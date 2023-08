Dreame L10 Prime im Test: Der Flaggschiff-Killer unter den Saugrobotern

Auspacken und Einrichten

Die Einrichtung des L10 Prime ist simpel und ist schnell erledigt – nur für das initiale Mapping benötigt der Saugroboter sehr lange. Die Basisstation ist dafür kompakt, und die Dreame-Home-App überzeugt mit Übersichtlichkeit.

Gefällt mir:

Einfaches Setup

Übersichtliche Dreame-Home-App

Kompakte Basisstation mit Einschub für Putzmittel

Gefällt mir nicht:

Mapping nicht ganz präzise

Neben dem L10 Prime findet Ihr im Karton die Basisstation, eine Seitenbürste und die beiden Wischpads. Der Aufbau ist schnell erledigt: Ihr setzt die Basisstation zusammen, bringt die Seitenbürste und die beiden Wischpads am L10 Prime ein und schiebt den Roboter in die Station. Im Anschluss setzt Ihr noch jeweils den Tank für sauberes und dreckiges Wasser in die Station und Ihr seid fertig.

Eine Absaugfunktion hat die Station nicht – bietet dafür aber Platz für Reinigungsmittel, welches Ihr leider separat kaufen müsst. Während der Tank für sauberes Wasser 2,7 L umfasst, hat der Tank für dreckiges Wasser ein Fassungsvermögen von 2,5 L.

Die Station des L10 Prime beinhaltet jeweils einen Tank für sauberes und dreckiges Wasser. In der Mitte dazwischen ist noch ein Einschub für Reinigungsmittel. / © nextpit

Als Nächstes steht die Software-Einrichtung auf der Agenda. Für den Test haben wir die Dreame-Home-App verwendet, optional könnt Ihr die Xiaomi-Home-App nutzen. Die Einrichtung in der Dreame-Home-App kostet Euch nur wenige Minuten: Ihr stellt eine Verbindung per Bluetooth her und verbindet den L10 Prime mit Eurem WLAN.

Habt Ihr auch diesen Schritt überstanden, könnt Ihr Euch erst einmal auf Eurer Couch eine Verschnaufpause gönnen, denn nun steht das Mapping an – und das dauert. Im Test lässt sich der Saugroboter überhaupt keinen Stress anmerken und lässt sich schlappe 20 Minuten Zeit für die Kartierung unserer Testfläche. Zugegeben besteht die Testfläche für diesen Test aus vier Räumen, allerdings sind wir selbst von günstigeren Saugrobotern wie dem Xiaomi S10+ (zum Test) schnellere Kartierungen gewohnt.

Die Dreame-Home-App wählt ihr zwischen zahlreichen Reinigungseinstellungen und legt genaue Zeitpläne nach Euren Wünschen fest. / © nextpit

Bei der Kartierung mangelt es dem L10 Prime zudem ein wenig an Präzision. Nach der ersten Erkundungstour verbindet der Dreame-Roboter drei Räume zu einem. Leider korrigiert der Saugroboter auch in den anschließenden Reinigungsvorgängen die unpräzise Kartierung nicht. Das ist besonders ärgerlich, weil wir so nicht in der Lage sind, Reinigungsabläufe gezielt nach Räumen einzustellen.

In der Dreame-Home-App könnt Ihr Einstellungen für die Vorgänge in der Station vornehmen. / © nextpit

Aber: Die Dreame-Home-App ist fantastisch, und so könnt Ihr Räume auch nachträglich noch unterteilen und damit die zuvorgenannten Probleme beheben. Wie schon erwähnt könnt Ihr den L10 Prime dann bestimmte Räume reinigen lassen und wie üblich bei Saugrobotern No-Go-Zonen festlegen, um Teppiche oder Möbel zu schützen. Außerdem könnt Ihr dem Roboter genaue Bereiche vorgeben, um die er sich kümmern soll.