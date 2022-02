Xiaomi oder Samsung: Handys, Ökosysteme und Update-Garantie im Vergleich

Xiaomi oder Samsung? Um diese Frage kommt man auf der Suche nach einem Android-Handy im Jahr 2022 kaum herum. Denn die beiden Hersteller kämpfen unentwegt um die ersten Plätze in der Rangliste der Handyhersteller. Nachfolgend vergleichen wir das Smartphone-Lineup der beiden Kontrahenten!

Auf den oberen Rängen der beliebtesten Handyhersteller sind beide ganz oben dabei: Xiaomi und Samsung. Während Samsung mit seinen Galaxy-Smartphones nun schon seit mehr als zehn Jahren ganz oben mitspielt, ist Xiaomi noch ein recht junges Unternehmen. Trotzdem schafft es der chinesische Elektronikgigant in den letzten Jahren, sich einen gewaltigen Marktanteil in Europa und in den USA zu ergattern.

Beide Hersteller setzen auf Android und decken einen breiten Preisbereich ab. Aus diesem Grund unterteilen wir diesen Artikel nachfolgend in die drei Preisklassen der Smartphone-Oberklasse, Mittelklasse-Devices und Einsteiger-Modellen. Darüber hinaus verraten wir Euch noch, wie groß das jeweilige Ökosystem ist und welche Anpassungen Samsung und Xiaomi bei Android vornehmen.

Inhaltsverzeichnis:

Xiaomi vs. Samsung – Handy-Kataloge im Vergleich

Oberklasse

Starten wir direkt mit der Paradedisziplin, die auch im Jahr 2022 noch das Image von Marken bestimmt: den Oberklasse-Modellen. Hier können sowohl Xiaomi als auch Samsung zeigen, welche neuen Technologie sie zu welchen Preisen anbieten können. Im Jahr 2022 müssen wir dabei folgende Modelle vergleichen.

Xiaomi vs Samsung: Oberklasse

Auch wenn die Xiaomi-12-Serie noch nicht offiziell in Deutschland erschienen ist, wollen wir sie in dieser Übersicht aufführen. Denn im Grunde genommen fehlen nur noch die Europreise, da die Modelle bereits in China vorgestellt wurden. Samsung stellte die neue Galaxy S22 Serie am 9. Februar 2022 vor und hier wissen wir schon, zu welchen Preisen die Handys auf den Markt kommen.

Im Februar 2022 gibt es in beiden Serien drei Modelle – bei Xiaomi sind es die Varianten Xiaomi 12, Xiaomi 12 X und Xiaomi 12 Pro und bei Samsung das Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra. Wie Ihr aus letztem Jahr wisst, sind die Varianten noch nicht ganz miteinander vergleichbar. Denn eventuell wird Xiaomi noch ein 12 Ultra auf den Markt bringen, das dann der direkte Widersacher für das Galaxy S22 Ultra sein wird.

Da Ihr Euch die genauen Unterschiede in der Tabelle anschauen könnt, konzentrieren wir uns auf die deutlichsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Beide Smartphone-Serien bieten neueste Technologien wie AMOLED-Displays mit 120 Hertz, mehrere Kameras mit hohen Auflösungen und aktuelle Funkstandards wie 5G, Bluetooth 5.2 und WiFi 6. Dazu kommt das neueste Android 12 mit mehreren Jahren an Updates.

Xiaomi setzt im "Xiaomi 12" auf einen Premium-Look. / © Xiaomi

Unterschiede gibt es aber dennoch. So ist Xiaomi beim Quick-Charging und bei der Leistung der eingesetzten Batterien vorne. Dafür bekommt Ihr im Jahr 2022 endlich optische Telekameras in allen Galaxy-Modelle, während Ihr dafür bei Xiaomi zum Xiaomi 12 Pro greifen müsst. Samsung hat es zudem geschafft, die Update-Gewährleistung im Jahr 2022 noch einmal zu verlängern. Während Xiaomi lediglich drei Jahre Android-Updates und vier Jahre Sicherheits-Updates bietet, glänzt Samsung mit vier neuen Android-Versionen und fünf Jahren Sicherheits-Patches.

Ihr merkt: Xiaomi und Samsung schenken sich in der Oberklasse kaum etwas. Es gibt kleinere Unterschiede zwischen den Lineups, allerdings bilden beide Hersteller mit ihren Modellen die neuesten Technologien der Smartphone-Welt ab. Leider müssen wir noch auf die Preise des Xiaomi-Lineups warten, sodass wir diesen Artikel spätestens dann noch einmal anpassen werden.

Mittelklasse

Wer bei Smartphones noch immer nur auf die teuersten Modelle schaut, verpasst etwas. Denn der Mittelklasse-Markt ist spätestens seit 2021 die Preisklasse, in der am meisten passiert. So konnten sowohl Xiaomi als auch Samsung in den letzten zwei Jahren superbeliebte Midranger auf den Markt bringen, die jeweils ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Nach dem Vergleich der Datenblätter muss ich Euch wieder ein wenig vertrösten: Xiaomi hat für 2022 bereits neue Mittelklasse-Geräte vorgestellt – Samsung wird die neuen Mittelklasse Modelle Galaxy A53, A33 und A73 erst in ein paar Monaten präsentieren. Der Vergleich ist also nicht ganz fair, auch wenn er zeigt, welche Vor- und Nachteile die beiden Hersteller in den jeweiligen Preisklassen bieten.

Xiaomi gilt in der Smartphone-Welt als Hersteller mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und das ist in diesem Falle ziemlich wörtlich zu nehmen. Die erst kürzlich vorgestellte "Redmi Note 11"-Serie bietet zu Preisen ab 200 Euro Displays mit AMOLED und hohen Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz, Quick-Charging mit maximal 67 Watt und leistungsstarken Kameras mit bis zu 108 Megapixel. Wo Xiaomi allerdings weniger überzeugt, ist die Bereitstellung von Updates und im stets vorinstallierten MIUI-Betriebssystem gibt es massenweise Bloatware und sogar Werbung, die Ihr eher umständlich deaktivieren müsst.

Xiaomis neue Redmi-Note-11-Serie wird den Mittelklasse-Markt auch in diesem Jahr bestimmen. / © Xiaomi

Hier positioniert sich Samsung eindeutig auch in der Mittelklasse als Marke für Premium-Smartphones. Denn die im Jahr 2021 vorgestellten Modelle Galaxy A52, A52s, A52 5G, A72 und A32 glänzen mit einer der längsten Update-Garantien auf dem Smartphone-Markt. Doch auch leistungstechnisch müssen sich die Handys nicht verstecken. Ihr bekommt besonders hochwertige AMOLED-Displays, Triple-Kameras mit optischer Bildstabilisierung und im Falle des Galaxy A72 sogar mit dedizierter Telekamera und für die Mittelklasse ausreichend schnelle Prozessoren. Steht Ihr aber auf kurze Ladezeiten bei Smartphones, kann Samsung Xiaomi nicht im Ansatz das Wasser reichen.

Einsteigerklasse

Soll es bei Smartphones hauptsächlich günstig sein, konntet Ihr in den letzten Jahren eine spannende Entwicklung sehen. Xiaomi war lange Zeit die erste Anlaufstelle für Handys, die weniger als 200 Euro kosten. Samsung hat genau hierauf reagiert und selbst Einsteiger-Smartphones wie das Samsung Galaxy A12 auf den Markt gebracht. Dabei gelten im Grunde genommen dieselben Vor- und Nachteile wie in der Mittelklasse.

Bedeutet also, Xiaomi bietet fürs Geld meist ein bisschen mehr Leistung und Features. Samsung allerdings überzeugt mit solider Hardware, einer meist echt guten Verarbeitung und dem eigenen Android-Overlay OneUI. In der Einsteigerklasse müssen wir aber noch auf einen Sonderfall hinweisen, was den Hersteller Xiaomi betrifft.

Denn Xiaomi vertreibt unter der Marke Poco Handys mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier verfolgt der Hersteller den Plan, möglichst gute Hardware zu einem möglichst günstigen Preis zu bieten. Für eine Marktübersicht, schaut Ihr am besten in unsere Liste der besten Smartphones für unter 200 Euro vorbei.

Foldables

In den letzten zwei Jahren hat es eine ganz neue Smartphone-Kategorie zur Marktreife geschafft: Faltbare Handys mit Touchscreens, die einfach in der Mitte geknickt werden. Obwohl Xiaomi und Samsung ziemlich zeitnah erste Foldables vorgestellt haben, ist Samsung hier eindeutig vorne. Denn spätestens seit 2021 sind Samsungs faltbare Handys eindeutige Kauftipps für außergewöhnliche Handys.

Z Fold 3 im Tablet-Format Z Flip 3 im Klapphandy-Format Produkt Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Flip 3 UVP ab 1799 Euro ab 1049 Euro Abbildung Technische Daten 7,6 Zoll, Dynamic AMOLED

2208x1768 Pixel

6,2 Zoll, Super-AMOLED

2268x832 Pixel

Qualcomm Snapdragon 888

256 / 512 GB ROM

12 GB RAM

Triple-Kamera

Hauptkamera: 12 MP

Ultraweitwinkel: 12 MP

Telekamera: 12 MP

4400 mAh

August 2021 6,67 Zoll, Dynamic AMOLED

2640x1080 Pixel

1,9 Zoll, AMOLED

260x512 Pixel

Qualcomm Snapdragon 888

128 / 256 GB ROM

8 GB RAM

Dual-Kamera

Hauptkamera: 12 MP

Ultraweitwinkel: 12 MP

3300 mAh

August 2021 Vorteile Zwei gut kalibrierte 120-Hz-Amoled-Bildschirme

Wasserdichtes, robustes Design (IPX8)

OneUI und Flex-Modus funktionieren perfekt

Gute Fotos bei Tageslicht

Keine Punch-Hole-Notch auf dem Hauptdisplay

3 Android-Updates, 4 Jahre Sicherheits-Patches Atemberaubendes Design

Faltbares Display

IPX8 zertifiziert

Vier Jahre Sicherheits-Updates Nachteile Lahmes Fotomodul

Enttäuschende Selfie-Kamera unter dem Screen

Akkulaufzeit nicht überragend

Quick-Charging zu langsam

Viel 'Thermal Throttling'

Preis noch immer zu hoch Akkulaufzeit

Zu diesem Preis enttäuschende Kamera Bewertung Zum Testbericht Zum Testbericht Zum Angebot* Handys mit Vertrag* Galaxy Z Fold 3 bei:

Vodafone

1&1 Galaxy Z Flip 3 bei:

Vodafone

o2

1&1

Allerdings müsst Ihr dabei noch immer mit einem Knick im Display und hohen Preisen rechnen. Während das Samsung Galaxy Z Fold 3 ein Format bietet, das aus einem herkömmlichen Smartphone beim Aufklappen ein Tablet zaubert, erinnert das Galaxy Z Flip 3 eher an ein klassisches Klapphandy. Aus einem halben Handy macht Ihr also ein Handy im Standard-Smartphone-Format.

Bei Foldables hat Samsung eindeutig die Nase vorn. / © NextPit

Xiaomi stellte im Jahr 2021 das Mi Mix Fold vor. Das Foldable verfolgt ein ähnliches Konzept wie das Samsung Galaxy Z Fold 3, ist aber nicht offiziell in Europa erschienen. Da wir Euch einen Import des Smartphones nicht unbedingt empfehlen, gehen wir nicht ausführlicher auf das Handy ein. Für weitere Informationen folgt einfach dem Link auf unsere Übersichtsseite zum Xiaomi Mi Mix Fold.

Software und Datenschutz

Ein wenig habt Ihr es in der Vorstellung der verschiedenen Smartphone-Serien schon herausgelesen: Software-technisch ist Samsung auf dem europäischen Markt besser aufgestellt als Xiaomi. Damit Ihr davon eine genauere Vorstellung bekommt, greifen wir beide Betriebssysteme noch einmal auf.

Samsungs OneUI

Wie der Name schon verrät, kommt Samsungs OneUI auf allen Android-Geräten des Herstellers zum Einsatz. Die von Samsung optimierte Android-Oberfläche gilt als Schönling unter den Overlays und bietet zahlreiche Zusatzfunktionen wie erweiterte Multitasking-Features, die Unterstützung für Samsungs Bedienstift S Pen und die native Unterstüzung von Samsung-Diensten wie der Samsungs S Cloud.

Samsungs OneUI gilt als eines der schönsten Android-Overlays überhaupt. / © Gabo_Arts / Shutterstock.com

In unserem Testbericht zu Samsungs neuestem Overlay One UI 4.0 lest Ihr, welche Möglichkeiten Samsung mit dem Update auf Android 12 implementiert hat. Abseits der Features könnt Ihr Euch bei Samsungs aber darauf freuen, dass neben Samsungs eigenen Diensten recht wenig Bloatware vorinstalliert ist und Ihr zum Teil extrem lange Updates bekommt. Erst Anfang 2022 hat der Hersteller die Update-Gewährleistung für ausgewählte Modelle auf vier Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheits-Updates erweitert.

Doch auch bei Samsungs Software ist nicht alles perfekt. In Testberichten fällt die gewaltige Größe der Samsung-Betriebssysteme immer wieder negativ auf. So müsst Ihr damit rechnen, dass Ihr von den gebotenen Speicherkonfigurationen bis zu 15 Prozent abziehen müsst, wenn Ihr Euer Samsung-Handy einrichtet. Samsung arbeitet darüber hinaus immer stärker daran, das eigene Ökosystem abzugrenzen. So könnt Ihr beispielsweise das Multi-Pairing der Samsung Galaxy Buds Pro nur mit weiteren Samsung-Geräten nutzen.

Xiaomi MIUI

Das Betriebssystem MIUI ist aus einer ehemaligen Custom-ROM für gerootete Android-Handys hervorgegangen. Xiaomi hat das Betriebssystem übernommen und seitdem stark weiterentwickelt. Im Vergleich zu Samsungs OneUI schaut MIUI ein wenig cooler aus und bietet noch mehr Anpassungsmöglichkeiten. Auch hier schaut Ihr Euch die Funktionen des neuesten MIUI-Betriebssystem am besten im verlinkten Testbericht an.

Xiaomi setzt in MIUI 13 auf neue Technologien, schafft aber den Sprung auf Android 12 noch nicht. / © Xiaomi

Einen ersten Nachteil MIUIs müssen wir in Europa direkt thematisieren: Die neueste Version MIUI 13 ist nicht nur erst auf sehr wenigen Smartphones verfügbar, das Betriebssystem basiert noch auf Android 11. Ihr müsst also noch auf die neuen Funktionen verzichten, die Google in Android 12 eingeführt hat. Darüber hinaus fällt Xiaomi immer wieder negativ mit Werbeeinblendungen und Bloatware auf seinen Handys auf.

Für viele Menschen ist Xiaomis Betriebssystem zudem bedenklich, da nicht ganz nachvollziehbar ist, wie die gesammelten Daten verarbeitet werden. Als chinesisches Unternehmen muss sich Xiaomi stark an den Datenschutzvorgaben des Landes orientieren. Wollt Ihr also auf Nummer sicher gehen, dass Eure Daten nicht der Kommunistischen Partei Chinas zugespielt werden, solltet Ihr eventuell zu einem anderen Hersteller greifen. Ein Politikum, auf das wir an dieser Stelle aber nicht weiter eingehen wollen.

Wearables und weitere Geräte

Sowohl Xiaomi als auch Samsung verstehen sich nicht nur als Handyhersteller. Denn mit dem Kauf eines neuen Smartphones tretet Ihr in ein Ökosystem aus weiteren Geräten ein. Beide Hersteller bieten Smartwatches, Fitness-Tracker, Tablets, Fernseher, In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer und sogar Waschmaschinen oder smarte Toilettensitze an. Von diesen Produktkategorien testen wir allerdings nur Wearables und Tablets.

In der obigen Tabelle findet Ihr aktuelle Tests zu weiteren Geräten von Xiaomi und Samsung. Dieses Kapitel möchten wir Euch aber nur an die Hand geben, um die Ökosysteme beider Hersteller zu veranschaulichen. Insgesamt schenken sich Xiaomi und Samsung diesbezüglich nicht viel. Fühlt Ihr Euch gerne wohl mit Geräten eines bestimmten Herstellers, könnt Ihr Euch sowohl bei Samsung als auch bei Xiaomi entspannt zurücklehnen und weitershoppen.

Wertstabilität und Nachhaltigkeit

Xiaomi ist ein Paradebeispiel für Hersteller, die sogenannte "Fast Phones" produzieren. Also Handys, die günstig im Einkauf sind, und nach etwa zwei Jahren das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben. Dabei bietet der Hersteller Quick-Charging-Technologien, welche die Lebenszeit des Akkus verkürzen und eine Update-Gewährleistung, die an diesen Zeitraum angepasst ist. Lediglich die teuersten Xiaomi-Smartphones bieten mit drei Jahren an Sicherheits-Updates eine längere Gewährleistung.

Bei Samsung ist das ein wenig anders. Wie bereits erwähnt, bekommen zahlreiche Samsung-Handys extrem lange Updates. Die neuen Geräte der S22-Serie beispielsweise sind bis zum Jahr 2027 sicher nutzbar. Die Verarbeitung der Handys ist dabei gut genug, dass die Handys mit ein wenig Pflege und Vorsicht auch bis dann halten. Doch auch Samsung bleibt in der Einsteigerklasse nicht vor dem Fast-Phone-Trend gefeit. Hier gilt die Regel: Je teurer ein Handy bei Samsung ist, desto länger könnt Ihr es theoretisch auch nutzen.

Im Galaxy S22 kommt Recycling-Plastik zum Einsatz. / © NextPit

Besonders nachhaltige Handyhersteller sind aber beide Marken nicht. Samsung lässt bei vielen teureren Smartphones die Ladegeräte weg und setzt in der S22-Serie auf Plastikteile, die aus recycelten Fischereinetzen hergestellt werden. Xiaomi plante mit dem Mi 11 ähnliches, entschied sich für Europa aber letztendlich dagegen, das Ladegerät aus der Verpackung zu lassen.

Die Vermeidung von Elektroschrott durch fehlende Netzteile ist aber auch bei Samsung kein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit. Kleine Schritte in die richtige Richtung sollten daher kein Grund sein, in jedem Falle zu Samsung zu greifen. Ist Euch Nachhaltigkeit wichtig, solltet Ihr zu Modellen wie Shiftphone oder dem Fairphone 4 greifen, die durch Modularität reparier- und aufrüstbar sind.

Fazit

Xiaomi oder Samsung – welcher Handyhersteller bietet also im Endeffekt mehr? Diese Frage ist bei wohl keinem anderen Markenpärchen schwere zu beantworten als bei den Konkurrenten aus China und Südkorea. Denn beide Hersteller decken im Smartphone-Bereich Modelle für Einsteiger bis hin zu gehobenen Ansprüchen oder Sonderwünschen wie Foldables an.

Allerdings positioniert sich Samsung im Jahr 2022 noch immer eher als Hersteller für Premium-Smartphones, was mit Modellen wie dem Galaxy S22 Ultra sowie den neuesten Foldables auch berechtigt ist. Xiaomi hat noch immer den Ruf als Tipp für die Einsteiger- und Mittelklasse und hier bietet das Unternehmen tatsächlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnisse.

Samsungs großes Ass im Ärmel lautet allerdings OneUI und kommt mit einer besonders langen Update-Gewährleistung. Damit kann Samsung das Image als Premiummarke auch in diesem Jahr weiter bestärken. Xiaomi versucht nach wie vor, diese Lücke zu verkleinern und wie gut das funktioniert, erfahren wir in ein paar Monaten. Denn Xiaomi muss für Europa noch immer die Geräte der Xiaomi-12-Serie präsentieren und hat die Chance, mit einer hochwertigen Qualität und einer längeren Update-Gewährleistung zu überzeugen.

Wie gut das funktioniert, erfahren wir voraussichtlich im März! Also schaut spätestens im März noch einmal in diesem Artikel vorbei!