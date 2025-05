Werbung bei Netflix: Wie viel werden Kunden noch ertragen?

Im November 2022 hat Netflix den Streaming-Markt ordentlich aufgemischt: Seitdem könnt Ihr in Deutschland für rund 5 Euro im Monat das werbefinanzierte Abo nutzen und bekommt dafür jede Menge Filme und Serien. Der Haken? Ihr müsst Werbung in Kauf nehmen. Nur ein Jahr später zog Disney+ nach und brachte ebenfalls ein günstigeres Abo mit Werbung. Und dann kam Amazon – und hat Anfang 2024 das Werbe-Abo sogar zur Pflicht gemacht. Wer Prime Video weiterhin ohne Werbung genießen will, muss jetzt 2,99 Euro extra pro Monat zahlen. Während in Deutschland gerade eine Sammelklage gegen Amazon läuft, legt Netflix schon wieder nach.