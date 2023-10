Lefant M210 Pro im Mini-Test: Was taugt ein Saugroboter für 100 €?

Vorläufiges Urteil

Für regulär 259,99 Euro erhaltet Ihr einen soliden Saugroboter zu einem erschwinglichen Preis. Das Mapping ist für diese Preisklasse mehr als in Ordnung. Die größte Stärke des Budget-Saugroboters ist die Navigation. Im Kurz-Test findet sich der M210 Pro bestens in unserer Testfläche zurecht. Noch dazu bietet die übersichtliche Lefant-App vier Möglichkeiten, die Navigation des Putz-Roboters einzustellen. Daneben legt Ihr per App auch die Saugleistung fest und behaltet den Roboter immer im Blick.

Wenn Euch das Saugen nicht reicht, könnt Ihr optional den M210 Pro zu einem Saug- und Wischroboter upgraden. Dafür müsst Ihr lediglich den 2-in-1-Wischtuchhalter von Lefant kaufen. Wenn wir schon beim Kaufen sind – nextpit-User erhalten mit dem Code ... den Lefant M210 Pro schon für gerade mal 99,99 Euro. Wenn Ihr nach einem zuverlässigen und vor allem günstigen Einsteigermodell sucht, solltet Ihr den Lefant M210 Pro auf jeden Fall in Eure engere Wahl schließen.

Abschließend erinnern wir Euch an die Vergünstigung von 62 % durch den Amazon-Coupon bis zu 29.10. und den Rabatt-Code 2XNQ4WLS für weitere 12 % Ersparnis. So bekommt Ihr den Lefant M210 Pro für 99,99 Euro.

Affiliate Angebot Lefant M210 Pro Nutzt den Amazon-Coupon und gebt den Rabatt-Code: 2XNQ4WLS ein, um den M210 Pro für 99,99 Euro zu erhalten.