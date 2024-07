HMD, auch Hersteller von Nokia-Handys, versucht mit seiner neuen Initiative "The Better Phone Project" dem Thema "Digital Detox" neue Impulse zu vermitteln. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein spezielles Handy mit Funktionen für Jugendliche und Kinder zu entwickeln, die sie von sozialen Medien fernhalten. HMD arbeitet bei der Entwicklung des Geräts, das derzeit als Anti-Smartphone bezeichnet wird, mit Eltern und Experten zusammen.

Wir wissen bereits, wie schädlich das Internet und die sozialen Medien sein können, besonders für junge Menschen. Dies wird durch eine von HMD durchgeführte Studie mit rund 10.000 Eltern bestätigt, die die Gefahren der Smartphone-Nutzung und die Auswirkungen der Nutzung sozialer Medien auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen bestätigten.

Mehr als 50 Prozent der Eltern beteuern, dass sie es bereuen, ihrem Kind ein Smartphone gegeben zu haben. Außerdem ist etwa die Hälfte von ihnen der Meinung, dass ein Smartphone das Verhalten und die Persönlichkeit ihres Kindes verändert.

Das neue Skyline-Smartphone von HMD hat einen Digital-Detox-Modus. / © HMD

Das sind die Hauptprobleme, die die neue Initiative von HMD angehen will, vor allem mithilfe eines neuen Gerätetyps, der Kindern eine Alternative der Smartphone-Nutzung bieten möchte. Das Unternehmen hofft, dass diese Geräte auch die Generation Z anspricht und dazu ermutigt, die Bildschirmzeit zu reduzieren und den Social-Media-Konsum herunterzufahren.

Das Better Phone Project hat derzeit noch kein vorzeigbares Handy, aber es sammelt derzeit weltweit Beiträge von Eltern, um ein altersgerechtes Handy für jüngere Nutzer:innen zu entwickeln. Auf die Frage von nextpit, inwieweit Eltern Einfluss auf das Design nehmen werden, antwortete HMD wie folgt:

Es wird Foren geben, die für alle offen sind, und HMD möchte das Better Phone im August 2025 auf den Markt bringen.

Wie das Gerät des Better Phone Project von HMD aussehen könnte

Eine der Ideen, die HMD umsetzen will: Eltern sollen mit dem Anti-Smartphone mehr Kontrolle über die Bildschirmzeit ihres Kindes haben. Es ist wahrscheinlich, dass HMD die Funktionen seiner "Dumb Phones" und Smartphones in dem neuen Handy verschmelzen wird, um Tracking- und Lernfunktionen zu ermöglichen.

HMD stellte kürzlich das neue HMD Skyline vor – ein Handy mit Digital-Detox-Modus. Vielleicht bietet uns dieses Handy bereits einen Einblick in das, was mit dem "Better Phone"-Handy auf uns zukommt.

Auch wenn die Idee sehr edel ist, gibt es immer noch Bedenken, dass Eltern in die Privatsphäre ihrer Kinder eindringen und ihren freien Willen einschränken. Soweit wir wissen, ist es noch unklar, wie HMD und die Eltern einige dieser potenziellen Probleme angehen werden.

Das Projekt ist bereits offen für alle Eltern und Einzelpersonen, die sich beteiligen möchten. HMD plant, Webinare zu veranstalten und Foren zu eröffnen, um die Zusammenarbeit bei der Lösung dieser Probleme zu erleichtern.

Was denkt Ihr über dieses Projekt? Glaubt Ihr, dass dieses Anti-Smartphone-Gerät dazu beitragen kann, Kinder von sozialen Medien und dem Internet fernzuhalten, ohne ihre Fähigkeiten einzuschränken und ihr Lernen zu behindern?