Und das Beste: Ihr müsst dafür kein Vermögen hinblättern. Aldi hat das Racing-Set nämlich aktuell besonders stark reduziert. Die Bahn punktet mit einem Looping für spektakuläre Manöver, einer Turbofunktion für Höchstgeschwindigkeit und einem umfangreichen Set-Up, das direkt rennbereit ist. Nextpit macht den Deal-Check.

Carrera GO!!! Advanced Racing: Looping, Turbo-Funktion und große Strecke

Aktuell bietet Aldi die Carrera Go!!! Advanced Racing Rennbahn mit einem satten Rabatt von 42 Prozent an. Die Strecke misst 6,9 Meter und umfasst zahlreiche Schienenelemente, darunter Loopings, Highspeed-Abschnitte und Fly-Overs, bei denen die Fahrzeuge bestimmte Bereiche der Strecke „überfliegen“. Im Lieferumfang sind zwei Handregler enthalten, mit denen Ihr die Geschwindigkeit der Autos anpassen könnt. Über den "Turboknopf" sorgt im auf den Geraden oder im Looping für zusätzliche Geschwindigkeit. Ein weiteres Highlight ist der integrierte Rundenzähler, der während und nach dem Rennen anzeigt, welches Fahrzeug in Führung liegt – Ihr müsst also selbst nicht mitzählen.

Im Lieferumfang sind auch zwei Rennwagen im Stil der Formel 1 enthalten. Das Design wurde den Fahrzeugen von Max Verstappen und Lewis Hamilton inspiriert. Auch ein Trafo sowie eine Anschlussschiene sind in der Box enthalten, um Eurer Carrera-Bahn die nötige Energie zu liefern. Zusätzlich hat der Hersteller auch Leitplanken und Stützen ins Paket gepackt, sodass Ihr kleine Brücken konstruieren, den Looping stabilisieren und besonders enge Kurven absichern könnt. Ein wichtiger Hinweis: Der Hersteller empfiehlt die Rennbahn für Kinder ab 6 Jahren. Vor diesem Alter solltet Ihr aufgrund der verschluckbaren Kleinteile Eure Kinder nur unter Aufsicht damit spielen lassen.

42 Prozent Rabatt: Darum lohnt sich der Deal

Und was sagt der Blick auf den Preis? Normalerweise kostet Euch die Carrera-Bahn 69,99 Euro. Jetzt reduziert Aldi den UVP aber um 42 Prozent und verlangt so nur noch 39,99 Euro. Hinzu kommen zwar noch 5,95 Euro Versandkosten, aber das Angebot unterbietet derzeit dennoch kein anderer Shop, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Ihr macht hier also ein echtes Schnäppchen, das vor allem kleine und große Racing-Fans freuen dürfte.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Seid Ihr ebenfalls Carrera-Fans? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!