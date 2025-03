Samsungs preisgünstige Galaxy-Tablets legten dank der Premium-Funktionen, die sie mit den Flaggschiff-Modellen teilen (z. B. Wasserdichtigkeit und Galaxy-AI-Funktionen), bei der Beliebtheit zu. Jetzt sieht es so aus, als würde Samsung mit der "Galaxy Tab S10 FE"-Serie sein Mittelklasse-Sortiment auffrischen. Ein verfrühtes Händlerangebot verrät anscheinend schon vor der offiziellen Markteinführung die wichtigsten technischen Daten und Preise.

Das Galaxy Tab S9 FE und das Tab S9 FE+ (Testbericht) starteten bereits 2023, aber anders als die Flaggschiff-Serie Galaxy Tab S10 (Testbericht) wurden sie im letzten Jahr nicht aufgefrischt. Stattdessen sieht es jetzt so aus, als würde Samsung die neuen FE-Tablets bald vorstellen – möglicherweise schon nächste Woche.

Galaxy Tab S10 FE Spezifikationen und Funktionen

Der niederländische Händler Belsimpel scheint versehentlich das Galaxy Tab S10 FE und S10 FE+ gelistet zu haben, was einen Blick auf die bescheidenen Upgrades bei Design und Innenleben ermöglicht.

Das Galaxy Tab S10 FE behält demnach das Äußere seines Vorgängers bei, ist aber etwas dünner (0,5 mm weniger) und auch etwas mehr als 20 Gramm leichter. Samsung hat auch die Lautsprecher überarbeitet und das Gitterdesign durch eine einzelne schlitzförmige Öffnung ersetzt, ähnlich wie bei den letzten Galaxy-A-Mittelklasse-Smartphones.

Das 10,9 Zoll große LC-Display bleibt erhalten, bietet jetzt aber mit 800 Nits eine etwas höhere Helligkeit. Das Tablet ist weiterhin nach IP68 staub- und wasserdicht, was wahrscheinlich auch für den S Pen gilt. Die Kamera auf der Rückseite wurde von 8 MP auf 13 MP verbessert, während die 12-MP-Frontkamera jetzt 4K-Videoaufnahmen unterstützt.

Das Galaxy Tab S10 FE von Samsung ist dünner und leichter als sein Vorgänger. / © Belsimpel NL

Unter der Haube wird das Galaxy Tab S10 FE vom Exynos 1580 SoC angetrieben, dem gleichen Chip, der auch im Galaxy A56 steckt. Eine 6-GB-RAM-Variante wird nicht erwähnt, was darauf hindeutet, dass Samsung nun 8 GB RAM als Basiskonfiguration verwendet. Die Akkukapazität und die Ladekapazität bleiben mit 8.000 mAh und 45 W Schnellladung unverändert.

Während es noch keine Bestätigung für die Android-Version oder One UI 7 gibt, werden in der Auflistung KI-gestützte Funktionen wie Handschrifterkennung und Unterstützung bei der Lösung von mathematischen Problemen neben Circle to Search hervorgehoben.

Unterschiede beim Galaxy Tab S10 FE+

Das Galaxy Tab S10 FE+ weist deutlichere Änderungen zum Standardmodell auf. Es verfügt über einen größeren 13,1-Zoll-Screen mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, 800 Nits Helligkeit und einer Auflösung von 1800 x 2880 px. Wie das kleinere Tablet ist es IP68-zertifiziert.

Das Samsung Galaxy Tab S10 FE+ verzichtet auf den Ultrawide-Sensor auf der Rückseite und bietet mehr Bildschirmfläche. / © Belsimpel NL

Auch der Akku wurde auf 10.090 mAh aufgerüstet, aber ansonsten hat das Tablet die meisten Eigenschaften mit dem kleineren Tab S10 FE gemeinsam. Eine bemerkenswerte Änderung ist der Wegfall der Ultraweitwinkel-Kamera, die beim Tab S9 FE+ noch vorhanden war.

Samsung Galaxy Tab S10 FE und S10 FE+: Preise und Erscheinungsdatum

Laut der Händlerliste wird das Wi-Fi-Modell des Galaxy Tab S10 FE 579 € kosten, was eine Preiserhöhung um 50 € bedeutet, die wahrscheinlich auf den größeren Arbeitsspeicher zurückzuführen ist. Das Galaxy Tab S10 FE+ behält seinen bisherigen Preis von 749 € für die Basisvariante bei.

In der Händlerliste steht, dass die Tablets innerhalb von 5 bis 7 Tagen geliefert werden, was auf eine baldige offizielle Ankündigung von Samsung hindeutet.