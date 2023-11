Noch vor Black Friday: Dreame L10s Ultra so günstig wie nie sichern!

Bei verschiedenen Händlern könnt Ihr Euch gerade den Dreame L10s Ultra zum bisherigen Bestpreis sichern. Für den Saugroboter mit integrierter Wischfunktion und Absaugstation zahlt Ihr nur noch 699 Euro, statt dem üblichen Preis von 1.199 Euro. Warum sich ein solcher Preis sogar vor dem Black Friday lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.

"Vor dem Black Friday ist nach dem Singles Day". So, oder so ähnlich, könnten die Black Weeks zwischen den beiden Spartagen beschrieben werden. Auch ohne ein bestimmtes Datum erwarten Euch im November zahlreiche Angebote und so findet sich derzeit der Dreame L10s Ultra bei MediaMarkt, Amazon und Cyberport im Angebot. Für gerade einmal 699 Euro gibt es hier den Premium-Saugroboter zum bisherigen Tiefstpreis.

Der Dreame L10s Ultra zählt auch im Jahr 2023 nach wie vor zu den besten Saugrobotern mit Wischfunktion, die Ihr Euch kaufen könnt. Dabei punktet der Putzteufel nicht nur mit einer Top-Saugleistung von 5.300 Pa, sondern auch die Wischfunktion konnte in unserem Test zum Dreame L10s Ultra voll überzeugen. Die Navigation und das Mapping sind ebenfalls sehr präzise und dank der Basisstation kann sich die Haushaltshilfe problemlos und gründlich selbst reinigen.

In der Absaugstation wird der Dreame L10s gründlich gereinigt. / © NextPit

Die Echtzeit-Lokalisierung durch die App hackt etwas und der Dreame macht Teppichkanten gelegentlich etwas feucht, allerdings sind das die beiden einzigen größeren Kritikpunkte am ansonsten ausgezeichneten Saugroboter.

Darum lohnt sich das Dreame-Angebot gerade so sehr

Spielt Ihr schon länger mit dem Gedanken, Euch einen Saugroboter zuzulegen, könnt Ihr hier getrost zuschlagen. Es handelt sich um ein Premium-Modell, für das Ihr in der Regel rund 1.000 Euro zahlt. Der nächstbeste Preis im Netz liegt mit 859 Euro ebenfalls deutlich höher und der bisherige Bestpreis lag mit 755 Euro noch einmal fast 56 Euro höher.

Soll es also ein Premium-Sauger sein, mit dem Ihr Euch keine Gedanken mehr machen müsst, ob Eure Wohnung auch wirklich sauber wird, habt Ihr jetzt die günstige Möglichkeit noch vor dem Black Friday einen günstigen Deal abzugreifen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Angebot interessant oder wollt Ihr lieber bis zum Black Friday warten? Lasst es uns wissen!