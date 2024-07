Noch mehr Möglichkeiten, Eure Kamera zu nutzen

Eine der bemerkenswerten Neuerungen ist das Steuerungsmenü in den Kameraeinstellungen. Ähnlich wie andere Funktionen in diesem Segment, merkt es sich auch Eure Kamerasteuerung, wenn Ihr die Kamera-App benutzt. Insbesondere speichert es die zuletzt verwendeten Kamerawerkzeuge, wenn Ihr das erweiterte Steuerungsmenü erneut aufruft, anstatt alle Werkzeuge verfügbar zu machen.

Das Steuerungsmenü ist standardmäßig deaktiviert. Ihr müsst es also in den Kameraeinstellungen einschalten, wenn Ihr es nutzen wollt.

Schnellerer Zugriff auf iCloud in den Einstellungen

In iOS 18 Beta 4 wird Apple auch die Art und Weise ändern, wie Ihr auf Euer iCloud+-Dashboard zugreift. Vor dem Update musstet Ihr auf Euren Apple-Account gehen, bevor Ihr iCloud aus dem Menü auswählen konntet. Tippt Ihr jetzt in den Einstellungen auf Euer Konto, gelangt Ihr direkt zum iCloud-Dashboard. Dort gibt es auch ein neues animiertes Abzeichen für abonnierte Nutzer:innen.

RCS kommt bei mehr Anbietern an

Im Gegensatz zu RCS für Android ist Apples Vorstoß für RCS auf iPhones abhängig vom Netzbetreiber. Die Liste der Netzbetreiber wird jedoch ständig erweitert. Mit dem neuesten Update wird der Support global für weitere Netzbetreiber ausgeweitet. Dazu gehören u. a. Rogers und Fido in Kanada, T-Mobile und Orange in Großbritannien sowie Vodafone und Orange in Spanien.

KI-generierte Album- und Playlist-Cover

Wie in den Codes von iOS 18 Beta 4 angedeutet (via 9to5Mac), gibt es in Apple Music eine versteckte und nicht aktivierte Funktion namens "Bild erstellen", mit der Ihr Cover oder Artworks für Wiedergabelisten erstellen könnt. Klickt Ihr auf die Funktion, öffnet sich Apples Image Playground, in dem Ihr anschließend Eure Prompts eingeben und Bilder erstellen könnt.

Drei verschiedene Homescreen-Layouts im Dark Mode, die zeigen, wie sich die Benutzeroberfläche an verschiedene Themen und Vorlieben anpasst. / © Apple

Kleine visuelle Änderungen

Außerdem hat sich das Aussehen des Ordners für versteckte Apps in der App-Bibliothek geändert: Statt eines durchgestrichenen Auges wird nun ein transparentes Homescreen-Layout angezeigt.

Eine weitere visuelle Änderung betrifft die Anpassungen des Homescreens. Es ist jetzt möglich, dunkle Widgets und Symbole im hellen Modus beizubehalten, ohne dass das Hintergrundbild und die Oberfläche dunkel werden.

Verpasst dazu nicht: So nutzt Ihr den neuen Dark Mode

An anderer Stelle optimiert iOS 18 Beta 4 viele Funktionen, darunter auch die Anpassung von Homescreen-Symbolen. Gleichzeitig behebt die Firmware zahlreiche bekannte Fehler, wie z. B. das Umschalten auf die Hilfe der verbesserten Apple-Suche und das Hervorheben des Videosymbols in der Telefon-App während eines Telefonats.

Es wird erwartet, dass Apple iOS 18 Beta 4 in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche für öffentliche Tester:innen freigibt, während wir die letzte Beta-Version für August erwarten. Dann dürfte noch ein Release Candidate von iOS 18 anstehen, bevor das finale Update im September startet.

Habt Ihr Euch für das Beta-Programm von Apple angemeldet? Habt Ihr weitere wichtige Änderungen in der Beta 4 entdeckt? Wir freuen uns, wenn Ihr uns Eure Erkenntnisse in den Kommentaren mitteilt.