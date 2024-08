Während die neue Galaxy Watch Ultra (Test) und die Watch 7 in den Genuss des One UI 6 Watch OS kommen, arbeitet Samsung immer noch daran, seine älteren Galaxy-Watch-Modelle mit der neuesten Software auszustatten. Doch das Warten könnte sich lohnen, denn es wurden bereits wichtige Änderungen bestätigt. Dazu gehören Verbesserungen für den Akku der älteren Uhren und ein globaler Always-on-Display-Modus für die Galaxy Watch 4.

Das One UI 6 Watch OS basiert auf Googles Wear OS 5, das auch auf der Pixel Watch 3 debütierte, allerdings in einem Look, der näher am Original ist. Ähnlich wie bei der One UI 7 für Galaxy-Smartphones bietet Samsung auch für die One UI 6 Watch eine Beta-Version im Rahmen seines One-UI-Beta-Programms für Entwickler:innen an.

Was ist neu in der Beta von One UI 6 Watch?

Samsung veröffentlichte vor kurzem die neueste "One UI 6 Watch"-Beta-Version ZHX4. Damit ist es die vierte Version für die Galaxy Watch 5 und Watch 4 und die fünfte für die Galaxy Watch 6 (Test). Das Update ist bereits in Südkorea verfügbar und könnte in den kommenden Tagen oder Wochen auch in anderen Ländern erscheinen.

Interessanterweise enthält das neue Beta-Update wichtige Verbesserungen, die sich auf die Systemstabilisierung und Leistungsoptimierung für ältere Galaxy-Watch-Modelle konzentrieren. Gleichzeitig gibt es auch Optimierungen für den Akku der Smartwatch, die die Ausdauer dieser Wearables erhöhen, sowie zahlreiche Bugfixes.

Verbessertes Always-on-Display-Feature für die Galaxy Watch 4

Neben dem Beta-Update gibt es auch eine besondere Neuerung für die Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch 4 Classic. Samsung wird endlich den "globalen" Always-on-Display- oder AOD-Modus für diese Uhren einführen.

Samsungs Galaxy Watch 4 läuft mit einem Hybrid aus Tizen OS und Wear OS, während die Watch 5 und spätere Modelle mit reinem One UI Watch auf Basis von Wear OS rennen. / © NextPit

Nach allem, was wir wissen, ermöglicht "globales" AOD das Always-on-Display nicht nur auf dem eingestellten Zifferblatt der Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic, sondern es unterstützt auch Modi und andere Informationen, die Ihr zuletzt betrachtet habt. Zum Beispiel unterstützt es jetzt die aktuelle Aktivität und zeigt die Metriken und Informationen auf dem Always-on Display an, ähnlich wie bei der Galaxy Watch 5 und späteren Modellen.

Wie wir wissen, läuft die "Galaxy Watch 4"-Serie mit einem Hybriden aus Tizen OS und Wear OS, anstatt wie bei der späteren Galaxy Watch nur mit letzterem. Das ist der Grund dafür, dass die Funktion dem Duo von Anfang an gefehlt hat.

Samsung hat noch nicht bekannt gegeben, wann die finale Version von One UI 6 Watch veröffentlicht wird. Ausgehend von der letzten "One UI Watch"-Version sollte das Update irgendwann im September oder Oktober erscheinen, je nachdem, in welchem Land Ihr Euch befindet und bei welchem Mobilfunkanbieter Ihr angemeldet seid.

Habt Ihr Euch für das One-UI-Beta-Programm angemeldet oder wartet Ihr auf die finale Version?