zu mähen. Am Roboter gibt es ansonsten einen kleinen Bildschirm und einen Drehregler. Den Regler nutzt Ihr für die PIN-Eingabe und die Bedienung am Roboter. Allerdings stehen Euch am Roboter so gut wie keine Einstellungen zur Verfügung. Hier empfehlen wir Euch auf die Husqvarna-Automomower-App zurückzugreifen.

Unten findet im Reiter die Karte. Hier legt Ihr die Schnitthöhe fest und seht, wo der Mähroboter bereits unterwegs war. Für den Mähprozess findet Ihr in den weiteren Einstellungen eine Handvoll praktischer Features. Hier stellt Ihr ein, wie oft der Roboter spiralförmig mähen soll. Ansonsten aktiviert die andere einzigartige Einstellung des Husqvarna-Roboters: Die sogenannte “EdgeCut”-Funktion. Wie es der Name schon andeutet, fährt der Roboter dann besonders nah an Rasenbegrenzungen.

Mähleistung und Praxistest

Beim Mähen wird schnell klar, dass Husqvarna ein gestandener Riese für Gartengeräte ist. Der 410XE Nera mäht den Rasen erstklassig. Die zahlreichen Mäh-Funktionen zeigen tragen in der Praxis Früchte. Einzig die Hinderniserkennung lässt zu wünschen übrig.

Gefällt:

Hervorragendes Mähergebnis

Mäht dank des zweiten Mähtellers bis an den Rand

Spiralförmiges Mähen bei hohem Gras

Gefällt nicht:

Mangelhafte Objekterkennung und -meidung

Der Husqvarna 410XE Nera hat zwei Scheiben mit jeweils drei rotierenden Klingen. In Verbindung mit dem Edgecut-Feature schafft es der Mähroboter nah an Begrenzungen zu mähen. Dabei fährt der Roboter nah an die Gartenbegrenzung, setzt dann leicht zurück und dreht sich. Im Anschluss schwenkt das Heck aus und der 410XE Nera mäht mit dem Zusatzteller am Gartenrand. In der Praxis hindert das sehr große Heck den 410XE Nera daran, an manchen Stellen wirklich bis zum letzten erreichbaren Zentimeter zu mähen, gerade an Rasenflächen, die an Mauern grenzen.

Hier seht Ihr den zusätzlichen Mähteller, mit dem der Husqvarna 410 XE Nera bis an die Ränder herankommt. / © nextpit

Innerhalb der möglichen Arbeitsfläche von 1.000 m2 meistert der Husqvarna 410XE Nera Steigungen von maximal 30 Prozent. Die Schnitthöhe legt Ihr individuell in 1-cm-Schritten von 1 bis 9 cm fest. Das Mähergebnis ist wirklich beeindruckend. Der Mähroboter erkennt hohes Gras und mäht an diesen Stellen spiralförmig, um die Schnittreste besonders gründlich zu zerkleinern. Das zerkleinerte Material bleibt dann liegen und düngt den Rasen. Bei diesem Spiralmähen dreht sich der Rasenmäherroboter auf der Stelle mehrere Male um seine eigene Achse – wie oft, das könnt Ihr in der App anpassen.

Mit seinen großen Rädern hat der Husqvarna 410 XE Nera auch bei unebenen Rasenbereichen keine Probleme. / © nextpit

Beim Mähen ist der Mähroboter ziemlich unaufmerksam. Sämtliche Hindernisse, die wir dem Luxus-Mähroboter vor die Karosse legen, werden wie auf einer Monster-Truck-Show kurz und klein gefahren. Aus diesem Grunde empfehlen wir, auch zum Schutz der Tiere, den Roboter unter keinen Umständen nachts mähen zu lassen. Positiv ist aber, wie leise der Roboter im Betrieb ist. Nur wenn sich der 410XE Nera hohem Gras annimmt und spiralförmig mäht, wirds kurz lauter.

Ihr könnt den Husqvarna-Roboter jederzeit im Auge behalten. Außerdem seht Ihr, wo der Mähroboter sein Werk getan hat. / © nextpit

Ungünstigerweise weiß der Roboter nie, wo er bereits war. Bedeutet: Der Roboter beendet nie die Aufgabe mit dem Hinweis, dass der komplette Garten gemäht wurde. Stattdessen “hofft” der 410XE Nera, in dem von Euch erstellten Zeitplan oder dem festgelegten Zeitintervall wirklich jeden Winkel des Grüns abzufahren. Für Nutzer, die keine Fans von sichtbaren Bahnen sind, wird dieses “Chaos-Prinzip” kein Dorn im Auge sein.

Stattdessen klappt die Arbeitsanweisung nur über erstellte Zeitpläne oder spontan festgelegte Zeitintervalle. Die Zeitintervalle gehen bei 30 Minuten los und erstrecken sich auf bis zu sieben (!) Tage. Optional könnt Ihr den Roboter so lange mähen lassen, bis der Sprit alle ist. An Diebstahlschutz mangelt es dem Roboter nicht. Abgesehen von eingangs erwähnter PIN schlägt der Mähroboter Alarm, sobald der Roboter den Geofence-Bereich verlässt.