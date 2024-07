Google dreht mit der Android-15-Beta bereits die letzten Runden für die Pixel-Handys – Samsung hat seine Testphase fürs Update auf One UI 7 währenddessen noch nicht einmal begonnen. Neue Berichte deuten ein früheres Startfenster für das Beta-Programm an und weisen darauf hin, dass mit der Firmware massive visuelle Veränderungen einhergehen.

Wann könnt Ihr das One-UI-7-Update herunterladen?

Laut Ice Universe, einem regelmäßigen Leaker und Informanten, besteht die Möglichkeit, dass die "One UI 7"-Beta früher auf Samsung-Smartphones erscheint, als Ihr denkt. Samsung wird seinen Informationen zufolge das One-UI-Beta-Programm bereits Ende Juli ankündigen, wenn es keine Hindernisse gibt.

Sollte dies der Fall sein, wäre das kommende Update damit einige Wochen früher als geplant verfügbar. Zum Vergleich: Die Beta zu One UI 6 wurde letztes Jahr in der zweiten Augustwoche veröffentlicht. Dabei war die Verfügbarkeit des Updates je nach Galaxy-Modell gestaffelt.

Was bringt One UI 7 Neues?

One UI 7 bringt offenbar deutlich mehr größere Änderungen mit sich als One UI 6 im letzten Jahr. Samsungs Pläne sehen vor, die Schnelleinstellungen oder das Dropdown-Menü für One UI 7 zu überarbeiten, das bereits mit One UI 6 (Test) eine moderate Überarbeitung erfuhr. Leider wurde nicht näher erläutert, wie das neue Design aussehen soll.

Das Unternehmen könnte sich auch von iOS 18 inspirieren lassen Es wird nämlich gemunkelt, dass Samsung den App-Symbolen auf dem Startbildschirm einen frischen Anstrich verpasst, sodass sie bunter sind und eine etwas andere Form haben als die derzeitigen Symbole. Außerdem soll Samsung die Benachrichtigungsfelder und die Standard-Kamera-App in One UI 7 überarbeiten.

Samsung hat die Schnelleinstellungen bereits in One UI 6 neu gestaltet. / © nextpit

Neben den optischen Änderungen gibt es auch neue Systemfunktionen, darunter eine neue Art, Apps zu sperren, das sogenannte App-Lock. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um Samsungs Version des Private Space, der mit Android 15 eingeführt wird. Damit könnt Ihr Apps in einem separaten Container verstecken und gleichzeitig verhindern, dass das System Eures Geräts auf die Inhalte und Benachrichtigungen dieser Apps zugreift.

Es ist davon auszugehen, dass das Galaxy S24 (Plus) und das Galaxy S24 Ultra (Test) die Beta-Firmware zuerst erhalten, bevor Samsung sie auf weitere Galaxy-Geräte ausrollt.

Außerdem wird Samsung in den kommenden Wochen ein kleines Update für die Galaxy-Geräte veröffentlichen: One UI 6.1.1. Die Firmware ist bereits für das Galaxy Z Fold 6 (Test) und das Galaxy Z Flip 6 (Test) verfügbar, und bringt vor allem neue Galaxy-AI-Funktionen mit.

Habt Ihr vor, Euch für Samsungs "One UI"-Beta-Programm anzumelden und Android 15 auf Eurem Galaxy Smartphone oder Tablet vorab zu testen? Oder wartet Ihr einfach ab?