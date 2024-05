Poco hat seine Poco-F6-Smartphone-Reihe für 2024 mit dem kühnen Versprechen "HyperPower Evolved" vorgestellt. Das Android-Smartphone ist mit einem neuen Qualcomm-Chip ausgestattet und bietet vielversprechende Hardware-Spezifikationen sowie Verbesserungen bei Display und Ladefunktion. Wir waren von der Leistung des vorherigen Poco F5 angenehm überrascht, aber kann die Marke ein Jahr später das Preis-Leistungs-Verhältnis noch einmal verbessern? Finden wir es in unserem Poco-F6-Test heraus.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Poco F6 Pro Großartige Leistung

Verbesserte Software-Update-Politik

Gute Akkulaufzeit

Inklusive Schnellladegerät Contra Bloatware

Durchschnittliche Kameraleistung

Keine microSD-Unterstützung oder Kopfhörerbuchse Xiaomi Poco F6 Xiaomi Poco F6: Alle Angebote

Design und Display Das große 6,67-Zoll-OLED-Display steht auch beim Poco F6 wieder im Mittelpunkt. Diesmal hat Poco das Handy jedoch mit einem helleren, höher auflösenden Panel mit der gleichen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ausgestattet. Was das Design angeht, bietet das neue Handy einen angenehmen, dezenteren Stil, ohne die glänzende (und fingerabdruckanfällige) Oberfläche seines Vorgängers. Negativ ist allerdings, dass die Kopfhörerbuchse nicht mehr vorhanden ist. Wir haben wieder einen verloren, Jungs und Mädels. Vorteile: Dünne und leichte Bauweise

Helles und hochauflösendes OLED-Display

Dünne Ränder

Subjektiv schön Nachteile: Nur IP64-Spritzwasserschutz

Kein erweiterbarer Speicher

Keine Kopfhörerbuchse Da wir keinen Trend auslassen wollen, hat uns Poco das Testmuster in der Farbe "Titanium" geschickt. Scherz beiseite, uns gefiel die Kunststoffoberfläche, die nicht nur dezent glänzt, sondern auch keine Fingerabdrücke hinterlässt. Das Unternehmen wird das Handy auch in schwarzer und grüner Ausführung verkaufen, sodass das westliche Publikum zumindest vorerst auf die weiße und die Harry-Potter-Variante verzichten muss. Die Titanium-Variante hat ein goldenes Finish rund um die Kameraelemente. / © nextpit Das Poco F6 hat das dünne und kompakte Design seines Vorgängers beibehalten, mit einem hochwertigen Finish an den Seiten. Der Fingerabdruckleser ist vom Einschaltknopf zum Display gewandert und alle Knöpfe befinden sich an praktischen Positionen auf der linken Seite. Auf der Oberseite befinden sich der traditionelle IR-Blaster, der Lautsprecher und das Mikrofon, auf der Unterseite der andere Lautsprecher, der USB-C-Anschluss und das Dual-SIM-Fach, während die linke Seite frei ist. Die Kopfhörerbuchse des F5 ist beim Poco F6 nicht mehr vorhanden. Wie sein Vorgänger hat das Poco F6 dünne Ränder auf der Vorderseite um das große 6,67-Zoll-OLED-Display, das immer noch mit 120 Hz für flüssige Animationen sorgt. Die Auflösung wurde auf 2.712 × 1.220 px erhöht, was immer eine willkommene Abwechslung ist, aber ein noch größeres Upgrade findet sich in der Spitzenhelligkeit, die (in echter 2024er-Manier) nun 4000 Nits erreicht. Das könnte erklären, warum der Hersteller das Handy unbedingt in den Sanddünen von Dubai präsentierten wollte. Das Poco F6 verfügt nicht nur über eine höhere Auflösung, sondern auch über eine höhere Spitzenhelligkeit. / © nextpit Außerdem ist das Display mit Gorilla Glass Victus geschützt und die Wasserdichtigkeit wurde zwischen dem Poco F5 und F6 von IP53 auf IP64 erhöht.

Leistung und Software Das Poco F3 wird vom neuen Snapdragon 8s Gen 3 angetrieben und verfügt über 8 oder 12 GB schnellen LPDDR5x-RAM und 256 oder 512 GB ebenso schnellen UFS-4.0-Speicher. Das Ergebnis ist eine hohe Leistung sowohl für tägliche Aufgaben als auch für Spiele, mit Unterstützung für alle innovativen Funktionen und Effekte des Android-Ökosystems. Vorteile: Flaggschiffartige und stabile Leistung

Verbesserte Software-Update-Politik Nachteile: Jede Menge Bloatware Wir waren vom letztjährigen Snapdragon 7+ Gen 2 im Poco F5 beeindruckt, und für den 8s Gen 3 hat Qualcomm ein umfassendes Upgrade vorgenommen, mit moderneren und schnelleren CPU-Kernen und einer ähnlichen GPU wie im Snapdragon 8 Gen 2. Diese Verbesserung hatte einen kleinen Nebeneffekt, auf den wir später eingehen werden, aber das Wichtigste ist, dass das Poco F6 auf eurer Beobachtungsliste stehen sollte, wenn ihr auf der Suche nach einem schnellen Smartphone seid, das nicht die Bank sprengt. Poco F6

(Snapdragon 8s Gen 3) Google Pixel 8a

(Tensor G3) Xiaomi 14 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) Poco F5

(Snapdragon 7+ Gen 2) OnePlus 12R

(Snapdragon 8 Gen 2) Redmi Note 13 Pro 5G

(Snapdragon 7s Gen 2) Nichts Telefon (2a)

(Dimensity 7200) AnTuTu 1,455,312 1,153,512 1,939,484 k.A. k.A. 593,863 688,613 3DMark Wild Life

Extreme Stress Test Bester Loop: 3140

Schlechtester Loop: 2584

Stabilität: 82,3 % Bester Loop: 2437

Schlechtester Loop: 1667

Stabilität: 68,5 % Bester Loop: 4708

Schlechtester Loop: 3606

Stabilität: 76,6 % Bester Loop: 1979

Schlechtester Loop: 1974

Stabilität: 99,7 % Bester Loop: 3660

Schlechtester Loop: 2462

Stabilität: 99,7 % Bester Loop: 800

Schlechtester Loop: 763

Stabilität: 95,4 % Bester Loop: 1153

Schlechtester Loop: 1148

Stabilität: 99,5 % Geekbench 6 Single:

Multi: Single: 1688

Multi: 4362 Single: 1828

Multi: 6317 Single: 1107

Multi: 4232 Single: 1561

Multi: 5142 Single: 889

Multi: 2523 Single: 1148

Multi: 2589 Bei Nicht-Gaming-Apps ist die Single-Thread-Leistung fast doppelt so hoch wie die des Poco F5, was die flotte Leistung bei der Benutzeroberfläche, beim Öffnen von Apps und bei der Verarbeitung schneller Effekte erklärt. Bei Multi-Thread-Aufgaben mit vielen gleichzeitig ablaufenden Prozessen übertrifft das Poco F6 sein Vorgängermodell ebenfalls, allerdings mit einer geringeren Marge von 15 Prozent. Die Zahlen können selbstverständlich nicht mit den Flaggschiffen von 2024 mithalten, die mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet sind, aber sie liefern sich einen Schlagabtausch mit der Snapdragon 8 Gen 2 Generation: Der Snapdragon 8 Gen 3 gewinnt leicht bei der Single-Thread-Leistung, verliert aber leicht bei der Multi-Thread-Leistung. Das Ergebnis ist ein sehr starker Konkurrent für den Markt unter 500 Euro. Das Poco F6 zeigte rundum gute Leistungswerte in Apps und Spielen. / © nextpit Bei Spielen liegt der Leistungssprung des Poco F6 gegenüber seinem Vorgänger bei fast 50 Prozent. Das bedeutet mehr FPS und/oder eine bessere Bildqualität. Das F6 bietet zwar nicht die nahezu perfekte Leistungskonstanz wie das Poco F5, aber in den vom 3D Mark Stresstest simulierten Worst-Case-Szenarien erzielte das Poco F6 immer noch eine bessere Leistung als das F5 in Bestform. Im Vergleich zu den Flaggschiffen von 2023 bot der Snapdragon 8s Gen 3 des Poco F6 eine etwas geringere Spitzenleistung, aber eine bessere Worst-Case-Leistung als das OnePlus 12R (Test) mit dem Snapdragon 8 Gen 2 von 2023. In der Praxis bedeutet die konstantere Leistung des Poco F6 geringere Leistungseinbrüche in der Hitze (Pun intended!) einer Gaming-Session. Software Zuerst die gute Nachricht. Wir kritisieren schon lange die Update-Politik von Poco, die nur zwei Android-Upgrades und drei Jahre lang Sicherheitsupdates vorsieht. Für die Geräte der F6-Reihe hat das Unternehmen beide Szenarien um ein Jahr verlängert, was drei Android-Upgrades und vier Jahre Sicherheitsupdates bedeutet. Die Verbesserung spiegelt ähnliche Schritte wider, die die Muttergesellschaft Xiaomi unternimmt, um ihre Kunden besser zu unterstützen. So lange unterstützt jedes Unternehmen seine Handys Wir sollten anmerken, dass sowohl Samsung als auch Google immer noch einen längeren Support für ihre Smartphones in der gleichen Preisklasse anbieten. Aber Poco (und Xiaomi) sollten dafür gelobt werden, dass sie ihr Update-Angebot ebenfalls verbessert haben. Und das Poco F6 übertrifft mit Leichtigkeit alles andere, was mit dem Namen Xiaomi oder Poco in der selben Preisklasse angeboten wird. Wir haben bei einer Neuinstallation 18 vorinstallierte Apps gezählt, die insgesamt 36,4 GB Speicherplatz belegen. / © nextpit Was sich hingegen nicht geändert hat, ist die Anzahl der vorinstallierten Drittanbieter-Apps auf dem Poco F6. Wie bei seinem Vorgänger sind auf dem Handy 18 Apps vorinstalliert, die fraglos als Bloatware bezeichnet werden müssen. Manche werden argumentieren, dass diese oder jene App nützlich ist, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie optional hätte sein sollen. Letztendlich hat das dazu beigetragen, dass der Speicherplatz nach einer sauberen Installation mit allen aktualisierten Apps von Anfang an 36,4 GB kleiner ausfällt.

Kamera Der Kamerabereich ist der Bereich, in dem die Poco-F-Reihe normalerweise schwächelt. Das Poco F6 versucht, aus diesem Muster auszubrechen, schneidet aber im Vergleich zu den direkten Konkurrenten von Samsung oder Google immer noch schlecht ab. Der 50-Megapixel-Hauptsensor fängt das Licht besser ein als das vorherige F5, und das führte zu sehr brauchbaren Ergebnissen, egal ob bei Tag oder Nacht. Die Ultraweitwinkelkamera war tagsüber meist in Ordnung, und die Makro ... oh, Moment, diesmal gibt es keine nutzlose Makrokamera! Vorteile: Gute Tageslicht- und Nachtaufnahmen mit der Hauptkamera

Gute Auswahlmöglichkeiten im Automatikmodus

Keine nutzlose Makrokamera (ja, das ist ein Plus) Nachteile: Standardmäßiger Schönheitseffekt bei Selfies Der Sensor Sony IMX882 mit 50 MP ist zwar kein Kamerasensor auf Flaggschiff-Niveau, aber für einen Preis von 450 Euro zeigt er eine konkurrenzfähige Leistung. Die Kameraausrüstung wird durch eine 8 MP bietende Ultraweitwinkel-Linse und die Selfie-Kamera mit 20 Megapixeln vervollständigt. Das Poco F6 behält das Drei-Insel-Design seines Vorgängers bei, ersetzt aber die nutzlose Makrokamera durch ein hübsches LED-Ringelement. / © nextpit Die Hauptkamera schnitt bei unseren Aufnahmen gut ab, mit einem guten Detailgrad und einer realistischen Farbwiedergabe. Da sie kein Teleobjektiv hat, müssen die Nutzer:innen für Nahaufnahmen auf den digitalen Zoom zurückgreifen (oder dem Objekt entgegen gehen). Und die Ergebnisse waren bis zur 4-fachen Vergrößerung gut, wenn Ihr das Foto auf dem Bildschirm sehen oder über eine App teilen wollt. Die Nachtfotos haben sich mit dem neuen Sensor wahrscheinlich am meisten verbessert, mit guten Ergebnissen im Automatikmodus, der etwas längere Belichtungen nutzt, um schwache Blitze auszugleichen. Die Ultraweitwinkel-Kamera schnitt in der Nacht nicht so gut ab und lieferte leicht unscharfe Ergebnisse. Am Tag war die Ultraweitwinkelkamera besser, auch wenn die Schärfe und natürlich auch die Auflösung etwas abnahmen. Poco F6: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Poco F6: Hauptkamera © nextpit Poco F6: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera © nextpit Poco F6: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera © nextpit Poco F6: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera © nextpit Poco F6: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera © nextpit Poco F6: Hauptkamera (Langzeitbelichtung) © nextpit Poco F6: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera © nextpit Poco F6: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera © nextpit Poco F6: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera © nextpit Poco F6: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Poco F6: Selfie, Beauty-Modus aus, Portrait-Modus aus © nextpit Poco F6: Selfie, Beauty-Modus aus, Portrait-Modus ein © nextpit Poco F6: Selfie, Beauty-Modus aus © nextpit Poco F6: Selfie, Beauty-Modus aus © nextpit Poco F6: Selfie, Beauty-Modus ein, Portrait-Modus ein © nextpit Poco F6: Selfie, Beauty-Modus aus, Portrait-Modus ein © nextpit Poco F6: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Poco F6: Hauptkamera © nextpit Wie wir bereits erwähnt haben, gibt es keine Makrokamera, und dafür machen wir Poco/Xiaomi sogar ein Kompliment. Nicht nur, dass Makroaufnahmen meist nutzlos waren, der Makromodus war auch in der Kamera-App versteckt, die Makros als zweit- (oder dritt-) klassiges Feature behandelte. Was Selfies angeht, so waren beim Poco F6 standardmäßig Schönheitseffekte aktiviert, die das übliche Ergebnis von auffällig glänzender und verschwommener Haut hatten. Wenn Ihr den Effekt ausschaltet, gibt es die angenehmeren Ergebnisse von der 20-Megapixel-Kamera. Der Porträtmodus funktionierte gut, mit einer präzisen Trennung zwischen Motiv und Hintergrund, solange Ihr Eure Haare ordentlicher haltet als ich auf den Testfotos.

Akku Das Poco F6 bietet zwar nicht die gleiche schnelle 120-W-Ladung wie das Poco F6 Pro, aber seine 90-W-Ladung ist immer noch eine Verbesserung gegenüber dem Poco F5. Wie bei anderen Poco-Handys ist das erforderliche Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Und das ist noch nicht alles, denn der 5000-mAh-Akku bietet zudem eine gute Akkulaufzeit. Vorteile: Schnelles Aufladen

Inklusive Ladegerät

Gute Akkulaufzeit Nachteile: – In der Praxis konnten wir nicht feststellen, dass das 90-W-Ladegerät des Poco F6 eine wirkliche Verbesserung gegenüber dem 67-W-Adapter des Poco F5 darstellt. Aber die Ladezeiten waren schon bei diesem Modell schnell genug, also wird das F6 immer noch schneller sein als die Motorolas und Samsungs, mit denen es konkurriert. Was die Akkulaufzeit angeht, haben wir festgestellt, dass das Poco F6 nicht so gut ist wie das Poco F5. Das könnte an der zusätzlichen Rechenleistung liegen, denn sowohl im realen Leben als auch bei PC Mark erzielte es nicht die gleichen beeindruckenden Ergebnisse. Aufladen Poco F6 Google Pixel 8a Poco F5 Galaxy A55 Redmi Note 13 Pro 5G 5 Minuten 15 % 8 % 21 % 9 % 20 % 10 Minuten 30 % 15 % 36 % 18 % 34 % 20 Minuten 57 % 29 % 61 % 36 % 56 % 30 Minuten 81 % 42 % 85 % 53 % 78 % 1 Stunde 75 % 85 % Volle Ladung 45 min 1h40 48 min 1h33 45 min PC Mark 13h21

15840 Punkte 13h44 (120 Hz)

11698 15h33

14335 14h9

13395 12h20

13047 Beim PC-Mark-Benchmark, der die reale Nutzung simuliert und die Zeit misst, ab der die Ladung von 80 Prozent auf 20 Prozent fällt, hielt das Poco F6 etwa zwei Stunden weniger durch als sein Vorgänger. Der Leistungswert war dagegen um etwa 10 Prozent höher, sozusagen als Trostpreis. Bei regelmäßiger Nutzung könnt Ihr mit einer Akkulaufzeit von mehr als einem Tag rechnen, aber wir sind nicht so zuversichtlich, dass das Poco F6 eine "zweitägige Akkulaufzeit" bietet wie sein Vorgänger. Mit dem Batteriesparmodus kann das F6 das wahrscheinlich erreichen, und es gibt sogar eine "Ultra Battery Saver"-Option für lange Aufenthalte abseits der Steckdose. Die Ladeleistung wurde auf 90 W erhöht, aber wir konnten keinen wirklichen Geschwindigkeitszuwachs gegenüber den 67 W des F5 feststellen. / © nextpit Apropos Steckdose: Das ist die einzige Möglichkeit, das Poco F6 aufzuladen, denn kabelloses Laden ist nicht verfügbar. Wir haben bereits letztes Jahr erwähnt, dass dies in dieser Preisklasse nicht üblich ist. Das ändert sich langsam, aber die meisten Modelle in dieser Kategorie verfügen immer noch nicht über die Funktion des kabellosen Ladens.

Technische Daten Poco F6 Display 6,67-Zoll-OLED

2712 × 1220 Pixel

120 Hz Bildwiederholrate SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Speicher 8 / 12 GB LPDDR5x RAM

256 / 512 GB UFS 4.0 Speicher

Keine Speichererweiterung OS Android 14 mit HyperOS

Drei Android-Upgrades

Vier Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, f/1.59, OIS

Ultraweitwinkel: 8 MP Selfie-Kamera 20 MP, f/2.2 Akku 5000 mAh

90 W kabelgebundenes Laden

Inklusive Ladegerät Konnektivität 5G | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.4 | NFC IP-Zertifizierung IP64 Abmessungen und Gewicht 6,32 x 2,93 x 0,31 Zoll, 6,31 Unzen

160,5 x 74,5 x 8 mm, 179 g Weitere Punkte, die die nextpit-Community interessieren könnten: Das Poco F6 bietet NFC-Unterstützung und ist mit Google Pay für kontaktlose Zahlungen kompatibel.

Die Verpackung des Testgeräts enthielt ein USB-C-auf-USB-C-Ladekabel, ein SIM-Tray-Tool und ein 90-W-Ladegerät.

Die Softwareversion während des Tests war Android 14 mit dem Sicherheitspatch vom März 2024.

Nach dem Zurücksetzen des aktualisierten Handys zeigte das Betriebssystem 36,4 GB belegten Speicherplatz an.

Schutzhülle ist im Lieferumfang enthalten