Roborock S8+ im Test: Intelligenter Saugroboter mit kleinem Makel

Auspacken und Einrichtung

Der Roborock S8+ ist in Nullkommanichts eingerichtet und braucht für das Scannen Eurer Wohnung auch nur wenige Minuten. Die Kartierung läuft präzise und problemlos. Die aus zwei Teilen bestehende Basisstation lässt sich fest zusammenschrauben, und die übersichtliche Roborock-App bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten.

Gefällt mir:

Basisstation lässt sich zu einem Teil zusammenschrauben

Simple, zügige Einrichtung

Hervorragende Navigation und Mapping

Detaillierte, übersichtliche Roborock-App

Gefällt mir nicht:

Keine Kamera (ist aber Geschmackssache)

Im erstaunlich leichten Karton findet Ihr den Saugroboter Roborock S8+, die Basisstation, einen Schraubendreher sowie einen Ersatz-Staubbeutel. Die Einrichtung geht ganz zügig: Ihr setzt die aus zwei Teilen bestehende Basisstation zusammen und schraubt sie mit dem mitgelieferten Schraubendreher fest. Im Anschluss geht es an die Einrichtung des Saugroboters. Unter der Haube findet Ihr einen QR-Code, um den Saugroboter in der Roborock-App hinzuzufügen. In der App werdet Ihr Schritt für Schritt durch das Setup geführt, bevor es mit dem Mapping losgehen kann.

Unter der Haube befindet sich ein QR-Code, um die Einrichtung des Roborock S8+ zu erleichtern. / © NextPit

Die Kartierung läuft reibungslos ab. Dank der präzisen LiDAR-Navigation scannt der Roborock S8+ präzise Eure gesamte Wohnfläche. Die Navigation des S8+ ist so gut, dass er nicht, wie üblich bei Saugrobotern, häufiger mal gegen Gegenstände fährt, sondern Hindernisse sofort umfährt – und das dank LiDAR-Navigation auch im Dunkeln.

Keine RGB-Kamera? Kein Problem! Auch ohne Kamera läuft die Navigation des Roborock S8+ problemlos. / © NextPit

Sobald das Mapping abgeschlossen ist, seht Ihr den gescannten Grundriss in der Roborock-App. Gleichzeitig werdet Ihr über die gereinigte Fläche, wie lange gereinigt wurde und über den Akkustand auf dem Laufenden gehalten. Die Roborock-App strotzt nur vor lauter Einstellungsmöglichkeiten. In der App habt Ihr die Möglichkeit, zwischen einem 2D- und einem 3D-Abbild Eurer Wohnfläche zu wählen. Bei der Saugkraft und der Wischintensität könnt Ihr zwischen mehreren Stufen wählen. Diese könnt Ihr auch auf Wunsch für jeden Raum individuell festlegen.

Ihr könnt die Reinigungsmodi individuell nach Belieben festlegen. / © NextPit

Ebenso könnt Ihr Eure Karten verwalten und Pläne detailliert einstellen. Besonders gut gefällt mir, wie sehr man dabei ins Detail gehen kann. Nicht nur die Uhrzeit und die Fläche lassen sich genau festlegen. Auch wann der Vorgang wiederholt werden und mit welchen Reinigungsmodi der Saugroboter seine Arbeit verrichten soll, lässt sich nach Belieben einstellen.

In der Roborock-App könnt Ihr auf gescannte Bereiche zugreifen und individuelle Pläne für den Roborock S8+ erstellen. / © NextPit

Doch das ist bei Weitem noch nicht alles. Ihr könnt in der App sogar Einstellungen für die Objekterkennung vornehmen. Hier könnt Ihr die ReactiveAI-Objekterkennung und den "vorsichtigeren Kollisionsmodus" konfigurieren. Im selben Menü könnt Ihr die Putzhilfe wissen lassen, ob sich in Euren vier Wänden Haustiere befinden oder nicht. Schließlich könnt Ihr noch Einstellungen für den Teppich und für die Bodenreinigung vornehmen.

In der Roborock-App kann man die Hinderniserkennung einstellen sowie Teppich- und Bodeneinstellungen vornehmen. / © NextPit

In der Roborock-App könnt Ihr ebenso No-Go-Zonen, virtuelle Möbel und auch Teppiche hinzufügen, um dem S8+ dabei zu helfen, eine optimale Route für seine Patrouille zu finden. Wie üblich in Saugroboter-Apps könnt Ihr auch in der Roborock-App Einstellungen zur automatischen Entleerung vornehmen. Hier stellt Ihr die automatische Entleerung per Schieberegler ein und legt den Entleerungsmodus, der am besten zu Eurer Wohnung passt, ein. Für größere Familien praktisch ist zudem noch die vorhandene Kindersicherung. Diese sorgt dafür, dass die Tasten am Saugroboter gesperrt werden. Schließlich habt Ihr in der Roborock-App die Möglichkeit, Laden außerhalb der Spitzenzeiten festzulegen. Im Hinblick auf die aktuellen Strompreise ist das ein sehr nützliches Feature. Eine Sprachsteuerung ist auch möglich, wahlweise mit Google Home, Google Assistant, Alexa und Siri.