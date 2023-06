Narwal Freo im Test: wenig Name, extrem viel Leistung

Wer oder was bitte ist Narwal? Der Saugroboter-Neuling schiebt seinen 899 Euro teuren Freo in Preissphären, in denen sonst nur Roborock, Ecovacs & Co. logieren. Haben die etwa zu viel am Wischtank geschnüffelt? Oder kann der Narwal Freo sich tatsächlich gegen die etablierte Konkurrenz behaupten? NextPit hat den Saug- und Wischroboter im Test – und verrät Euch, welches einzigartige Feature die Absaugstation mitbringt.

Von wegen Noname: In Sachen Saug- und Wischleistung hält der Narwal Freo problemlos mit den besten Saugrobotern mit Wischfunktion mit. Die Akkuleistung ist ebenfalls überzeugend, und zusätzlich bietet Euch die Narwal-App ein breites Repertoire an Einstellungsmöglichkeiten. Einzigartig: An der Basisstation befindet sich ein Touchscreen zur Steuerung des Freo.

Auspacken und Einrichten

Der Narwal Freo ist schnell eingerichtet und hat Eure vier Wände ebenso fix gescannt. Die Basisstation hat ein auffälliges Design – und bietet dank des vorhandenen Touchscreens eine einzigartige Möglichkeit, den Saugroboter zu steuern.

Gefällt mir:

Futuristisches, modernes Design der Basisstation

Touchscreen in der Station

Simples Setup

Schnelle und zuverlässige Kartierung

Gefällt mir nicht:

-

Neben dem solide verarbeiteten Saugroboter umfasst der Lieferumfang zwei Wischpads, zwei Seitenbürsten, eine Tube Reinigungsmittel und die Basisstation. Der Aufbau geht schnell: Basisstation aufstellen und anschließen, Wischpads und Seitenbürsten einsetzen – und den Roboter in die Station schieben. Anschließend müsst Ihr noch den Tank für sauberes Wasser auffüllen und zusammen mit dem Reinigungsmittel in die Station stecken.

Praktisch! Das mitgelieferte Reinigungsmittel könnt Ihr in die Basisstation einsetzen. / © NextPit

Der nächste Schritt ist die Einrichtung des Robo-Saugers in der Narwal-App. Auch der Narwal Freo ist binnen weniger Minuten eingerichtet und bereit für die erste Patrouille. Ihr registriert Euch mit Eurer E-Mail und stellt eine WLAN-Verbindung her. Im Anschluss fügt Ihr den Saugroboter in der Narwal-App hinzu und lasst Euch durch das Tutorial führen.

Unter der Haube befindet sich der QR-Code und der Staubbehälter. / © NextPit

Das Mapping klappt ohne Probleme. Der Narwal Freo besitzt zwar keine RGB-Kamera, scannt unsere Redaktionsräume dennoch dank der LiDAR-Navigation präzise und in wenigen Minuten. Nach der ersten Erkundungstour wird Euch der gescannte Grundriss in der Narwal-App angezeigt. Zudem könnt Ihr zwischen einem 2D- und einem 3D-Abbild Eurer Wohnfläche wählen.

Das Mapping verläuft dank der LiDAR-Navigation reibungslos. / © NextPit

Die Narwal-App strotzt nur vor Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt genau festlegen, wie der Putzteufel Eure Wohnung reinigen soll und habt die Möglichkeit, während des Reinigungsprozesses sowohl die Saugleistung als auch die Wischintensität zu erhöhen. Außerdem könnt Ihr entscheiden, wie lange die Lufttrocknung der Wischpads dauern und in welcher Regelmäßigkeit sich der Putzteufel besonders um Ecken kümmern soll.

Schließlich gibt es in der App übliche Optionen, um Zeitpläne für bestimmte Räume und Spot-Cleaning festzulegen. Dabei könnt Ihr den Saugroboter vielbeanspruchte Räume auch doppelt oder dreifach putzen lassen und auch No-Go-Zonen festlegen. Für Familien mit Kleinkindern praktisch ist schließlich die Möglichkeit, eine Kindersicherung zu aktivieren.

Die Narwal-App hält Euch immer auf dem Laufenden bezüglich der restlichen Lebensdauer der einzelnen Komponenten. / © NextPit

Das Einzigartige am Narwal Freo ist, dass Ihr den Saugroboter nicht nur mit der Narwal-App steuern könnt, sondern auch mithilfe des Touchscreens oben auf der Basisstation. Ihr habt richtig gelesen: Die Basis hat einen Touchscreen! Was sich nach einer unnötigen Spielerei anhört, ist in der Praxis eine praktische Möglichkeit den Narwal Freo zu steuern. Schließlich habt Ihr daheim nicht unbedingt immer das Handy in der Tasche – oder alle Familienmitglieder den Sauger in der App eingerichtet.

Ihr könnt den Saugroboter hier auf Patrouille schicken, dabei den Reinigungsmodus festlegen und den Putzfanatiker ebenso wieder an die Station zurückrufen. Außerdem seht Ihr auf dem Bildschirm den Akkustand und könnt zusätzlich die Mopp-Reinigung einstellen.

Die Station des Narwal Freo besitzt einen Touchscreen. / © NextPit

Besonders beeindruckend ist, wie flüssig das Swipen und Wischen am Touchscreen funktioniert. Zusammenfassend: Der Bildschirm ist eine tolle Alternative, den Narwal Freo zu bedienen, ohne dafür das Smartphone zücken zu müssen.