Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: Grammarly, Otherweb, und mehr!

Schauen wir mal, was diese Woche dabei ist. Grammarly ermöglicht es Euch, in Eurer gesamten Korrespondenz perfekt zu formulieren, damit Ihr wie ein Profi klingt. Wenn Ihr lieber mit gefilterten Nachrichten in den Tag starten wollt, hilft Euch Otherweb mit seiner kuratierten Auswahl an Nachrichten. WikiGo ist eine lustige Anwendung, wenn auch nur für Android, mit der Ihr nach dem Zufallsprinzip Wissensbrocken aufschnappen könnt. Ach ja, wir haben auch mindestens ein Spiel pro Woche, und diese Woche könnt Ihr Euch mit Ghost in the Mirror ein wenig Dampf ablassen.

Wir sind uns bewusst, dass einige Apps In-App-Käufe und Werbung enthalten. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jede dieser Apps zu installieren und zu testen, damit unsere lieben Leserinnen und Leser nicht von einer Mikrotransaktionshölle oder einer endlosen Anzahl von Anzeigen unangenehm überrascht werden. Für uns ist es am wichtigsten, dass diese Apps einen Mehrwert für dein Smartphone-Erlebnis bieten.

Wer etwas Zwangloseres sucht, kann sich unseren Artikel über kostenlose Apps der Woche ansehen, der zweimal pro Woche veröffentlicht wird. Schaut Euch einfach an, was wir diese Woche in die engere Wahl gezogen haben.

Ghost in the Mirror (Android & iOS)

Als ich mich zu diesem Titel hingezogen fühlte, dachte ich zuerst, dass es schön wäre, mich zu Tode zu erschrecken. Na ja, billiger Nervenkitzel, wenn man bedenkt, dass ich in meinem Alter keine Extremsportarten betreiben sollte, um meinen Adrenalinspiegel in die Höhe zu treiben, denn ein gebrochener Knochen (oder mehr!) würde unglaublich lange brauchen, um zu heilen. Als ich das Spiel startete, war ich angenehm überrascht, dass es alles andere als ein Horrorspiel ist. Vielmehr ist es ein AbentEuerspiel, bei dem man ein bisschen kreativ denken muss, um voranzukommen.

Preis: 3,49 € (Android), 3,99 € (iOS) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Der Ton besteht nur aus Musik, Ihr müsst also genau auf die Gespräche achten, die dort stattfinden. Eure Augen müssen auch auf mögliche Hinweise aus der Umgebung achten, um etwas herauszufinden. Es erinnert mich an die alten PC-Adventures wie Day of the Tentacle, die Superheldenliga von Hoboken und Sam & Max. Dieses Spiel besteht aus einer Anthologie von mehreren grafischen Abenteuern und ist meiner Meinung nach den Einstiegspreis wert.

Schicke 3D-Grafiken könnt Ihr vergessen, es sind alles 2D-Sprites und die Animationen werden moderne Gamer angesichts der niedrigen Bildwiederholrate sicher mit den Augen rollen lassen, aber ich finde, das passt zum gesamten Spielgefühl. Die Atmosphäre ist sehr angespannt und es gibt Momente, in denen die Antwort direkt vor Euren Augen liegt, ohne dass Ihr es merkt. Eine angenehme Ablenkung von anderen aktuellen Spielen.

Lade Ghost in the Mirror aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Grammarly - KI-Schreibassistent (Android & iOS)

Auch wenn Englisch als Verkehrssprache des Internets wichtig ist, bedeutet das nicht, dass jeder die Sprache hervorragend beherrscht. Zum Glück gibt es die KI, die Euch dabei hilft. Ihr habt sicher schon viel zu viele Grammarly-Werbungen auf YouTube gesehen, in denen Euch gesagt wird, dass Ihr nur dann gut geschriebene Texte schreiben könnt, wenn Ihr Grammarly benutzt.

Ich habe mich entschlossen, mein Glück zu versuchen und zu sehen, wie intelligent Grammarly sein kann. Der Download ist zwar kostenlos, aber Ihr müsst ein Abonnement abschließen, wenn Ihr auf die anderen Funktionen zugreifen wollt, z. B. auf die generative KI, die Texte umschreibt. Das monatliche Abo ist mit 29,99 € ziemlich teuer, so dass sich das Jahresabo für 139,99 € eher lohnt, wenn Ihr es langfristig nutzen wollt. Momentan unterstützt Grammarly verschiedene englische Dialekte, darunter die USA, Großbritannien, Indien, Kanada und Australien.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein (aber empfohlen)

Beseitige mit Grammarly lästige Grammatikfehler, die Euch entgangen sind. / © nextpit

Die Benutzeroberfläche ist extrem einfach, was auch Sinn macht, denn alles, was Ihr tun wollt, ist, Euren Text zu schreiben. Über das Textfeld könnt Ihr Euren Quelltext ausschneiden und einfügen, und der Grammarly-Assistent informiert Euch automatisch, welche Änderungen empfohlen werden können. Natürlich liegt es an Euch, diese Änderungen nach euren Wünschen zuzulassen.

Es gibt auch einen generativen KI-Sprachkomponisten, der Eure Sprachanweisungen nutzt, um Entwürfe in voller Länge zu erstellen. Das ist nützlich, wenn Ihr Eure Gedanken zu Papier bringen wollt, aber nicht in der Lage seid, dies zu tun, z. B. während Ihr Auto fahrt oder mit etwas anderem beschäftigt seid. Für Schüler/innen mit Hausaufgaben und diejenigen, die viel Schriftverkehr haben, ist diese App sehr nützlich. Wenn Ihr mit anderen über Instant-Messaging-Apps chattet, ist sie eher hinderlich, da in DMs oft viele Kurzformen verwendet werden.

Lade Grammarly-AI Writing Assistant aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

WikiGo (Android)

Beneidet Ihr auch Euren einen Freund, der extrem wissend zu sein scheint? Angenommen, er geht mit Euch in eine Bar und der Barkeeper hat ein Tattoo, das von einem Stammesmotiv inspiriert ist. Im Handumdrehen kann Euer Freund mit dem Barkeeper über die spirituellen Ursprünge des Tattoos und die Art der Farbe, die beim Tätowieren verwendet wurde, sprechen. Und was ist mit Euch? Ihr saßt verblüfft da und seid doch voller Ehrfurcht. Warum seid Ihr nicht die wandelnde Enzyklopädie, indem Ihr Euer Allgemeinwissen mit WikiGo aufbessert?

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Erweitert Euren Horizont, ohne Gras zu rauchen, mit WikiGo. / © nextpit

Ich bin mir sicher, dass viele von uns mindestens einmal in Ihrem Leben Wikipedia benutzt haben. Früher habe ich Wikipedia jeden Tag durchforstet, und für meine Klassenarbeiten musste ich zu meinem Leidwesen feststellen, dass Wikipedia keine seriöse Quelle ist. Ich hätte es besser wissen müssen, aber Wikipedia war für mich der Ort, an dem ich zufälliges Wissen sammelte.

WikiGo ist wie eine zufällige Wikipedia-Erfahrung. Jedes Mal, wenn Ihr auf "Suchen" drückt, wird eine zufällige Wiki-Seite angezeigt. Das macht es Euch leichter, neue Dinge zu lernen, denn Ihr seid der App völlig ausgeliefert, die Euch auf völlig zufällige Weise interessante Informationen liefert. Da es bei Wikipedia unendlich viele Themen zu besprechen gibt, ist es unmöglich, dass Ihr alles zu Ende lest, geschweige denn, dass Ihr sie Euch merken könnt!

Nach einer Woche Nutzung habe ich noch keine Wiederholung dessen gefunden, was ich zuvor gelesen habe. Na gut, mein Gedächtnis war vielleicht nicht so toll, nachdem ich zu viele Bier getrunken hatte, aber es ist eine produktivere Art, sein Leben zu verdrängen. Momentan werden die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch unterstützt.

Lade WikiGo aus dem Google Play Store herunter.

Otherweb (Android & iOS)

Ihr existiert in einer Welt jenseits der anderen. Andere träumen nur davon, was Ihr tut. Ihr lebt ein Leben, in dem nichts jenseits von Euch ist. Trotz Eures Charmes und Charismas, Eurer wilden und teuren Spielzeuge seid Ihr eine getriebene, unbeirrbare, berechnende Maschine. Moment, die Anspielung auf Paul Oakenfolds Song Dark Machine kann auch wie jeder Selbstdarsteller klingen, der einen Plan hat, um im Leben erfolgreich zu sein und keine Ablenkungen mag.

Wenn Ihr so seid, warum probiert Ihr dann nicht Otherweb aus? Otherweb ist eine App, die mithilfe von KI Nachrichten aufspürt, die Euch interessieren. Ihr müsst die App zunächst "trainieren", indem Ihr Eure Interessen angebt und relevante Nachrichtenvorschläge akzeptiert.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Beginnt Euren Tag mit den richtigen Nachrichten, die Ihr in Eurem Feed findet. / © nextpit

Ihr könnt wählen, ob Ihr nach unten scrollt oder nach rechts wischt, wenn Ihr diesen Vorschlag mögt. Otherweb arbeitet im Hintergrund ständig daran, herauszufinden, wie Ihr tickt, damit es seine Nachrichtenvorschläge noch besser machen kann. Aber es gibt noch mehr, als man auf den ersten Blick sieht.

Otherweb wirbt damit, dass es verschiedene fortschrittliche KI-Modelle einsetzt, um Fehlinformationen, Propaganda und Clickbait-Titel zu erkennen und herauszufiltern. Ich hoffe sehr, dass das bei unseren fundierten Meinungen und Berichten bei nextpit nicht der Fall ist! Zu jedem Artikel gibt es sogar eine Nährwertkennzeichnung, damit Ihr entscheiden könnt, ob Ihr die empfohlenen Nachrichten "konsumieren" wollt oder nicht. Mir gefällt diese Sichtweise, Nachrichten als Lebensmittel zu betrachten. In gewisser Weise hat Otherweb recht - Nachrichten sind Nahrung für das Gehirn. Holt es Euch, wenn Ihr wollt, dass Euer Smartphone die schwere Arbeit für Euch erledigt.

Lade Otherweb aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

BuzzKill (Android)

Als das Smartphone aufkam, war es eine Auszeichnung, je mehr Benachrichtigungen Ihr erhalten habt. Mit dem Aufkommen von Instant Messaging wurde jeder mit den Benachrichtigungstönen der verschiedenen Apps wie WhatsApp, Facebook Messenger, Gmail, Instagram und Co. vertraut. Doch die Zeiten haben sich geändert.

Vielleicht ist es nur eine Anekdote, aber ich würde sagen, dass ich heutzutage viel weniger Benachrichtigungstöne höre als in früheren Jahren. Benachrichtigungen sind lästig, und BuzzKill ist hier, um Euch dabei zu helfen, diese Benachrichtigungen auf eurem Android-Handy zu unterdrücken.

Preis: €3.99 / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Lasst nicht zu, dass Benachrichtigungen Euer Leben kontrollieren. Mit BuzzKill habt Ihr die volle Kontrolle darüber, wann Ihr benachrichtigt werden sollt. / © nextpit

Wie funktioniert BuzzKill? BuzzKill schaltet die Benachrichtigungen ab, wenn Euch jemand mit einer Flut von Nachrichten belästigt. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu löschen, und das Beste ist, dass es eine Schlummertaste gibt, mit der Ihr nur nach einem voreingestellten Zeitplan benachrichtigt werdet. Was ist, wenn Ihr versehentlich eine Benachrichtigung gelöscht habt? Das ist für BuzzKill mit der Funktion "Rückgängig" kein Problem.

Wenn Ihr natürlich ein Telefon wollt, das Euch auf coole Art und Weise benachrichtigt, ohne dass Ihr auf das Display schauen müsst, sondern nur von hinten, dann sind Nothing's Phone (1) (Testbericht), Phone 2 (Testbericht) und Phone 2(a) (Testbericht) mit Ihrer Glyph-Oberfläche genau das Richtige für Euch. Für alle anderen gibt es immer noch BuzzKill. Es ist eine kreativere Alternative, als dein Telefon die ganze Zeit auf lautlos zu stellen.

Lade BuzzKill aus dem Google Play Store herunter.

Gab es etwas, das Euch diese Woche besonders gut gefallen hat? Gibt es eine App, die Ihr kennt und die wir noch nicht vorgestellt haben? Wenn Ihr der Meinung seid, dass diese App eine Erwähnung wert ist, lasst es uns in den Kommentaren wissen.