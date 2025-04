Gerade morgens zählt jede Minute – und nicht jeder möchte sich vor dem ersten Kaffee mit Mahlgrad, Wassertemperatur oder dem Reinigen eines Vollautomaten herumschlagen. Genau hier kommen Kapselmaschinen wie die CoffeeB Globe ins Spiel. Doch statt herkömmlicher Kapseln mit Kunststoff oder Aluminium verwendet sie biologisch abbaubare Coffee Balls – ein echter Pluspunkt in Sachen Umweltfreundlichkeit.

Bei Netto gibt’s das Ganze derzeit zum Knallerpreis – und wenn Ihr geschickt kombiniert, ist die Maschine im Endeffekt sogar quasi kostenlos. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Wer also auf der Suche nach einem cleveren Kaffee-Upgrade ist, sollte jetzt zuschlagen!

CoffeeB Globe – Die nachhaltigste Kapselmaschine?

Der Hersteller Café Royal hat sich das Thema Nachhaltigkeit groß auf die Fahne geschrieben und daher das "Coffee Ball"-System entwickelt. Das besondere hierbei ist der Zubereitungsprozess. Der Kaffeeball ist anfangs hart, wird in der Maschine jedoch mit Wasser befeuchtet, um ihn aufzuweichen. Anschließend drückt die Kaffeemaschine die kleine Kapsel zusammen, sticht sie auf und presst den Kaffee mit 7 bis 12 bar in Eure Tasse. Das Restmaterial wird anschließend in einen Sammelbehälter ausgeworfen und Ihr könnt ihn bedenkenlos entsorgen.

Insgesamt erreicht die Pumpe der CoffeeB Globe 19 bar. Der Tank fasst 1,3 Liter und auf der Oberseite der Maschine findet sich ein Ballbehälter, in den Ihr bis zu neun Coffee Balls legen könnt. Über das Bedienfeld könnt Ihr zwar keine 400 Kaffeespezialitäten einstellen, aber immerhin die Tassengröße anpassen. Zusätzlich verspricht Café Royal eine leise und energiesparende Zubereitung.

Kapselmaschine umsonst?! So gut ist der Deal wirklich

Es gibt nichts umsonst. Das sollte jedem klar sein. Dennoch bekommt Ihr die CoffeeB Globe gerade für effektiv keinen einzigen Cent. Der Grund sind verschiedene Aktionen, die Ihr gerade bei Netto wahrnehmen könnt. Zuerst streicht der Discounter 79 Prozent von den regulären 99 Euro. Dadurch sinkt der Preis bereits auf 20 Euro. Zusätzlich gibt es einen 20-Euro-App-Gutschein. Als Kostenpunkt bleiben dennoch 5,95 Euro für den Versand.

Um den Gutschein zu kassieren, müsst Ihr Eure neue Maschine nur auf der Website von CoffeeB registrieren und schon gibt's den Gutschein über 20 Euro, den Ihr in der Filiale Eurer Wahl einlösen könnt. Das Ganze funktioniert zudem digital und Ihr könnt denn Coupon in Eurer Netto-App aktivieren. Rechnerisch zahlt Ihr also keinen Cent für die Kapselmaschine, von Eurem Konto werden dennoch 25,95 Euro abgebucht. Seid Ihr bereit, das Geld für eine nachhaltige Kaffeemaschine auszugeben, solltet Ihr diesen Deal auf keinen Fall verpassen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Denkt Ihr, die CoffeeB Globe lohnt sich für den täglichen Kaffeegenuss? Lasst es uns wissen!