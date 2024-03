Redmi 13C im Test: Handy-Schnäppchen für unter 150 Euro?

Mit dem Redmi 13C bietet Xiaomi eines seiner günstigsten Smartphones an. Dabei sieht das Einsteiger-Smartphone auf den ersten Blick aus wie ein teures High-End-Smartphone. Aber täuschen das üppige Kamera-Element und die Effekt-Rückseite Qualität nur vor oder taugt das Billig-Xiaomi tatsächlich im Alltag? Zeit, das Redmi 13C im nextpit-Test unter die Lupe zu nehmen!

Genügend Leistung für WhatsApp & Co.

Design & Display

Das Redmi 13 C bietet ein 6,73" großes LC-Display samt Wassertropfen-Notch und ist in unserer Ausführung pechschwarz. Die Rückseite wird von einem schicken Kamera-Element geprägt, das sich am Design teurerer Xiaomi-Handys orientiert. Als Materialien kommt größtenteils Kunststoff zum Einsatz und auf eine IP-Zertifizierung müsst Ihr leider verzichten.

Gefällt:

Wirklich hübsches Design

Nur 8,1 mm dünn

Gefällt nicht:

Keine IP-Zertifizierung

LC-Display mit Schatten an den Rändern und Farbungenauigkeiten

Auf den ersten Blick sieht das Redmi 13C nicht aus wie ein Einsteiger-Smartphone. Die schwarze Farbvariante, die wir im Praxis-Test hatten, verfügt über eine strukturierte Rückseite aus Kunststoff. Obwohl beim Gehäuse ausschließlich Kunststoff zum Einsatz kommt, strahlt das Redmi 13C eine gewisse Wertigkeit aus. Hier punktet das unter 150 € teure Smartphone.

Das Display ist schön groß, zeigt sich aber insgesamt als zu dunkel. / © nextpit

Abstriche müsst Ihr allerdings beim Display machen. Denn Xiaomi verbaut ein 6,73" großes LC-Display, das von Natur aus ein recht geringes Kontrastverhältnis und einige optische Probleme mit sich bringt. Schaut Ihr ein wenig schräg auf das Smartphone, seht Ihr einen Farbschleier. An den Rändern, insbesondere an der Wassertropfen-Notch oben im Display, lassen sich leichte Schatten erkennen. Wer auf seinem Smartphone aber gerne Filme und Serien schaut, der könnte schon aufgrund der Größe Spaß am Redmi 13C finden.

Dass es für diesen Preis zudem eine 90 Hz Bildwiederholrate gibt, ist ebenfalls positiv hervorzuheben. Inhalte, etwa Animationen oder gescrollte Webseiten im Betriebssystem, wirken dadurch schön flüssig. Laut Herstellerangaben gibt es zudem eine TÜV-Zertifizierung für einen geringen Blaulichtanteil. Einen unterschied zu anderen Displays habe ich dabei allerdings nie wahrnehmen können.

Was mich beim Redmi 13C ein wenig gestört hat, ist die Positionierung des Mono-Lautsprechers. Dieser strahlt nach unten aus dem Plastikgehäuse und wird bei horizontaler Haltung des Redmi 13C recht schnell verdeckt. Dabei nimmt die Soundqualität, die ohnehin schon nicht allzu reizend ist, noch einmal deutlich ab.

In den An-Knopf ist ein Fingerabdrucksensor eingelassen. / © nextpit

Ein weiterer Nachteil: Xiaomi verzichtet auf einen Schutz gegen Wasser und Staub. Dass man bei einem Einsteiger-Smartphone auf eine IP-Zertifizierung verzichtet, ist noch halbwegs nachvollziehbar. Im Datenblatt finden sich aber auch keine Informationen zu wasserabweisenden Coatings oder sonstigen Wasserschutzmaßnahmen.