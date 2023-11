Mega-Deal bei o2: 25-GB-Tarif ohne Laufzeit so günstig wie nie!

Bei o2 haben die Black-Week-Deals begonnen und ein ganz besonderes Angebot wartet auf alle, die auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag ohne feste sind. Denn Ihr könnt Euch den "o2 Mobile M" in der Flex-Variante gerade für 19,99 Euro monatlich sichern und spart hier sogar den Anschlusspreis. Was Euch der 25-GB-Tarif bietet und ob sich das wirklich lohnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.