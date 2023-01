Genial: Galaxy Watch 5 und 4 übertragen Livestreams von Überwachungskameras

Next Pit TV

Im Jahr 2021 hat Samsung die Unterstützung für Nest-Kameras in seine SmartThings-App aufgenommen. Das südkoreanische Unternehmen plant, ein Update für die Smartwatch-Version seiner Smart Home-App zu veröffentlichen, mit dem die Galaxy Watch 5 (Pro), Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic dann auch smarte Heizkörperthermostate (Vergleich), Jalousien und Luftreiniger (Vergleich) steuern können.

Nicht verpassen: Das sind die besten Sicherheitskameras für innen und außen

Livestreams von Ring- oder Nest-Kameras auf die Samsung Galaxy Watch übertragen

Neben der Steuerung der erwähnten Gadgets wird es laut Samsung auch möglich sein, Live-Übertragungen von Sicherheitskameras auf den genannten Galaxy-Watch-Modelle anzusehen. Gleichzeitig können Ring-Kameranutzer die Vorteile der Zwei-Wege-Kommunikation mit der Galaxy Watch nutzen.

Nach dem Update braucht Ihr also die Smartphone-App nicht mehr so häufig, um auf die Funktionen von SmartThings zuzugreifen – und könnt das Handy in der Tasche lassen. Falls Ihr es noch nicht gesehen habt: Ihr könnt SmartThings auf Eurer Galaxy Watch auch als Kachel einrichten für einen schnelleren Zugriff.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 5 Die Samsung Galaxy Watch 5 ist aktuell bei Amazon deutlich im Preis reduziert! Zur Geräte-Datenbank

Samsung hat keinen genauen Zeitpunkt für die Verfügbarkeit des Updates genannt. Es wurde auch nicht angegeben, ob ältere Galaxy Watch-Modelle unterstützt werden, die noch nicht auf Wear OS 3 laufen.

In der Zwischenzeit hat Samsung der Galaxy Watch 5 (Pro) vor kurzem eine Reihe neuer Funktionen hinzugefügt, darunter etwa Pinch-to-Zoom bei der Verwendung der Kamera-Fernsteuerung. Danke des gleichen Updates könnt Ihr auch den Zustand Eures Akkus besser überprüfen.

Auf welchen neuen Smartwatch-Tricks bei Samsungs Uhren freut Ihr Euch am meisten? Und was ist Eure Lieblingsfunktion? Wir freuen uns auf Eure Meinung in den Kommentaren!