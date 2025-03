Google Pixel 9a: Google bestätigt Starttermin

Nachdem Google das Pixel 9a vor mehr als einer Woche vorgestellt hatte , enttäuschte das Unternehmen seine Fans und verschob die Markteinführung des Mittelklassegeräts auf einen unbestimmten Termin im April. Während das Unternehmen ursprünglich die Überprüfung von Komponenten in letzter Minute als Grund für die Verzögerung angab, hat es jetzt weitere Details und ein offizielles Veröffentlichungsdatum für das neue Mittelklassegerät bekannt gegeben.

Ursprünglich sollte das Pixel 9a letzte Woche auf den Markt kommen und Vorbestellungen sollten folgen. In einem neuen Update über Googles Support-Kanal hat das Unternehmen jedoch bestätigt, dass das Pixel 9a offiziell ab dem 10. April in den USA, Kanada und Großbritannien erhältlich sein wird. Eine breitere Markteinführung in Europa, einschließlich Deutschland, Frankreich und Spanien, ist für den 14. April geplant.

Weitere Märkte wie Australien, Indien, Singapur, Taiwan und Malaysia werden bis zum 16. April erschlossen. Laut Google wird das Gerät "bald" auch in Japan erhältlich sein.

Google hat außerdem bestätigt, dass es keine Vorbestellungen vor der Markteinführung geben wird. Stattdessen werden die Kunden aufgefordert, sich im Google Store anzumelden, um Benachrichtigungen zu erhalten, sobald das Gerät verfügbar ist.

Warum Google den Launch des Pixel 9a verzögert hat

Zusammen mit dem Veröffentlichungsupdate gab Google gegenüber 9to5Google weitere Details darüber bekannt, warum die Markteinführung des Pixel 9a verschoben wurde. Die Verzögerung ist angeblich auf ein Problem mit einer "passiven Komponente" zurückzuführen, die bei den ersten Tests durchfiel, was das Unternehmen dazu veranlasste, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen und weitere Tests durchzuführen.

"Gerüchte und Spekulationen über diese Verzögerung sind falsch. Ein passives Bauteil im Pixel 9a entsprach nicht unseren strengen Qualitätsstandards für die Langlebigkeit des Geräts. Anstatt es auszuliefern, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Auslieferung zu verzögern und Korrekturmaßnahmen für die kleine Anzahl der betroffenen Geräte zu ergreifen."

Passive Komponenten sind normalerweise interne elektronische Bauteile wie Widerstände, Kondensatoren und Induktoren. Es ist zwar unklar, ob das Problem mit dem Akku oder dem Ladesystem zusammenhängt, aber aufgrund früherer Vorfälle - wie der Drosselung der Leistung des Pixel 4a zur Vermeidung von Überhitzung und Brandgefahr, die schließlich zu einem Rückruf in Australien führte - wurden Bedenken laut. Die Situation beim Pixel 9a scheint damit nicht in Zusammenhang zu stehen.

Was ist neu am Pixel 9a?

Das Pixel 9a baut auf Googles Softwarekompetenz auf und bietet viele Funktionen des Flaggschiffs Pixel 9 in einem günstigeren Paket. Es hat ein neues Design mit einem flacheren Rahmen und flacheren Panels und verzichtet auf das charakteristische Kameravisier für ein saubereres, flacheres Design.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören ein schnellerer Tensor G4-Prozessor, ein helleres 6,3-Zoll-Actua-OLED-Display und eine neue 48-Megapixel-Rückkamera, die mit einem der Sensoren des Pixel 9 Pro (zum Test) zusammenarbeitet. Das Gerät verfügt außerdem über einen größeren 5.100-mAh-Akku, der eine bessere Ausdauer als sein Vorgänger bietet. Trotz dieser Verbesserungen fehlen dem Pixel 9a aufgrund des begrenzten Arbeitsspeichers von 8 GB wichtige KI-Funktionen wie Pixel Screenshots und Anrufnotizen.

Dennoch ist das Pixel 9a ein solides Upgrade gegenüber dem Pixel 8a (zum Test). Damit steht es in direkter Konkurrenz zu Geräten wie dem Samsung Galaxy A56 und dem OnePlus 13R (zum Test).