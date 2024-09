Mit dem Galaxy S24 FE geht Samsungs Fan Edition in die nächste Runde. Das Smartphone stellt das neue untere Ende des aktuellen S-Lineups dar und bringt die Highend-Features in eine günstigere Preisklasse. Warum genau das nur theoretisch klappt und welche Abstriche das FE gegenüber dem "großen" S24 macht, lest Ihr im ersten nextpit-Test des Samsung Galaxy S24 FE.