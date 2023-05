Meta Quest 2 und Meta Quest Pro: Update bringt Elternaufsicht, WiFi 6e-Support und vieles mehr!

Meta-Freunde der virtuellen Realitäten dürfen sich die Tage auf ein System-Update für die Meta Quest 2 (ehemals Oculus Quest 2) und der Meta Quest Pro freuen. Der Facebook-Konzern verteilt in Wellen ein OTA-Update (Over the Air) der System-Software auf die Version 53. Das bringt unter anderem die Elternaufsicht, neue Browser-Steuerelemente, das verzögerte Herunterfahren und den WiFi-6e-Support für das Pro-Modell.

Update für die Meta Quest 2 und Meta Quest Pro

Der Facebook-Konzern Meta gibt aktuell über seinen Blog bekannt, dass man aktuell damit begonnen hat, das System-Update auf die Version 53 für seine "Meta Quest 2"- und "Meta Quest Pro"- All-in-One-VR-Headsets zu verteilen. Das findet via OTA (Over the Air) und in Wellen statt. Also nicht direkt ungeduldig werden, wenn das Update noch nicht auf Eurer VR-Brille von Meta angezeigt wird.

Auf keinen Fall verpassen: Unsere Übersicht der aktuellen Top-Standalone-VR-Brillen

Elternaufsicht

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört unter anderem die sogenannte Elternaufsicht. Mit diesem Tool lassen sich Browser-Filter verwalten, wo unter anderem insbesondere Inhalte unter Kategorien wie „Alkohol“ oder „Gewalt“ blockiert werden können. Diese Auswahlmöglichkeiten sind für jedes Konto gesondert zu verwalten, sodass Eltern mehrerer Teenager verschiedene Einstellungen auswählen können, die ihrer Meinung nach für jeden Teenager geeignet sind. Meta hat zur Unterstützung ein sogenanntes "Familienzentrum" eingerichtet, welches Euch dabei unterstützen soll, die richtigen Einstellungen vorzunehmen.

Das Update 53 kommt mit einer Block-Funktion für Eltern. / © Meta

Verzögertes Ausschalten

Wer kennt das Problem nicht: Einer der vielen Apps benötigt ein Update und Ihr könnt die VR-Brille nicht abnehmen, bevor der Download und die Installation nicht beendet ist. Das gehört ab sofort der Vergangenheit an, denn mit der Version 53 werden Updates auch installiert, wenn Ihr das Standalone-Headset abnehmt und anderer Tätigkeiten nachgeht.

Die VR-Brille schaltet sich erst nach dem Update ab, auch wenn sie abgenommen wurde. / © Meta

Weiterhin wurde bereits in der Version 44 experimentelle Kamera- und Video-Einstellungen vorgenommen. So konnte unter anderem die Bildstabilisierung sowie die Möglichkeit, Bildrate, Bitrate und Seitenverhältnis vorgenommen werden. Diese Einstellungen findet Ihr nach dem aktuellen Update nun direkt unter System/Kamera.

Kamera-Einstellungen verlassen den experimentellen Bereich. / © Meta

Passend zum Thema wurde nun die Videoaufzeichnung von Mono- auf einen Stereosound optimiert, sodass auch bei wiederholten sichten des letzten Ego-Shooter-Games genau gehört werden kann, von welcher Seite aus sich Eure Gegner angeschlichen haben.

Affiliate Angebot Meta Quest 2 Zur Geräte-Datenbank

WiFi-6e-Support

Zu guter Letzt noch ein Feature, welches der stark reduzierten Meta Quest Pro (Test) vorbehalten ist. So wird ab sofort auch Euer WiFi-6e-Netzwerk genutzt, sofern Ihr über ein solches verfügt. Damit werden Geschwindigkeiten bis zu 1,6 Gbit/s möglich und das kabellose Spielen im Oculus- oder Steam-Store zur waren Freude. Die Kabelverbindung zu Euren Gaming-PC wird somit obsolet.