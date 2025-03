Smartwatch-Fans, aufgepasst! Zepp Health schickt ein neues Wearable an den Start. Der Hersteller aus China möchte mit der Amazfit Bip 6 all diejenigen abholen, die Bock auf einen gesunden Lebensstil haben, aber keine Kohle wie Heu für eine neue Smartwatch raushauen möchten. Der eine oder andere mag noch die Amazfit Bip 5 aus dem Jahr 2023 kennen, jetzt folgt der passende Nachfolger.

Amazfit Bip 6: Umfangreich verbessert

Die neue Amazfit Bip 6 im Design einer Apple Watch ist ab sofort für alle von Euch zu haben, die genau auf ihre Geldausgaben achten, sich aber trotzdem etwas Gutes am Handgelenk wünschen. Gegenüber dem Vorgänger hat der Hersteller in vielen Segmenten ordentlich aufgesattelt. Zum Beispiel ist das Display jetzt größer und viel heller. Auch ein Sensor zur automatischen Anpassung der Bildschirmhelligkeit ist mit an Bord. Obendrein sind die Sensoren auf der Rückseite besser geworden und der Akku hält länger durch: bis zu 26 Tage im Energiesparmodus und rund zwei Wochen bei typischer Nutzung.

Für alle Sportfans unter Euch: Es gibt jetzt fast 150 Sportmodi! Und der von hochpreisigeren Amazfit-Smartwatches bekannte Zepp Coach ist auch mit dabei. Der hilft Euch nicht nur beim Training im Alltag, sondern hat auch coole Funktionen fürs Krafttraining drauf. Und das ist noch nicht alles! Ihr bekommt mit der Bip 6 auch kostenlose Offline-Karten und Routennavigation, eine coole Nachtanzeige und richtig wasserdicht ist die Uhr jetzt auch (5 ATM). Bisher bestand nur Spritzwasserschutz.

Die Amazfit Bip 6 Smartwatch ist ab sofort in Deutschland erhältlich. / © Amazfit / Zepp Health

Mit Eurem Smartphone könnt Ihr die Amazfit Bip 6 auch verbinden. Dafür steht Bluetooth 5.2 bereit. Nach einer erfolgreichen Kopplung könnt Ihr direkt vom Handgelenk aus telefonieren oder auf dem Handy eingehende Benachrichtigungen lesen. Neben Herzfrequenz-Tracking, Blutsauerstoffmessung und Schlafüberwachung ist auch ein Stresslevel-Tracker mit an Bord. Selbst Eure Herzfrequenzvariabilität (HRV) kann die neue Uhr tracken. Nicht selbstverständlich in der Preisklasse, in der Zepp Health die Uhr zum Kauf anbietet.

Viel Smartphone für wenig Geld

Die neue Amazfit Bip 6 wiegt knappe 43 Gramm. Sie ist in Schwarz, Rot, Beige und Dunkelbraun zu haben. Und jetzt kommt der eigentliche Knaller: Das neue Wearable kostet gerade mal 79,99 Euro! Ihr bekommt die Smartwatch im Amazfit-Onlineshop, aber auch bei Amazon und anderen Läden, mit denen der Hersteller eine Vertriebskooperation betreibt. Trotz des erschwinglichen Preises wurde vom Hersteller sogar ein 6-Achsen-Gyroskop eingebaut. Das ist wichtig, damit die Uhr Eure Bewegungen richtig erkennt und ist in der Preisklasse ziemlich ungewöhnlich.

Was fehlt? Zum Beispiel NFC für mobiles Bezahlen. Der GPS-Empfang läuft zudem nur über eine Einfrequenz-Lösung. Aber irgendwo muss man ja Abstriche machen, wenn man für eine neue Smartwatch keine 100 Euro und mehr ausgeben möchte. Aber alles in allem ist die Amazfit Bip 6 für den aufgerufenen Preis echt eine Ansage. Da bekommt Ihr überraschend viel für Euer Geld.