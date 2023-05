Wird der französische Smartphone-Hersteller Wiko zum Huawei 2.0?

Wiko Hi Enjoy 60: erstes Smartphone für den chinesischen Markt

Manch einer erinnert sich noch an den französischen Smartphone-Hersteller Wiko, der im Jahre 2016 noch recht aktiv Android-Smartphones auch in Deutschland verkauft hat, wie ein Interview mit Ole Großstück und mir, vom Mobile World Congress 2016 unter Beweis stellt. Was kaum einer weiß, auch wenn der Hersteller 2011 in Frankreich (Marseille) gegründet wurde, seit 2014 hält der chinesische Technologiekonzern Tinno Mobile die Mehrheit an dem Unternehmen. Doch bis heute hat es gedauert, bis das Unternehmen mit dem Wiko Hi Enjoy 60 auch in China Smartphones verkauft. Soweit so gut und auch nichts Besonderes, worüber es zu berichten gilt.

Doch, das Wiko Hi Enjoy 60 heißt nicht nur fast genauso wie das Huawei Enjoy 60, sondern sieht auch noch ziemlich identisch aus. Nur dass man bei Wiko keine Rücksicht auf die US-Restriktionen nehmen muss, denen Huawei nach wie vor unterliegt. Wenngleich ein jeder jetzt erst einmal die Verwendung der GMS vermutet, kann ich direkt Entwarnung geben. Das Wiko Enjoy 60 läuft mit HarmonyOS 3.0, welches zwar auf Android basiert, in China aber ohne Google-Dienste auskommt.

Das Huawei Enjoy 60 ist mit dem Wiko Hi Enjoy 60 baugleich / © Huawei | edit by NextPit

Dafür verbaut man aber mit dem MediaTek Dimensity 700 einen 5G-taugliches SoC (System on a Chip) dessen Support Huawei ja nach wie vor untersagt ist. Weiterhin bietet man ein 6,75 Zoll großen LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1.600 x 720 px, 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB internen Programmspeicher. Erwähnenswert wäre noch der 6.000 mAh starke Akku und das Huawei typische Dual-Kamera-Design. Auch die Farbauswahl ist mit Eiskristallblau, Morgenlichtgold und einem magischen Nachtschwarz bei Wiko identisch zu dem Huawei-Modell.

Es stellt sich nun die Frage, ob Huawei – sry, Wiko – bald auch in Europa um gelabelte Huawei-Smartphones mit 5G und GMS verkaufen wird. Bei Honor hat und tut es nach wie vor, wunderbar funktioniert.

