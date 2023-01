Ecovacs Deebot T10 Plus im Test: Idealer Saugroboter für Parkett und Fliesen

Ecovacs verspricht mit dem Deebot T10 Plus eine effektive und zuverlässige Reinigung für 899,00 Euro. Der Saug- und Wischroboter bietet neben 3000 Pa Saugleistung eine kräftig rüttelnde Wischplatte und braucht dank der integrierten Absaugfunktion in der Station wenig Pflege. NextPit hat den Deebot T10 Plus für Euch getestet.

Während die Ecovacs-Home-App mit der enthaltenen KI-Sprachsteuerung Yiko bei vorherigen Ecovacs-Modellen noch für Probleme sorgten, funktioniert die Software beim Test des Deebot T10 Plus reibungslos. So viel Leistung hat allerdings seinen Preis: Der Ecovacs Deebot T10 Plus kostet stolze 899,00 Euro. Wer sich beeilt, findet den Saugroboter gerade bei Amazon um 200 Euro reduziert.

Hält der Ecovacs Deebot T10 Plus im Test, was er verspricht? Auf jeden Fall ist er ein zuverlässiger Saug- und Wischroboter. Neben 3000 Pa Saugleistung hat der Deebot T10 Plus eine kräftige Wischfunktion – oder alternativ einen Lufterfrischer. Die Ladestation mit automatischer Absaugfunktion und integriertem Staubbeutel ist sehr praktisch.

Auspacken und Einrichtung

Der Deebot T10 Plus bietet dank zahlreicher Einstellungsmöglichkeiten in der Ecovacs-Home-App eine benutzerfreundliche Reinigung der eigenen vier Wände. Den Reinigungsprozess könnt Ihr via Live-Kamerabild verfolgen. Der Aufbau der Station hat Verbesserungsbedarf.

Gefällt:

schnelle und einfache Einrichtung

benutzerfreundliche, übersichtliche App

vorhandener Lufterfrischer

Gefällt nicht:

Station besteht aus mehreren, nicht fest vereinbaren Teilen

Der Karton enthält neben dem gut verarbeiteten Deebot T10 Plus noch eine Station mit integriertem Staubbehälter und Aufbewahrungsbox, zwei farblich unterscheidbare Seitenbürsten, zwei Wischtücher, einen im Saug- und Wischroboter verfügbaren Lufterfrischer sowie eine Schnellstart-Anleitung. Der Aufbau ist sehr simpel: Schutzmaterial beim Deebot T10 Plus entfernen, die zwei Seitenbürsten anbringen, Station für die automatische Leerung zusammensetzen, Netzkabel anschließen – und schon kann's losgehen. Beim Aufbau fällt auf, dass die Station aus zwei Teilen besteht, die nicht fest zu verbinden sind. Das ist besonders nervig beim Bewegen der Station. Aber das macht Ihr hoffentlich nicht jeden Tag.

Die Bodenplatte ist nicht fest mit dem Staubbehälter vereinbar. / © NextPit

Das Setup des Ecovacs Deebot T10 Plus über die App klappt innerhalb weniger Minuten. In der Schnellstartanleitung findet Ihr einen QR-Code für den Download; anschließend leitet Euch die App Schritt für Schritt durch das Setup. Account erstellen (optional mit dem Google-Account verbinden), mit dem WLAN verbinden, und der Deebot T10 Plus ist startklar – vermeintlich. Denn die Einrichtung hat beim Test erst nach mehreren Anläufen geklappt. Ein QR-Code auf der Oberfläche des Ecovacs Deebot T10 Plus hilft, das Gerät in der Ecovacs-Home-App hinzuzufügen.

Hat der Deebot T10 Plus den Weg in die App gemeistert, steht das Mapping an. Dank der TrueMapping-Navigation von Ecovacs gelingt eine präzise Kartierung der gesamten Wohnfläche. In der Ecovacs-Home-App könnt Ihr zwischen einem 2D- und einem 3D-Abbild Eurer vier Wände wählen. Dank der 960P-HD-Kamera mit Nachtlichtsensor erkennt der Deebot T10 Plus mühelos stationäre und bewegende Objekte – auch im Dunkeln. Apropos Kamera. Den Reinigungsvorgang könnt Ihr in der App via Live-Kamerabild beobachten oder den Deebot T10 Plus persönlich über vier virtuelle Pfeiltasten steuern.

Hallo, Hund! Mit der Ecovacs-Home-App und dem Deebot T10 Plus könnt Ihr mit Euren Haustieren kommunizieren – oder den Saugroboter als fahrende Überwachungskamera nutzen. / © NextPit

Hat alles geklappt, findet Ihr in der App eine Vielzahl an Reinigungseinstellungen. Hier könnt Ihr zwischen vier Reinigungsstufen, der Saugkraft und der Wasserdurchflussrate wählen. Im Bereich der intelligenten Reinigung habt Ihr die Möglichkeit, über die Scheuerintensität, eine Wiederaufnahme der Reinigung und über eine Selbstentleerung zu entscheiden. Außerdem könnt Ihr einen Reinigungsplan oder einen oder mehrere bestimmte Bereiche festlegen, die der Deebot T10 Plus reinigen soll – beispielsweise auch unter bestimmten Möbeln.

Die Ecovacs-Home-App ist übersichtlich und logisch aufgebaut. / © NextPit

Der Ecovacs Deebot T10 Plus lässt sich reibungslos per Sprachsteuerung bedienen. Hierbei steht Euch der KI-Sprachassistent Yiko zur Verfügung. Die Bedienung ist simpel wie beeindruckend. Der Saug- und Wischroboter erkennt Sprachbefehle schnell und problemlos. Zudem gibt Euch die Ecovacs-Home-App sämtliche Sprachbefehle in unterschiedlichen Sprachen für alle möglichen Aufgaben vor. Der Deebot T10 Plus kann Euch sogar mit Hilfe Eurer Stimme orten: Ihr könnt den Roboter per Sprachbefehl an Euren aktuellen Standort rufen und dort reinigen lassen, wenn Ihr gerade einen Nature-Valley-Riegel in der halben Küche verteilt habt.