Roborock S8 Pro Ultra im Test: Das Multitalent unter den Saugrobotern

Mit dem S8 Pro Ultra präsentiert Roborock seinen neuen High-End-Saugroboter mit einer umfangreichen Basisstation. Wie schon beim Roborock S8+ (Test) , ist auch beim S8 Pro Ultra die identische Saug- und Wischtechnologie am Werk. Mit einer Saugkraft von 6.000 Pa und der gelungenen Roborock-App garantiert Roborock ein sauberes Zuhause mit minimalen manuellen Eingriffen. Allerdings kostet der größte Bruder der S-Serie nach unverbindlicher Preisempfehlung sage und schreibe 1.499,00 Euro. Was Ihr alles für den hohen Preis bekommt und ob der Roborock S8 Pro Ultra der beste Saugroboter mit Wischfunktion ist, lest Ihr hier in unserem Testbericht.

Auspacken und Setup

Das Setup des Roborock S8 Pro Ultra geht schnell und unkompliziert. Das Mapping läuft reibungslos und zuverlässig ab. Die umfangreiche Basisstation hat ein futuristisches Design und gefällt mit den automatisierten Vorgängen. Die Roborock-App strotzt nur vor Einstellungsmöglichkeiten.

Stärken:

Schnelle Einrichtung

Futuristisches Design der Basisstation

Hervorragende Navigation und Mapping

Detaillierte, übersichtliche Roborock-App

Schwächen:

Keine Überwachungskamera-Funktion (ist aber Geschmackssache)

Im Lieferumfang enthalten sind der Roborock S8 Pro Ultra Saugroboter, die Basisstation, sowie ein Ersatzstaubbeutel. Für das Setup braucht Ihr nur wenige Minuten: Ihr setzt die aus zwei Teilen bestehende Basisstation zusammen und schließt die Basisstation an den Strom an. Der Roborock S8 Pro Ultra lässt sich ebenfalls zügig einrichten. Ihr ladet Euch die Roborock-App herunter, lasst Euch durch die Registrierung führen und fügt den Saugroboter in der App hinzu. Wie gewöhnlich befindet sich auch unter der Haube des S8 Pro Ultra ein QR-Code, um die Einrichtung zu beschleunigen. Hat der Roborock S8 Pro Ultra den Weg in die Roborock-App gefunden, steht das Mapping an.

Der Roborock S8 Pro Ultra hat ein schickes Design. / © NextPit

Das Mapping ist hervorragend. Dank der LiDAR-Navigation scannt der Roborock S8 Pro Ultra präzise Eure Wohnung. Wie ich schon beim Roborock S8+ (Test) beobachten konnte, schafft es auch der Roborock S8 Pro Ultra, jegliche Hindernisse frühzeitig zu erkennen und diese elegant zu umfahren – und das auch im Dunkeln.

Dank der LiDAR-Navigation scannt der Roborock S8 Pro Ultra präzise Eure Wohnung. / © NextPit

Wenn der Roborock S8 Pro Ultra die Kartierung abgeschlossen hat, könnt Ihr in der Roborock-App damit beginnen, alles nach Euren Wünschen einzustellen. Doch der Reihe nach. Die Roborock-App zeigt Euch nicht nur die gescannte Fläche, sondern informiert auch über die gereinigte Fläche, den Akkustand und wie lange die Putzhilfe patrouilliert hat. In der Roborock-App habt Ihr die Wahl zwischen einem 2-D und einem 3-D-Abbild Eurer Wohnung. Zudem ist der Saugroboter in der Lage, mehrere Etagen zu scannen. Diese werden Euch in der Roborock-App angezeigt. Die Roborock-App bietet Euch die Möglichkeit, die Saugkraft und die Wischintensität mit mehreren Stufen individuell festzulegen.

In der Roborock-App könnt Ihr zwischen mehreren Reinigungsmodi wählen. / © NextPit

Besonders die Möglichkeit, Einstellungen für die Objekterkennung vornehmen zu können, finde ich praktisch. Wie es Euch beliebt, könnt Ihr Einstellungen für die ReactiveAi-Objekterkennung und den "vorsichtigeren Kollisionsmodus" vornehmen. Zudem lasst Ihr den Saugroboter über die Roborock-App wissen, ob sich Haustiere in Euren vier Wänden befinden.

Die Roborock-App strotzt nur vor Einstellungsmöglichkeiten. / © NextPit

In der Roborock-App nehmt Ihr für sämtliche gescannte Karten Einstellungen vor. Ihr habt die Möglichkeit, feste Pläne für jeden einzelnen Raum festzulegen. Im selben Prozess legt Ihr nicht nur die genaue Uhrzeit fest, sondern auch die Saugkraft und die Wischintensität, mit welcher der Roborock S8 Pro Ultra seine Patrouille durchführen soll.

Ihr fügt für den Saugroboter auch No-Go-Zonen, virtuelle Möbel und auch Teppiche hinzu, um dem Roborock S8 Pro Ultra Hilfestellung zu leisten, die beste Route für die Reinigung zu finden. Schließlich bietet Euch die Roborock-App die Möglichkeit, eine Kindersicherung zu aktivieren. Die sorgt dafür, dass die Tasten am Roboter gesperrt werden. Zu guter Letzt ist auch Sprachsteuerung möglich. Möglich ist das mit Google Home, Google Assisstant, Alexa und Siri.