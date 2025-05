Neue Garmin-Forerunner-Uhren vorgestellt: Wieder die beste Laufuhr?

Teurere Uhren, aber mit neueren Tracking-Tools

Garmin passt seine Mittelklasse-Uhren durch eine Änderung der Namenskonvention an. Der Forerunner 570 ist der direkte Nachfolger des Forerunner 265, was angesichts der zahlreichen Verbesserungen und des höheren Preises auch logisch ist. Sie kostet jetzt 550 Euro, 100 Euro mehr als der Vorgänger. Der Forerunner 970 ist eine Weiterentwicklung des Forerunner 965 (zum Test) und kostet 700 Euro, also nur 50 Euro mehr.

Sowohl die Forerunner 570 als auch die Forerunner 970 haben die OLED-Displays der Vorgängermodelle beibehalten, verfügen aber über ähnliche Verbesserungen wie ein zusätzliches Mikrofon und einen Lautsprecher, um Sprachanrufe mit einem verbundenen Telefon über Bluetooth zu unterstützen. Das zusätzliche Mikrofon ermöglicht auch Sprachbefehle für den teureren Forerunner 970.

Der Forerunner 570 von Garmin verfügt über eine Aluminiumlünette und farbige Akzente am Gehäuse und Armband. / © Garmin

Beide Uhren verfügen über einen optischen Herzfrequenzsensor der fünften Generation, der die Genauigkeit erhöht, und über einen Hauttemperatursensor. Interessanterweise verfügt nur der Forerunner 970 über eine EKG-Funktion. Das ist etwas verwunderlich, denn es gibt günstigere Smartwatches von Garmin als den Forerunner 570, die über EKG verfügen.

Eine neue Funktion dieser Uhren ist der Evening Report, der das Äquivalent zum Morning Report ist und euch über Eure Aktivitäten nach dem Tag informiert und Euch auf den Schlaf vorbereitet. Garmin hat außerdem benutzerdefinierte Multisport-Workouts, einen Triathlon-Coach, Eisprungvorhersagen für Frauen und AutoLap by timing gates zu den neuen laufbasierten Tools hinzugefügt, um Läufer und Sportler zu unterstützen.

Der Forerunner 970 von Garmin erhält außerdem neue Funktionen wie Stoßbelastungsfaktor, Lauftoleranz, Laufökonomie und Schrittgeschwindigkeitsverlust. Für die letzten beiden Messwerte, die Läufern helfen, ihre Laufleistung zu messen, benötigt Ihr einen kompatiblen Laufbrustgurt, wie den neuen HRM 600 für 170 Euro.

Die neuen Smartwatches von Garmin haben ein schickeres Äußeres

Die Forerunner 570 verfügt über eine neue Aluminiumlünette, eine der wenigen auffälligen Änderungen an ihrem Äußeren, sowie über farbige Akzente am Gehäuse und durchsichtige Armbänder. Ihr könnt Euch aber auch für gedämpfte und klassische Ausführungen entscheiden, wenn Ihr einen weniger auffälligen Look bevorzugt. Sie ist in den Gehäusegrößen 42 mm (1,2-Zoll) und 47 mm (1,4-Zoll) erhältlich und wird durch Gorilla Glass 3 geschützt.

Der Forerunner 970 von Garmin hat eine robustere Titanium-Lünette und Saphirglas. Außerdem ist er jetzt noch dünner als zuvor. / © Garmin

Die Forerunner 970 von Garmin ist in einer einzigen Gehäusevariante von 47 mm erhältlich. Sie verfügt über einen robusteren Displayschutz aus Saphirglas und eine Titanlünette sowie eine eingebaute LED-Taschenlampe, die normalerweise nur in den robusteren und hochwertigeren Uhren von Garmin zu finden ist.

Bei der Akkulaufzeit gibt es bei beiden Modellen eine Änderung. Die Forerunner 570 hält im Smartwatch-Modus bis zu 10 Tage, während die 970 bis zu 15 Tage hält. Das sind weniger als die 13 bzw. 23 Tage der Vorgängermodelle. Sowohl der Forerunner 570 als auch der Forerunner 970 können ab dem 21. Mai im Garmin Store bestellt werden.