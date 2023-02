Dreame L10 Ultra im Test: brillanter Saugroboter ohne Kamera

Mit dem Dreame L10 Ultra bietet Dreame eine Light-Version des Dreame L10s Ultra an. Der Dreame L10 Ultra ist mit 5300 Pa ein leistungsstarker Saug- und Wischroboter und braucht dank der zahlreichen automatisierten Vorgänge in der Basisstation wenig Zuwendung. Worin sich der Dreame L10 Ultra vom Dreame L10s Ultra unterscheidet und ob der neue Saug- und Wischroboter mit anderen Saugrobotern mit Wischfunktion mithalten kann, fasst NextPit hier im Testbericht für Euch zusammen.

Lieferumfang und Setup

Der Dreame L10 Ultra lässt sich schnell und unkompliziert einrichten und ist in wenigen Minuten bereit, jegliche Art von Dreck und Schmutz in Eurer Wohnung zu bekämpfen. In der Dreamehome-App könnt Ihr alle Reinigungsvorgänge ganz nach Euren Vorstellungen festlegen und den Saugroboter sogar selbst steuern.

Gefällt mir:

Schnelle, simple Einrichtung

Saugroboter und Basisstation solide verarbeitet

DreameHome-App bietet viele Einstellungsmöglichkeiten

Gefällt mir nicht:

Keine Überwachungskamera vorhanden

Der Lieferumfang umfasst neben dem Dreame L10 Ultra die Basisstation, zwei Wischbürsten, eine Seitenbürste und einen zusätzlichen Staubfangbeutel. Während die Wassertanks jeweils 2,5 L umfassen, hat der Staubbeutel 3 L Fassungsvermögen. Das Setup des Dreame L10 Ultra geht recht schnell. Ihr schließt die Basisstation an, bringt die Reinigungsbürste und die Wischmopps an den Dreame L10 Ultra an und führt den Saugroboter mithilfe einer App in die Basisstation.

Im Test verwende ich die Dreamehome-App. Optional könnt Ihr auch die Xiaomi-App benutzen. Ein großer Unterschied bei den beiden Apps ist, dass die Xiaomi-App bei Dreame-Saugrobotern die Überwachungskamera-Funktion nicht unterstützt. Allerdings macht das beim Dreame L10 Ultra keinen Unterschied, weil der Saugroboter keine Kamera hat.

Der Dreame L10 Ultra hat keine RGB-Kamera. Stattdessen scannt der Saugroboter die Umgebung mit einem Infrarotsensor. / © NextPit

Die Einrichtung in der Dreamehome-App geht ruckzuck. Ihr stellt eine Verbindung per Bluetooth her und gebt die WLAN-Zugangsdaten ein. Ein QR-Code am Saugroboter hilft Euch, den kleinen Putzteufel in der App hinzuzufügen.

Unter der Haube versteckt sich der QR-Code, mit dem Ihr den Saugroboter in einer der beiden Apps hinzufügen könnt. / © NextPit

Das Mapping läuft im Test reibungslos ab. Allerdings komme ich hier erneut nicht an der nicht vorhandenen Kamera vorbei. Im Dreame L10 Ultra wurde stattdessen ein Infrarotsensor verbaut. Das hört sich zunächst nach einem großen Manko an, ist es aber nicht. Denn dank der präzisen LiDAR-Navigation erfasst der Dreame L10 Ultra unsere Testfläche komplett und zuverlässig.

Im Anschluss ans Mapping könnt Ihr bestimmte Zimmer festlegen, die der Saugroboter reinigen soll. Im gleichen Prozess könnt Ihr auch No-Go-Zonen festlegen, um bestimmte Möbel zu schützen oder virtuelle Wände einbauen. Die Kollisionsvermeidung funktioniert übrigens auch per Infrarot gut – wer sich nicht von seinem Saugroboter beobachtet fühlen möchte, kann also getrost zum Modell ohne Kamera greifen.

In der Dreamehome-App könnt ihr No-Mop-Zonen (links), No-Go-Zonen (Mitte) und virtuelle Wände (rechts) für den Saugroboter einstellen / © NextPit

In der Dreamehome-App stehen Euch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. So könnt Ihr die Feuchtigkeit des Wischens einstellen, mit welcher Intensität gesaugt werden soll und festlegen, ob gesaugt oder gewischt werden soll – oder beides zur selben Zeit. Außerdem könnt Ihr sogar die Selbstreinigungsvorgänge in der Station konfigurieren.

In der Dreamehome-App könnt Ihr die Einstellungen zur Selbstreinigung ganz nach Euren Bedürfnissen einstellen / © Nextpit

Schließlich habt Ihr noch Möglichkeit, den Dreame L10 Ultra per Fernsteuerung zu steuern – da aber von einer Kamera jede Spur fehlt, ist diese Funktion recht überflüssig. Wer möchte schon neben dem Saugroboter sitzen und ihn durchs Wohnzimmer scheuchen? Zu guter Letzt habt Ihr die Möglichkeit, Einstellungen für die Teppichreinigung vorzunehmen und Reinigungen zu planen. Besonders praktisch finde ich, dass in der Dreamehome-App prozentual die restliche Lebensdauer der einzelnen Komponenten angezeigt wird.