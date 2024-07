Vor wenigen Tagen wurde das Redmagic 9S Pro vorgestellt. Es ist wieder einmal ein Premium-Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 3. Dennoch ist der Hersteller sicher, dass dieses Gaming-Smartphone trotz des niedrigeren Preises eine Performance bietet, bei der die Konkurrenz blass wird. Was das Redmagic 9S Pro zu bieten hat, was es kostet und wo Ihr es bekommt – klären wir alles in diesem Beitrag.

Aus China kommt mit dem nagelneuen Redmagic 9S Pro ein Smartphone, das sich anschickt, großen Konkurrenten wie dem Galaxy S24 Ultra (Test) oder dem iPhone 15 Pro Max (Test) das Performance-Wasser abzugraben. Gelingen soll das, indem man den uns allen bekannten Chipsatz übertaktet. Im Redmagic 9S Pro werkelt also der Snapdragon 8 Gen 3 in der Leading Version, und da bringt es die CPU auf eine Taktung von 3.4 GHz und die GPU auf 1 GHz.

Ob die AnTuTu-Werte, die mit 2,32 Millionen unter normalen Bedingungen und 2,37 Millionen in Labortests das höchste je bei AnTuTu gemessene Ergebnis darstellen, das im Test bestätigen, werden wir schon bald für Euch herausfinden. Bis dahin sollte Euch aber ein Blick auf die technischen Daten und Funktionen einen Überblick über das Gerät verschaffen.

Dieser Artikel ist in Kooperation mit dem Hersteller entstanden. Auf die genauen Inhalte oder die redaktionelle Meinung hatte dies keinen Einfluss.

Die technischen Daten des Redmagic 9S Pro

Das SoC erwähnte ich bereits – klar, dass da das derzeitige Nonplusultra verbaut wird. Einem Gaming-Flaggschiff entsprechend gibt es zudem auch reichlich Arbeitsspeicher – je nach Version spendiert man uns 12 oder 16 GB RAM (LPDDR5X), und der UFS-4.0-Speicher ist 256 bzw. 512 GB groß.

Die Leading Version soll für mächtig Betrieb sorgen! / © Redmagic

Das 6,8 Zoll große AMOLED-Display wiederholt Bilder mit bis zu 120 Hz und wird durch Gorilla Glass geschützt, wobei wir nicht wissen, um welche Version es sich handelt. Das maximal 1.600 Nits helle Panel mit FHD+-Auflösung (1.116 x 2.480 px) bietet zudem eine erstaunliche Touch-Sampling-Rate von bis zu 2.000 Hz (durchschnittlich 960 Hz). Unter dem Display befindet sich sowohl der Fingerabdrucksensor als auch die Under-Display-Selfie-Cam mit 16 MP.

Wenn wir schon über Kameras reden: Hier hat man sich auf der Rückseite für ein Triple-Array entschieden, angeführt vom GN5-Sensor mit 50 MP. Dazu gesellt sich der JN1-Sensor mit ebenfalls 50 MP, beide aus dem Hause Samsung. Über die dritte Cam – einen Tiefensensor mit 2 MP – müssen wir nicht viele Worte verlieren.

Der Akku fällt mit 6.500 mAh wirklich riesig aus und kann mit 80 W geladen werden. In Sachen Konnektivität seien 5G, Wi-Fi6E und Bluetooth 5.4 erwähnt. Als Software findet Ihr auf dem Gerät Redmagic OS 9.5 vor.

Redmagic 9S Pro: Ein Design- und ein Gaming-Statement

"Entfessle den Krieger in Dir" – mit diesem martialischen Claim will man uns signalisieren: Das Gaming hat Redmagic in der DNA und will den Gamern unter Euch somit das perfekte Zocker-Werkzeug an die Hand geben.

Mit 229 Gramm ist das Redmagic 9S Pro natürlich kein Leichtgewicht, aber bringt in seinem Gehäuse (163,98 x 76,35 x 9,47 mm) auch wirklich viel unter. Dazu gehört neben einem Slot für zwei nanoSIM-Karten eine Audio-Klinkenbuchse und zwei 1115K-Lautsprecher. Guten Sound will man mit seiner DTSUltra-Zertifizierung garantieren. Beim Material setzt Redmagic auf Glas und einen Metallrahmen und bietet uns das Smartphone in den Farben Frost, Graupel, Schneefall und Zyklon an.

Hier seht Ihr die Farboption "Cyclone". / © Redmagic

Auffällig sind natürlich die Schultertasten, die das Redmagic 9S Pro als Gaming-Handy entlarven. Diese Glas-Tasten bieten eine Abtastrate von 520 Hz, sind resistent gegen Schweiß und bieten eine deutlich größere Touch-Fläche. Im Gehäuse bringt Redmagic auch sein "ICE 13.5 Magic Cooling"-Kühlsystem unter. Dieses 10-Schichten-System soll Luft, Flüssigkeit und Kühlmaterialien so kombinieren, dass die Temperaturen um bis zu 19,5 °C gesenkt werden. Selbst beim intensiven Zocken von Games wie Genshin Impact soll die Hitzeentwicklung bei unter 40 °C liegen.

Bei den Lüftern (4 dB, 22.000 Umdrehungen pro Minute) hebt Redmagic hervor, dass die RGB-Farben von Euch individuell angepasst werden können. Damit der Hobel wirklich das perfekte Gaming-Smartphone für Euch ist, packt man uns noch einige Features mehr ins Gerät: Natürlich gibt es einen abschaltbaren Gaming-Modus, Gaming-Shortcuts und Plugins, und es gibt sogar spezielle Gaming-Wallpaper mit Retro-Mini-Spielen wie Snake oder Tetris, die Ihr zocken könnt. Cube AI soll zudem gleichzeitig die Leistung steigern und Energie sparen, indem Euer Nutzerverhalten erkannt wird.

In diesen vier Versionen könnt Ihr Euch das Redmagic 9S Pro an Land ziehen. / © Redmagic

Redmagic 9S Pro: Preis und Verfügbarkeit

Wie oben bereits erwähnt, stehen Euch vier Farbvarianten zur Verfügung und zwei Speicher-Konfigurationen: 12 GB / 256 GB und 16 GB / 512 GB. Die kleinere Version kann bereits ab 649 Euro erworben werden, für die große Ausführung werden 799 Euro fällig, was immer noch mehr als fair klingt. Sparfüchse können einen Euro investieren und werden dafür bei der Vorbestellung mit einem Rabatt von 30 Euro belohnt.

Dieses Early-Bird-Angebot gilt vom 23. bis zum 30. Juli. Ab dem 31. Juli ist das Redmagic 9S Pro über Redmagic.gg erhältlich. Wir werden das Gerät schon bald für Euch testen können – solltet Ihr also Fragen zum Gerät haben, stellt sie uns in den Kommentaren. Wir sind natürlich gespannt, wie sich das Smartphone im Test bewährt. Aber schon jetzt finde ich es zumindest bemerkenswert, dass man in einigen Punkten – z.B. bessere Performance, bessere Kühlung, neueres OS und mehr Gaming-Features – das teurere Redmagic 9 Pro hinter sich lässt.